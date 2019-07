Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 18 luglio.

Il consiglio degli astri è quello di fermarvi un attimo e darvi il riposo che la vostra mente, oltreché il vostro corpo, vi richiederanno questo giovedì. Sentite un desiderio di dialogo con la vostra dolce metà che aiuti a chiarire tutte le incertezze. Se fate una professione connessa con l’immagine, le arti visive, il cinema, la fotografia o la moda, sarete incoraggiati a esprimere il vostro talento.

Siete spinti a intraprendere nuove strade a tutti i livelli, dal piano affettivo a quello familiare, da quello creativo alla sfera spirituale. In amore vi adoperate con tutta la vostra buona volontà e la tenacia di cui disponete per conquistare una persona che vi ha particolarmente colpito. Il vostro carattere magnanimo vi fa sostenere in ufficio una persona nuova arrivata che si trova in difficoltà. Un nuovo amico, con cui condividere la quotidianità lavorativa, è spesso un tesoro: scoprite quest'oggi di averlo incontrato.

In amore una nuova persona ha conquistato la vostra attenzione. Potrebbe nascerne una relazione. Chi, invece, ha un rapporto stabile di lunga durata, potrebbe vederne rafforzata la complicità e la stima reciproca. Un’occasione particolarmente conveniente che muterebbe la vostra attuale condizione lavorativa vi viene proposta in ufficio in questo giovedì di metà luglio. Consigliatevi con amici fidati e persone competenti prima di dire di sì.

Questa fase centrale della settimana vi vede un po' in fibrillazione, probabilmente per via delle tante incombenze quotidiane e professionali. In amore c’è bisogno di comunicazione, di un contatto più ravvicinato con la vostra dolce metà. Un momento di stanchezza in ufficio è superato dalla vostra capacità di spezzare la monotonia con l’inventiva e la fantasia. Anche se il vostro lavoro non offre tante scappatoie all’estro, voi riuscite a trovarle e a divertirvi.

Gli astri vi promettono successi amorosi consistenti, in particolare se avete l’intenzione di cominciare un rapporto di coppia stabile. Se, invece, preferite essere più liberi e dedicarvi a fugaci flirt, avrete comunque buon gioco. Sarete in grado di superare una sfida professionale che vi vedrà vincenti sotto tutti i punti di vista, grazie alla vostra competenza, intelligenza e serietà.

In famiglia si richiederà il vostro impegno costruttivo, la vostra capacità di mettere a posto quel che altri hanno lasciato in sospeso. Vi dedicate alla conquista di una persona che vi ha attirato completamente nell’ultimo periodo. Cambiamenti significativi stanno interessando la struttura, l’azienda, il settore lavorativo di cui fate parte. Ma da queste metamorfosi voi prenderete il meglio, arrivando a ottenere maggiori vantaggi.

I rapporti familiari sono caratterizzati dalla tenerezza e dalla comunicatività. Lasciati da parte tutti i divertimenti e gli eventi mondani, desiderate condividere con la vostra dolce metà il piacere di un’intesa profonda, che vi faccia ritrovare completamente il piacere della vita di coppia. Se fate un lavoro che si occupa di scambi, di commercio e di vendite, vi trovate di fronte a una giornata di grandi successi. Riuscite, infatti, a raggiungere risultati importanti che si vanno a sommare a quelli già ottenuti in passato.

Avrete da sciogliere alcuni nodi e interrogativi in ambito familiare. Gli astri vi stimolano a dare una sterzata di innovazione, se avete rapporti amorosi che non vi soddisfano. Se svolgete un’attività che si occupa di arte, di bellezza, cultura, o immagine, i buoni influssi dei pianeti di oggi danno ottime risposte. Redditizi saranno gli scambi e le transazioni che si creano in questi settori.

Gli astri favoriscono quest'oggi la dimensione passionale dell'amore. Se desiderate un legame sentimentale stabile e duraturo, non avete che da impegnarvi in questo senso. Dipende solo da voi. In questo periodo disponete di maggiori risorse economiche, ma parallelamente aumentano le vostre spese. Cercate di limitarvi un po'.

È necessario dare una svolta alla vostra realtà sentimentale, che richiede una partecipazione emotiva più intensa e, soprattutto se avete un legame di lunga durata, la necessità di non dare nulla per scontato. Chi, invece, si è da poco innamorato, si impegni a rafforzare la nuova relazione. Successo garantito a chi svolga attività connesse con transazioni di tipo economico, come i bancari e gli impiegati nell’amministrazione di conti pubblici. Chi si dedica, invece, alla politica, vede la propria strada spianata da inaspettati successi.

I sentimenti autentici sono in primo piano e hanno una parte predominante nella vostra vita. Sappiate approfittare del momento favorevole garantito dagli astri. Se fate parte della schiera di rappresentanti del vostro segno che hanno particolare fortuna e abilità nel business e nella vendita, avrete l’occasione di conseguire risultati di primordine. Anche coloro che hanno abbracciato la libera professione, sono particolarmente favoriti e incassano guadagni inaspettati.

Gli astri favoriscono l'aspetto passionale dell'amore, stimolando il vostro gusto per l'avventura. Una bella sfida in campo professionale vi attira. Avete tutte le carte in regole per farcela, tutti i numeri per riuscire ad arrivare primi. Non vi fate scoraggiare da chi vi dà consigli di ritirata e, seguendo il vostro intuito, lanciatevi in quella che per voi diventerà una scommessa vinta.