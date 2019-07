Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 27 luglio.

Un sabato che vi vede carichi di energia, pronti a vivervi al meglio questo weekend di luglio. Grandi propulsori di questa carica sono il Sole e Marte, che vi spingeranno ad agire. Attenzione però: rischi dell’impulsività e di scelte fatte in maniera precipitosa appaiono piuttosto elevati. Per quanto riguarda la vita sentimentale, il vostro cuore batte forte per un nuovo amore che è sorto da poco all’orizzonte. La vostra esplosiva volontà di proiettarvi su questa passione è commovente. Sul lavoro, invece, Giove in posizione trionfale dal Sagittario vi pone di fronte a una scelta. Attivate tutte le vostre risorse per arrivare a dare una risposta che sia per voi la più conveniente.

Il weekend arriva al momento giusto e asseconda la vostra voglia di stare da soli con voi stessi per tirare le fila di questo ultimo periodo. È opportuno, in questa giornata, cercare di mantenere i toni moderati in famiglia dove potrebbero sopraggiungere delle scaramucce. In amore, il richiamo alla realtà attraversa oggi la vostra relazione di coppia. Marte vi obbliga a dovervi impegnare concretamente per il benessere della persona amata, specie se siete nati in maggio. Lo fate di buon grado con la consueta amabilità. Un po’ di nervosismo, invece, potrebbe condizionarvi in ufficio per una buona chiusura della settimana, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 25 al 30 di aprile. Forse qualche piccola prepotenza vi ha disturbato. Non ci date peso più di tanto e rinviate quel che non potete fare oggi a lunedì prossimo.

La Luna è nel vostro segno quest’oggi e vi colora la giornata di tonalità gioiose e vivaci. L’armonia familiare non vi manca e questo costituisce già un’importantissima base di partenza per la conquista del vostro benessere. In amore c’è molta voglia di tenerezza con il vostro compagno o la vostra compagna di vita. Il luminare notturno, in splendido rapporto con il vostro segno, vi invita a poetici e appaganti tête-à-tête. Se invece non siete in coppia, provate a dichiararvi a chi vi ha sorriso e vi ha fatto già battere il cuore. Per quanto riguarda la gestione delle finanze è in arrivo un’occasione d’oro. Si tratta di un investimento immobiliare che ha tutta l’aria di essere estremamente fruttuoso.

Qualche piccolo contrattempo familiare crea lievi perturbazioni estive nel vostro cielo. Niente di grave, ma per via di Saturno e Plutone, entrambi dissonanti, dovrete fare i conti con i dissapori che in casa potranno interessare i figli, i genitori, i rapporti tra moglie e marito. In amore, l’organizzazione di una imminente vacanza occupa tutti i vostri pensieri e quelli della persona che avete accanto. È Urano nell’amico Toro a fornirvi le doti pratiche e i riferimenti tecnici necessari perché tutto si svolga in maniera spedita e nella piena efficienza. Per quanto riguarda la vita professionale, alcune chiacchiere in ufficio quest’oggi vi danno noia, togliendovi un po’ di quella concentrazione ideale per concludere l’importante impegno che vi siete presi in carico. Un buon distacco, che gli astri vi forniscono, vi permetterà di estraniarvi completamente e positivamente dai pettegolezzi.

Sabato per voi sereno – variabile, dal momento che dovrete vedervela con una posizione imbronciata di Urano in angolo dissonante dal segno del Toro. Ciononostante, in amore, siete pronti per tuffarvi in coinvolgenti liaison: il vostro cuore è in attesa di ricevere nuove emozioni, starà quindi a voi lasciarvi andare, proporvi, dedicarvi maggiormente ai sentimenti. Sul lavoro, infine, la chiusura in ufficio vi vede abbastanza esultanti per aver portato a termine tutte le incombenze. Ora vi sentite pronti per vivere a pieno l’atmosfera di inizio vacanza.

Precisi, efficienti e attenti a tutto quel che si svolge attorno a voi. Questo sabato fa registrare diversi fattori positivi per il vostro segno. Nei rapporti sociali e familiari sarete un punto di attrazione notevole. Centro di confidenze e fulcro di consigli, vi sentite importanti per i vostri cari. In amore, questo sabato, cercate di tenete a freno la vostra tendenza alla possessività. Giove e Nettuno potrebbero darvi esplosioni improvvise, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade. Se siete single, un bel Plutone galvanizza i vostri desideri e vi spinge all’avventura. Sul lavoro, quest’oggi, potreste essere assaliti da una certa stanchezza, che vi spinge a rinviare alla settimana prossima alcune incombenze dell’ultim’ora.

Cielo che ospita un favoloso Giove, che vi consente di avere un ruolo significativo nel teatro degli eventi. Per quanto riguarda la vita sentimentale, questo sabato è una giornata di scambio appassionato di amorosi sensi. Per alcuni di voi si sfiora addirittura la dimensione lirico – poetica nella relazione a due. Non vi tenete però fuori dal contesto degli amici, che, sia pure con equilibrio, frequentate e sapete coinvolgere nell’armonia affettiva della vostra vita di coppia. In ufficio, infine, trovate il modo di completare gli ultimi incarichi, grazie all’efficienza della vostra squadra che sapete coordinare al meglio.

Un quadro astrologico con pianeti che vi guardano un po’ imbronciati e altri che vi sorreggono potentemente. Marte, vostro nume tutelare, può darvi qualche lieve nervosismo perché si trova in posizione tecnicamente ostile, nel Leone. In amore, una fiamma si è accesa dentro il vostro cuore per una persona conosciuta da poco. È arrivato ora il momento di fargli capire che vi interessa: usate tutta la vostra delicata dolcezza e un pizzico della fantasia di cui disponete, per sedurla. Infine, sul lavoro, fate per il momento buon viso a cattivo gioco: Saturno vi aiuta a gestire meglio le vostre iniziative professionali, specie se appartenete alla prima decade.

I pianeti vostri protettori, Giove, il Sole e Marte, quest’oggi vi promettono colpi di scena in diversi ambiti della vostra vita. In amore vi lasciate travolgere da una ventata di autentica passionalità. Chi di voi ha un rapporto di lunga durata, infatti, sperimenta un ritorno di fiamma abbastanza sorprendente che ravviva e fa rifiorire per incanto la relazione. Se, infine, avete abbracciato la libera professione, con uno sprint davvero eccezionale vi concentrate a mettere a segno un’importante operazione commerciale che avevate iniziato in precedenza, in particolare se festeggiate il vostro compleanno dal 6 al 12 di dicembre.

Un fortunato, efficiente, lucidissimo Saturno, ospitato nel vostro segno, vi alleggerisce la vita quotidiana, gettando una luce di ironia su tutto ciò che vi circonda. In amore, una volontà di dialogo che sia franca e aperta, quasi trasparente, vi aiuta ad allontanare alcune nubi, che di recente si sono addensate sul cielo della vostra relazione di coppia. Sperimentate il gusto di un’intesa che ritorna come i primi giorni, che vi fa scoprire un nuovo innamoramento. Sul lavoro, vi proiettate verso un’impresa che impegna tutte le vostre capacità. Plutone, in splendido aspetto e in particolare se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 12 di gennaio, vi dona una grande sicurezza in voi stessi che vi farà scalare le montagne.

In questo weekend di piena estate si prospettano fuochi pirotecnici. Giove vi sorride e vi dona una forza psicologica abbastanza sorprendente, aggiungendo leggerezza nei rapporti. In amore, la volontà di ritagliarvi uno spazio tutto per voi con la persona che vi fa battere il cuore, è quest’oggi, intensissima. Non vi preoccupate di lasciare al palo impegni mondani e inviti prestigiosi. Marte contrario vi fa rinunciare a una delle vostre principali predisposizioni, la socievolezza, a favore di un’esclusivistica preferenza per la vita di coppia. Se, infine, lavorate anche questo sabato di piena estate, dovrete trovare una via di accordo o, comunque di mediazione, con un collaboratore di cui avete bisogno. La Luna questa giornata vi aiuterà a trovare le parole adatte e un’eloquenza suadente per arrivare dritti al vostro scopo.

Le combinazioni planetarie di questo sabato esprimono movimento e voglia di rinnovamento. Nettuno e Plutone ravvivano il vostro Io creativo e il temperamento estroso. In amore, nonostante la vostra fama di segno erotico, l’intesa sessuale non vi basta per scegliere la persona che volete al vostro fianco. Se avete di recente conosciuto qualcuno con cui vi state adesso frequentando, Saturno vi concede una sintonia mentale di primordine. Se, infine, avete scelto una professione autonoma, la grande positività che il team Nettuno – Plutone vi spinge a portare a termine i progetti su cui state lavorando da molto.