Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 25 luglio.

Il quadro dei transiti odierni vi suggerisce buon senso e atteggiamenti un po' più equilibrati. In amore, Giove illumina il vostro carattere solare, capace di ispirare fiducia negli altri. E sarà questo il vostro portafortuna, quello che vi permetterà di catturare prede che in altri momenti non pensavate fossero alla vostra portata. Per quanto riguarda il lavoro, vi state concentrando al massimo nel raggiungere i vostri obiettivi professionali prima di arrivare alla conclusione dell'anno lavorativo e prima delle ferie estive.

La Luna è ritornata da ieri sera nel vostro segno. Il luminare vi chiederà di sapervi adattare ai cambiamenti con buon senso e volontà di apprendere dall'esperienza. In amore, è giunto il momento dei sentimenti, specie se siete nati in maggio. La Luna vi dona quella spinta emotiva che, a volte, vi manca: la sfruttate a trecentosessanta gradi. Se siete single invece vi lanciate all'avventura, specie se festeggiate il compleanno dal giorno 21 al 25 del mese di aprile. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, infine, impiegate le vostre risorse per un investimento che da tempo volevate realizzare, in special modo se appartenete alla prima decade del Toro.

Scenario di radiose novità quest'oggi. Avete il passato alle spalle e procedete spediti verso un futuro più radioso. In amore, è il Sole il vostro sponsor. L'astro benedice un rapporto stabile, di recente costituzione, che vi sta prendendo anima e corpo. Venere e Mercurio, in aggiunta, lavorano perché il vostro legame superi brillantemente ogni prova. Anche per quanto riguarda il lavoro, Sole e Marte vi tengono per il momento per mano e vi concedono maggiore libertà di manovra. Per questo vi muovete su un orizzonte sereno ma attenzione ad eventuali colpi di scena improvvisi.

Venere, il vostro nume tutelare, continua la sua danza in Cancro, favorendo non solo salute e affetti ma anche il vostro lato intellettuale. Per quanto riguarda la vita sentimentale, saranno corpi celesti del calibro di Urano e Nettuno a scrivere la parola 'amore' con la A maiuscola. Un sentimento corrisposto busserà alla vostra porta, non abbiate paura e lasciatelo entrare. Sul lavoro, risolvete una situazione piuttosto spinosa in ufficio, questione che altri vostri colleghi avevano accantonato o proprio voluto schivare. Il buon esito di questa iniziativa vi riempirà di soddisfazione e di un legittimo e meritato orgoglio.

Profilo dei transiti di questo giovedì contraddistinto da passaggi planetari positivi, alternato con altri un po' più fastidiosi. In particolare Luna e Urano, tecnicamente negativi dal Toro, vi richiamano alla normalità e alla scelta di strade battute, più che al rischio e all'azzardo. In amore, il conforto della quotidianità è il perno del vostro equilibrio nella dimensione affettiva. Ma questa giornata Giove, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 10 di agosto, a questo aspetto unirà anche uno stimolante gusto per l'avventura. Gli impegni lavorativi, infine, non vi danno tregua e Mercurio, che pure continua a transitare nel segno vostro buon vicino del Cancro, rafforza il senso di responsabilità, che è in voi connaturato.

Mercurio, il messaggero alato, arricchisce la vostra vita sociale e rende vibranti gli incontri. In amore, scegliete strade nuove per vivere al massimo l'emozione amorosa, per arricchire il rapporto, fisso o occasionale che sia, con piaceri e stimoli insoliti. Proprio Mercurio vi trasforma da Vergini pacate in Vergine curiose, da musoni in allegri, da seri in spiritosi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 14 di settembre. Sul lavoro, qualsiasi attività svolgiate, dipendente o in piena libertà d'azione, la vostra mente sarà sempre vigile e sveglia: niente vi sfuggirà, nessuno potrà mai raggirarvi. Inoltre state seminando con oculatezza e sapete che raccoglierete frutti in abbondanza.

Una giornata estremamente produttiva vi si apre davanti. È vero che ci sono Plutone e Saturno a darvi idealmente battaglia, ma dalla vostra avrete pianeti del calibro del Sole, di Marte e Giove che vi sorride dal segno amico del Sagittario. Per quanto riguarda la vita sentimentale, aprite le porte all'amore, che balza al primo posto. Sia che siate in coppie stabili e di lunga durata, che in legami occasionali e di recente fioritura, avrete un giovedì in cui potrete assaporare emozioni forti. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, non vi fate prendere dalla chimera di facili guadagni che vi vengono prospettati da alcuni vostri amici. Intuite che questo affare è un bluff.

Una giornata all'insegna della bellezza, dell'armonia e della buona salute. Ragione per la quale sarete pervasi da una contagiosa gioia di vivere. Per quanto riguarda la vita sentimentale, in questo giovedì tralasciate un po' il vostro legame amoroso a causa dei tanti impegni. Urano, in aspetto contrario e dal segno che richiama il valore degli affetti, il Toro, vi invita ad essere più generosi e ad occuparvi del benessere del partner, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 25 al 28 di ottobre. Infine ricordate che i guadagni consistenti che vi stanno arrivando sono il frutto del vostro assiduo impegno lavorativo. Nettuno, dio delle acque e della liquidità, vi invita a non sprecare le vostre risorse in vista di prossimi e fruttuosi investimenti futuri.

Costellazione planetaria di questo giovedì abbastanza positiva. I valori Fuoco così pronunciati, con il Sole e Marte nel segno del Leone vi rendono brillanti e vivaci. In amore proprio il Sole vi regala una lunga fase di buonumore che vi attira moltissime simpatie. È il momento ideale per far vedere chi siete: conquistate chi più vi piace e tirare fuori il vostro fascino irresistibile. Infine, Nettuno contrario dal segno dei Pesci vi svuota quest'oggi le tasche, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 10 di dicembre. Spese impreviste, tasse, o addirittura multe, possono arrivare e farvi rimanere di stucco.

Quest'oggi ricevete i benefici della Luna in Toro, che vi aiuta a risolvere difficoltà piccole e grandi. In amore, questo aiuto contribuisce a rasserenare le acque con il vostro compagno o la vostra compagna. La Luna nel segno operoso e deciso del Toro, vi dona le qualità e il piglio necessario per agire, trovando le soluzioni più opportune, intelligenti e meno costose. Sul lavoro, invece, vi confrontate con i cambiamenti che vi coinvolgeranno sul piano professionale in questa giornata. Urano vi potrà rendere insofferenti a qualsiasi forma di dipendenza, ma lungimiranti: non farete passi troppo definitivi.

Giornata discreta in linea di massima con solo l'eccezione di Urano e Luna, oggi dissonanti, che possono crearvi qualche impedimento. In amore, se avete scelto di andare in vacanza in questo periodo e siete single, Giove continua a strizzarvi il suo ammiccante occhiolino. Se volete, potrete mollare ogni incertezza razionale, liberi di procedere. Sarete animati, infatti, da una travolgente passione. Per chi è rimasto a lavoro, invece, Plutone vi fa tagliare traguardi che neanche pensavate di avvicinare, specie se siete nati dal 9 al 14 di febbraio. Occorrerà ora, un ultimo, minimo sforzo da parte vostra.

Venere, dea della bellezza e della salute, dell'arte e della letteratura, si trova ancora nel segno amico del Cancro e vi suggerisce di armonizzare la vostra vita familiare, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 18 di marzo. Per quanto riguarda la vita sentimentale, con Nettuno in congiunzione nel vostro segno, è l'ideale d'amore a muovere costantemente il vostro mondo. Tuttavia, un aspetto delicato di Giove nel segno vostro nemico amatissimo del Sagittario, può esporvi alla tentazione di strafare. Munitevi di un salvagente per non affondare nel mare di emozioni. Sul lavoro, continuate ad essere impegnati in una discreta quantità di mansioni anche se un po' sottotono.