Oroscopo di oggi: le previsioni segno per segno

OROSCOPO, SEGNO PER SEGNO

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 29 giugno.

Sarà un sabato fortunato grazie ai pianeti schierati a vostro favore. Mercurio vi fa realizzare nuovi contatti. Qualche problema in ambito familiare, dove l’armonia non sarà facile da raggiungere. Nella salute gli astri vi guardano invece benevoli, rendendo radiosa la vostra bellezza fisica. Se siete ancora single, fate attenzione alle fatali frecce di Cupido, in azione per voi. Siate disponibili alle nuove conoscenze e mettetevi in gioco. Una nuova relazione è dietro l’angolo. Non ascoltate le chiacchiere dei colleghi e fate il vostro lavoro.

I pianeti a vostro favore danno grande spolvero al vostro fascino disinvolto, al vostro savoir-faire e al sapervi relazionare col prossimo, come solo voi sapete fare. Nella giornata di domani vi dedicherete con calore alla vostra dolce metà. Vivrete un weekend indimenticabile con il partner. Vi sarà chiesto un impegno un po’ gravoso, che porterete a termine col vostro innato senso di responsabilità. Mercurio in Leone vi tiene un po’ sotto pressione, ma la vostra capacità di riuscita non si discute.

Sarà un sabato di tranquillo, dove i pianeti sostengono le vostre ambizioni lavorative. Date spazio alle ragioni del cuore perché forse la state trascurando un po’. Se siete single prendetevi il tempo che ci vuole per fare pulizia da relazioni precedenti. Che siate dipendenti o liberi professionisti, i risultati sul lavoro stanno arrivando e sono eccellenti.

Serenità emotiva e capacità di conciliazione in vari ambienti caratterizzerà questo sabato. Di fronte a qualche pretesa che sorge da un convivente, riuscite a tenere un comportamento di fermo diniego. Nonostante qualche screzio, le cose con la vostra dolce metà vanno a gonfie vele. La vostra situazione emotiva è all’insegna della più assoluta tranquillità. Se siete nati tra il 7 e il 15 di luglio, fronteggerete ancora la negatività di Saturno e Plutone la vostra parte emotiva, sessuale e passionale vi permetteranno di conquistare la persona che vi sta a cuore. In ufficio riuscirete a tenere a distanza un collega fastidioso.

Tutti i pianeti tranne Urano sono dalla vostra parte. Tante faccende domestiche e incombenze varie si affacciano alla vostra giornata. Arrivate con un po’ di affanno dunque a questa giornata, probabilmente poiché vari impegni su tutti i fronti vi hanno stancato. Una persona vi fa battere il cuore e vi sorprende. Per i single c’è tanta voglia di mettersi alla prova con relazioni che esaltino il desiderio di esperienze. C’è da risolvere una questione tecnica legata all’informatica e ai sistemi di comunicazione. Delle persone competenti risolveranno il problema che vi aveva agitato.

I pianeti vi sorridono. Il Sole e Marte vi danno un tocco di protagonismo. Saturno e Plutone non vi fanno mancare le energie creative e razionali. Mercurio vi dà stabilità emotiva e rasserena l’umore, contribuendo a una sensazione generale di benessere. Siete in una sintonia molto speciale con la persona amata. L’alchimia è completa, con tocchi di romanticismo. Buone notizie per chi è single e vuole smettere di esserlo. Seri, responsabili, poco propensi alle chiacchiere vuote, vi guadagnate la fama di essere musoni, ma la vostra affidabilità e il senso di responsabilità sul lavoro, vi faranno emergere.

Il weekend vi darà maggiore relax, quiete, armonia, proprio come piace a voi. Tanti impegni in famiglia, ma la vostra giornata scorrerà senza sorprese o difficoltà. La Luna vi suggerisce però, di curare di più i legami di famiglia. Una nuova conoscenza vi intriga, ma non per questo perderete la vostra proverbiale razionalità: i benefici non tarderanno ad arrivare. Prendetevi il tempo di programmare le vostre mosse future sul lavoro.

Sentite il peso della routine e avete bisogno di staccare un po’. La vita sociale vi aiuta. Vi donerete in maniera incondizionata a chi avete accanto, comprendendo le sue inclinazioni, i desideri e intuendone gli stati d’animo. Completerete un incarico che vi è stato assegnato nei giorni scorsi: avete energie da vendere per arrivare alle scadenze prestabilite senza faticare troppo.

Avrete entusiasmo da vendere durante questo fine settimana. Date priorità alla famiglia, invece di gettarvi a capofitto in uscite con gli amici ed eventi mondani di varia natura. Siete in un momento astrale favorevole a creare relazioni solide. Dovete però rinunciare a un po’ del vostro protagonismo, se volete creare un “noi”. Chiuderete dei lavori con velocità e intelligenza, qualità che in molti cercano di imitare ma senza successo.

Saturno e Plutone portano serenità emotiva e capacità di armonizzare l’ambiente familiare in questo sabato di fine giugno. Alcune contrarietà che avete subito nei giorni scorsi diventeranno presto un ricordo. Nettuno e Plutone vi spronano ad essere più attivi. In amore sarete fedeli e costanti, vostre migliori qualità in ambito affettivo. Riuscirete a sbloccare una situazione difficile in ufficio in modo inatteso e tempestivo.

Senso del dovere e responsabilità si mescoleranno al gusto di non prendersi mai sul serio. Riuscirete a trovare occasioni di divertimento e di gioco, anche in circostanze complicate. Impegni pratici e lavorativi vi tengono lontani dalla vostra metà quest’oggi. Chi è single, farà un incontro molto promettente. Una persona in campo lavorativo vi irriterà con il suo comportamento. Mettete a posto chi si mostra troppo invadente.

Nettuno vi dona buonumore e la capacità di risolvere le questioni, anche delicate, che vi si presenteranno. L’intesa con la vostra metà si presenta serena e completa. Nel caso il vostro cuore sia solitario invece, non dite no a un corteggiamento che arriva da una persona conoscente. Sarete chiamati a fare scelte importanti nella vostra vita professionale. Non vi lasciate frastornare da suggestioni emotive e paure immotivate che il vostro segno potrebbe crearvi, proseguite invece secondo la logica dei fatti. Qualche consiglio di un esperto amico vi aiuterà.