Oroscopo di oggi: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 28 giugno

La fase finale della settimana vi trova un po’ stanchi e annoiati. Sarà perché ancora avete molto da fare in vari ambiti del vostro quotidiano. Avete da risolvere una questione di ordine meramente pratico con la vostra dolce metà e questo vi impone di brigare e seguire trafile burocratiche. Marte, simbolo dell’irruenza, può darvi qualche scatto immotivato, qualche improvvisa impennata che dovrete poi smussare con atteggiamenti conciliatori che vi facciano ritornare sintonia e facilità di intesa. Riuscirete in serata completamente in questo intento. In questo venerdì, c’è chi tra i vostri colleghi, con qualche espediente e poco savoir-faire, non lavora, come è giusto che sia? Per fortuna Giove mette ordine in una situazione che appariva scorretta e appunto sbilanciata a vostro sfavore.

Quadro dei transiti in linea di massima buono per voi con la Luna in angolo finalmente molto armonico. Una fase di fusione sentimentale nella vita affettiva vi attende per oggi e anche per tutta la giornata di domani, con la Luna in angolo felice per voi. Se siete single non vi tirate indietro di fronte a un invito che vi viene fatto da una nuova cerchia di amicizie. Con la vostra competenza siete i primi a brillare in ambito professionale, insegnando spesso ad altri colleghi inesperti con il buon esempio che date.

La vostra larghezza di vedute mentali vi fa gioco e vi apre tante strade. Uno stato di salute ottimale vi accompagna oggi, c’è solo da tenere sotto controllo la tendenza a eccedere nei vostri piaceri gastronomici. Disponibili, attenti e generosi verso la vostra dolce metà, rimanente in ascolto paziente di un suo problema familiare dando poi la giusta dritta per una risoluzione concreta. Il vostro costante buon senso pratico vi fa tanto apprezzare e tenere in conto da parte della persona che avete accanto. Si pone una questione di ordine tecnico in ufficio che rallenta tutta l’attività della squadra di lavoro. Con piglio dinamico riuscite a trovare la quadratura del cerchio.

Arriva qualche nube estiva passeggera, a oscurarvi il cammino, sì, ma anche a mettere un po’ di sale e pepe in più nella vostra esistenza. La sfera del benessere è tuttavia al top. Non sempre la vostra dolce metà mostra di avere la vostra sensibilità così ricca, sfaccettata e profonda. Il legame che vi unisce si stabilisce comunque su molti livelli, ma oggi potreste vedere il partner assenteista e troppo preso dalle sue occupazioni quotidiane. Lasciate scivolare la situazione e non vi date troppa pena, ingigantendo un momento che appare del tutto normale nello scorrere di una storia d’amore. Non sempre vi potete fidare dell’istinto cui ricorrete sempre, oggi vi conviene seguire la razionalità in ufficio.

Malgrado qualche lieve turbolenza molti pianeti continuano a tifare per voi. La fiamma della passione divampa se siete in una coppia di recente costituzione! Godetevi questo momento felice. Venere è al vostro fianco, specie se appartenete alla terza decade. Il team celeste che formano il Sole e Marte ospitati nel segno buon vicino del Cancro vi promette avanzamenti di carriera abbastanza significativi, in special modo se svolgete una professione che a che fare con la comunicazione e con i social media. Sappiate non essere precipitosi con Urano in angolo contrario specie se appartenete alla prima decade. Vi adatterete, poi a quel che il “futuro” si aspetta da voi nella professione.

L’ambiente attorno a voi non vi riserva sorprese e vi accoglie con il massimo della giovialità. Ottimi sono infatti i legami familiari, in special modo tra i genitori e i figli, e tra i fratelli e le sorelle. Fedeltà, rispetto, trasparenza assoluta nei rapporti: questo chiedete e date in contraccambio in una relazione d’amore. Fate una professione estrosa, artistica, che a che fare con le arti figurative? La Luna, astro dell’espressione creativa dell’Io, continua a sorridervi. La possibilità di far conoscere il vostro lavoro sono in questo venerdì elevatissime.

Non vi attaccate a qualche polemica che potrebbe insorgere nell’ambiente familiare, in special modo nei rapporti tra i fratelli e le sorelle, i nipoti e gli zii. Qualche leggera forma di stanchezza può essere da voi accusata se fate sport: non strapazzate gli arti superiori e inferiori. L’ascolto paziente delle esigenze del vostro o, della vostra, partner, risolve un piccolo dissapore creatosi involontariamente nella coppia. Se fate una professione che ha a che vedere con la comunicazione, la pubblicità, la vendita, siate più prudenti del solito quest’oggi. La vostra capacità di attenzione si abbassa un poco: cercate di rimanere sempre vigili.

Venerdì che appare sereno variabile per voi. Vivaci, reattivi, pronti a raccogliere stimoli che provengono dall’esterno. La forma fisica è buona, scattante, segnata da un dinamismo anche troppo intenso. Fate attenzione a non esagerare. Siete in una fase frizzante in amore: la vostra dolce metà però al di là di tutto non vi fa storie e apprezza molto! Sappiate approfittarne per farvi perdonare “marachelle” recenti. Se fate un lavoro che è connesso con le case, l’arredamento di interni, l’architettura, avrete l’opportunità di guadagnare oggi successi strepitosi. Non vi lasciate sfuggire occasioni che vi capitano letteralmente al volo.

Configurazione odierna di fine giugno che vi vede in una felice condizione d’animo, ritemprati dopo le fatiche dei giorni precedenti e ancora in grado di offrire il meglio di voi stessi al mondo. Qualche complicazione pratica, di poco rilievo, verificatasi tra voi e la vostra dolce metà, può servire solo a movimentare beneficamente il vostro rapporto d’amore: e a rinforzarlo e a rassodarlo in modo più intenso. Il vostro piglio direttivo rispunta molto facilmente oggi in ufficio, attitudine che, e, sia pure manifestato in forma bonaria, vi fa apparire più autoritari del solito. Non date un’immagine di voi che non coincida con la realtà, anche se dovete essere fermi e autorevoli riguardo a una certa situazione.

L’ambito familiare vi riserva le soddisfazioni maggiori specie nei rapporti che si creano tra i genitori e i figli e tra le sorelle e i fratelli. Tuttavia, tenete un comportamento morbido o diplomatico con figli e fratelli. Un buon tono muscolare vi è assicurato. Attrazione fisica alle stelle e splendida intesa mentale, così vi vogliono oggi, con la vostra dolce metà. Sappiate approfittarne. La vostra operosità appare subito vincente in ufficio, dove avrete l’occasione di dimostrare di essere davvero i “primi della classe”. La generosità che la Luna vi dona, permette di aiutare anche i vostri colleghi, oggi in temporanea difficoltà.

Quadro dei transiti che, da essere variabile, si avvia verso una progressiva serenità. Prudenti, riflessivi, rispettosi delle persone che avete attorno, siete comunque gratificati dalla vostra simpatia che vi apre molte porte da un punto di vista sociale. Una configurazione planetaria complicata da posizioni di Urano e Luna oggi entrambi dissonanti e di Mercurio ostile nel Leone, vi spinge a essere voi a venire incontro al vostro amore, usando tutta la delicatezza, il tatto e la dedizione di cui disponete. Se fate un lavoro connesso con la comunicazione, la pubblicità e la vendita, non rendete al massimo delle vostre possibilità. Trovate appoggi esterni consistenti che vi fanno riprendere in mano la situazione e ritrovare la vostra sicurezza.

Risolvete molte questioni lasciate a metà nell’ambito lavorativo, in casa, nell’ambiente dove si svolgono i vostri hobby. E potete dirvi completamente soddisfatti di quel che avete realizzato. Siete una bomba nella parte erotica e passionale: è inutile negarvelo! Vi guadagnate il podio dei conquistatori su questo terreno e oggi assaporate diverse piccanti, sortite audaci. Nella parte emotiva e sentimentale, invece, specie se siete uomini, lasciate un po’ a desiderare. La configurazione planetaria nel suo complesso vi obbliga a uscire allo scoperto e tirare fuori le vostre profonde emozioni. Una difficoltà professionale di un certo peso si risolve grazie alla vostra facilità e rapidità nell’esecuzione. I colleghi vi attestano tutta la loro ammirazione e anche un certo affetto.