Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 17 luglio.

Quest’oggi, grazie a Marte nel segno del Leone, sarete baciati dalla fortuna. In particolare chi festeggia il compleanno dal 5 al 9 di aprile. In amore, una spumeggiante freschezza vi accompagna per tutta la giornata e vi fa mietere successi erotici all’angolo di ogni strada. Se siete in coppia fate attenzione, tuttavia a non esagerare in ammiccamenti vari, il partner potrebbe avere delle impennate di gelosia. Infine, se fate una libera professione, il cielo vi dona oggi la possibilità di emergere e affermarvi. Sappiate muovere i vostri passi con prudenza e uno stile misurato e vedrete che la grande occasione che stavate aspettando arriverà.

In questa giornata di metà estate, gli astri vi illuminano il cammino. In amore, il vostro temperamento un po' schivo riceve una sferzata di energia e vivacità. Non vi dispiacerà quindi corteggiare qualcuno in modo disinvolto e provando a mettere in luce tutte le vostre qualità. Nettuno, infatti, vi spinge a mettervi in gioco, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 6 al 10 di maggio. Sul lavoro, date prova della vostra rapida capacità di esecuzione. E se avete abbracciato la libera professione, vi favorirà un’occasione insperata che mette in evidenza il vostro talento.

Giornata di mezza estate che sembra disegnata su misura per voi. In amore la Luna è ancora in fase di pienezza e le scelte sentimentali che avete compiuto di recente potranno avere una conferma lampante negli eventi che si verificano in questa luminosa giornata. Non si escludono momenti di gioia autentica, per via di notizie inattese che interessano la sfera della vita di coppia, come matrimoni, acquisti di case, lieti eventi. Inoltre un buon afflusso economico contribuirà a consolidare la vostra tranquillità. E, se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 21 di giugno, potrete legittimamente attendervi ulteriori nuove entrate.

Un Plutone in angolo negativo vi obbliga a non star fermi, ad agire e a risolvere questioni di vario genere. Un certo nervosismo e piccole tensioni quotidiane potrebbero quest’oggi non facilitarvi uno scorrimento sereno. In amore, però, continua l’ondata di eros che tende a prevalere su quella di tipo emotivo-sentimentale. Per contro, Saturno tende ad abbandonarvi in questo momento, in particolar modo se siete nati nella seconda decade del Cancro. Fate attenzione nelle vostre relazioni di coppia, specie se fate parte del sesso forte. Usate delicatezza di tocco, sensibilità e comprensione per l’altra. Infine, per quanto riguarda il lavoro, il vostro spiccato senso degli affari vi porta a fidarvi di un investimento promettente.

È ancora un ottimo Mercurio a fare il protagonista sulla scena dei vostri eventi di quest’oggi. Una lucidità di primordine infatti vi accompagna permettendovi di agire con coerenza in ogni situazione. In amore, mettete freni al vostro indomabile gusto per l’avventura e concentratevi sulle relazioni, che sono un punto fermo nella vostra vita. Anche perché un progetto di vita condiviso con la vostra dolce metà vi potrebbe entusiasmare. Sul lavoro, grazie al Sole, è garantito un buon andamento delle vostre economie che vi stimola a prendere delle decisioni in ambito finanziario e bancario.

Equilibrio emotivo e capacità intellettuali di primordine vi sostengono in questa giornata di mezza estate. La Luna, nel segno dell’Aquario, vi illumina il cammino fornendovi intuizioni folgoranti che vi saranno utili in ogni settore. In amore, il vostro slancio coinvolgente e vitale appassiona e seduce. Se affollate la schiera dei single, quindi, non dovrete far altro che mostrarvi come siete, farvi avanti con chi volete conquistare, con la forza del vostro carattere e il carisma che, in questo momento, uno strepitoso Plutone vi fornisce. Sul lavoro, infine, una questione complicata che riguarda i rapporti tra i collaboratori o i colleghi si presenterà oggi in ufficio. Toccherà al vostro spirito conciliatore il compito, non sempre semplice, di minimizzare o annullare i contrasti.

Il cielo è completamente dalla vostra parte quest’oggi. Per questo potrete contare ancor di più sulla vostra simpatia, con un senso di allegria che vi accompagnerà tutto il giorno. In amore, gli astri vi donano una placida serenità con la persona che avete scelto di avere accanto e un’intima consapevolezza di armonia. Se invece siete single, tenete d’occhio le compagnie che state frequentando in questo momento: potrebbe saltar fuori la vostra nuova anima gemella. Infine, per quanto riguarda il lavoro, scorre in maniera fluida la vostra quotidiana routine d’ufficio e il bello sarà che non avvertirete la temuta noia.

I pianeti quest’oggi vi guardano di buon occhio e vi garantiscono un moderato esito delle vostre iniziative. In amore, malgrado un aspetto provocatorio che vi arriva da Marte nel segno a voi tecnicamente ostile del Leone, la vostra vita sentimentale non conosce scosse. Se siete in un rapporto stabile potrete solo essere stimolati a comunicare di più con la persona che avete accanto, perché quest’ultima vi chiede una partecipazione intellettuale più attiva. Anche sul lavoro dovrete attendere momenti migliori per vedere riconosciute alcune vostre brillanti prerogative. Urano imbronciato tende a bloccare certe situazioni che vi stanno particolarmente a cuore.

Configurazione dei transiti mediamente positiva, con ancora qualche piccola contrarietà astrale, che, voi, segno indomito quale siete, riuscirete a reggere. In amore, a proteggervi da qualche scaramuccia ci pensa la mano protettiva della Luna, che è molto positiva per voi dal segno dell’Aquario. L’amore non sarà bello se non mostrerà elementi di frizzante contrapposizione, se non ci sarà qualche piccola baruffa. Ma non vi preoccupate: si tratterà di nubi passeggere, presto risolte in un quadro fondamentalmente sereno. Sul lavoro, infine, è opportuno non andare dietro a polemiche scatenate da alcuni colleghi in ufficio e tenere un comportamento freddo e imparziale. Saturno, dal segno buon vicino del Capricorno, vi aiuta a non schierarvi.

Saturno e Urano formano in questa giornata un aspetto positivo da un punto di vista astrologico. Ragione per la quale la vostra vita sta per prendere letteralmente il volo. In amore, Venere transita in modo dissonante, ma vi dona ugualmente la capacità di essere pazienti e accoglienti con la vostra dolce metà, specie se siete nati nella terza decade del segno. La vostra carica di sensualità ha modo di esprimersi alla grande sotto la protezione di Plutone. Sul lavoro, la vostra operosità sarà premiata in vari modi, tra cui un felice riscontro pratico di quel che fate, proveniente dall’ambiente dove si svolge la vostra attività,.

Giornata d’estate allietata da una splendida combinazione astrologica: è merito del legame benefico che quest’oggi si forma tra la dea delle emozioni, la Luna, e il pianeta dell’espansione vitale Giove. I due segni rappresentano ottimismo e gioia nei rapporti interpersonali. In amore, vi godete le buone influenze sia che siate in una relazione stabile, sia che abbiate da poco intrapreso un rapporto sentimentale. Un bel coinvolgimento emotivo può donare smalto e immettere nuovo slancio a tutti i legami d’amore. Colpi di fulmine sono attesi invece per i single, specie gli Aquario nati dal 3 al 9 di febbraio. Sul lavoro, non vi lasciate troppo tentare da un investimento che oggi vi è prospettato. Meditate meglio e prendete tempo per dare una risposta.

Quadro dei transiti planetari abbastanza positivo con un’unica contrarietà celeste che potrebbe disturbare la vita familiare: la dissonanza di Giove. In amore, la bella posizione di Urano in Toro vi fa scoprire la calda intimità della coppia. Se siete in un rapporto che è nato da poco, è possibile oggi vederlo rinvigorito e vivificato dall’ardore della passione. Se siete nati dal 5 al 12 di marzo, tuttavia, fate attenzione a non esagerare nelle richieste e sappiate intelligentemente aspettarvi quel che un amore può dare, senza esigere di più. Siate infine oculati nel maneggio del denaro quest’oggi. Un amico o un confidente potrebbero proporvi un investimento azzeccato che stimola in voi la prospettiva di guadagni futuri allettanti. Valutate bene i pro e i contro.