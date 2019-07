Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 26 luglio.

I pianeti vi guardano con benevolenza e vi donano energia, voglia di vivere, entusiasmo a volontà. Saturno vi invita a non strapazzarvi troppo negli sport estivi che tanto amate, come le corse in bici, le nuotate, le partite sulla sabbia. Sarete generosi, espansivi, capaci di dare. Giove in Sagittario vi invita ad essere cauti, specie se siete stati colpiti da un colpo di fulmine. Se fate un lavoro che ha a che fare con il commercio e la vendita, preparatevi a qualche intoppo. Mettete in campo tutta la vostra competenza e l’entusiasmo di provetti comunicatori che vi appartiene e scioglierete la matassa.

La giornata sarà costellata di successi personali e professionali. Creatività e voglia di migliorare ciò che c'è vi muoveranno nelle azioni. Sarete protetti da Sole, Urano, Nettuno e Plutone. La coppia naviga in un buon clima astrale. Vivrete un’intima armonia scoperta nelle piccole cose. Riuscirete a semplificare i problemi con buon senso ed equilibrio, cosa che vi farà sentire vicino al vostro compagno o compagna. I cambiamenti dell'orizzonte professionale non devono spaventarvi. Stimoli e promesse di avanzamento nella carriera, hanno tutta l’aria di portarvi ancora più lontano.

Si prepara per voi una fase di armonia globale, momento d'oro per il vostro carattere allegro e solare. Ne saranno investiti l’ambito familiare e quello amicale, l’ambiente di lavoro e quello del vostro ménage coniugale. Sarete in forma fisica smagliante. In amore sarete alla ricerca di una perfezione nel rapporto di coppia, che, forse, nella realtà concreta non esiste. Prendete dalla relazione che state vivendo, quel che vi può dare e guardate con fiducia al futuro. Nuove prospettive di vita con la persona che avete accanto si aprono. Matrimoni, convivenze stabili, figli potrebbero essere all'orizzonte. Usate la razionalità per risolvere una questione spinosa in ufficio. Diventerete abili mediatori.

Il fine settimana sarà il momento per riprendersi dal caldo estivo, dalle seccature e dagli impegni che vi stanno tediando. Scegliete una meritata evasione al mare, in campagna o in montagna. Siete in forma, ma fate attenzione al vostro apparato gastrointestinale. Il vostro cuore è pieno di soddisfazioni sentimentali. In serata l’incontro con la persona che ora state frequentando vi fa innalzare gli entusiasmi e vi proietta ancor più verso una dimensione di appagamento emotivo. Il vostro venerdì sarà all'insegna della fatica, ma a fine giornata scoprirete che avrete combinato molto più di quello che avevate previsto.

Da una parte avrete tanta energia, dall'altra qualche malumore familiare e noie tra gli amici. In amore un pizzico di prepotenza potrebbe aleggiare oggi nel vostro rapporto di coppia. I pianeti vi rendono suscettibili. Ma Venere in Cancro vi aiuterà a stemperare i toni. Combattivi e dinamici, avrete la precisa volontà di affermarvi e, se le condizioni lo consentono, di emergere. Fate attenzione a non pestare i piedi a nessuno.

Sarete seri, razionali e sempre molto presenti a voi stessi. La vostra forma fisica vi permetterà di dedicarvi agli sport che più vi si adattano, come il canottaggio, la corsa, il nuoto, la barca a vela. Potrete dedicarvi anche a dei semplici bagni al mare o alle passeggiate nel verde. La complicità mentale è al top nel vostro rapporto sentimentale. Se siete degli imprenditori, conquisterete la fiducia dei dipendenti, con risultati incoraggianti sulla produttività.

Un lieve nervosismo può scombinarvi la giornata, specie nei rapporti genitori-figli o quelli con le sorelle e i fratelli. Ma non preoccupatevi: con la vostra spumeggiante simpatia, unita alla capacità di minimizzare i problemi, riuscirete ad appianare qualsiasi divergenza. Vivrete sentimenti profondi, ma non vi lanciate in imprese troppo pericolose. Infatti i pianeti vi consigliano di riflettere. Avrete tra le mani una buona occasione di investimento da cogliere al volo. Il vostro solito tempismo vi aiuterà.

Saturno vi dona la razionalità e l'attenzione necessarie per allontanare la vostra tipica disorganizzazione. La posizione della Luna non vi consente di trovare sempre punti di equilibrio e di raccordo con la vostra dolce metà. Chi è single si tuffa in avventure esaltanti: avrete affilatissime armi di conquista a disposizione. La vostra tendenza al risparmio vi porta ad aver accumulato un discreto gruzzoletto che ora volete impiegare in un progetto di investimento. Vi tenta l’acquisto di un immobile.

Le forze planetarie sono schierate per farvi primeggiare. Approfittate di questo vero e proprio momento d’oro che lo Zodiaco ha predisposto per voi e fate scelte mirate. Siete pronti per innamorarvi? Gli astri stanno predisponendo gli scenari per farvi interpretare ruoli di romantico “trasporto emotivo”. Ma non esagerate nelle pretese verso il vostro o la vostra partner. Sarete bersagliati da stima e fiducia dei vostri capi. Riceverete, con gli interessi, i frutti del lavoro svolto in un intero anno di attività.

Plutone, Saturno e la Luna vi donano percettività, senso dell’accoglienza e socievolezza. In famiglia potrete avvertire un clima di fiducia e di armonia che vi renderanno sereni, rilassati e appagati nei vostri affetti più vicini. Vi avvicinate ai vostri parenti o, se siete genitori, vi scoprite particolarmente affettuosi e sensibili. Avete voglia di unioni che prendano anima e corpo, mente e sensi. Ma un aspetto planetario dissonante vi obbliga a fare delle scelte impegnative. Il vostro spirito di servizio è esemplare e vi fa guadagnare la stima di chi lavora con voi.

Siate attenti a come vi muovete nei rapporti familiari e interpersonali in genere. Per quanto riguarda salute e forma fisica, godete di uno stato ottimale. Datevi agli sport di squadra, specie se appartenete al sesso maschile, ma non sforzate troppo la muscolatura. Siete dotati di slancio e di esuberante calore con la persona che avete adesso accanto. Essere innamorati di qualcuno è senz’altro un privilegio e voi lo sapete bene. Investite e mettete a frutto i vostri sudati risparmi.

Sarete riflessivi e valuterete con attenzione le attività della giornata. Attenti a qualche equivoco o piccola scaramuccia in famiglia. Il vostro cuore è aperto alle novità sentimentali. La presenza del luminare delle emozioni, la Luna, nel segno non romantico del Toro, vi vaccina dalle eventuali illusioni e dai travestimenti della realtà. Organizzate il lavoro con rigore e inflessibilità.