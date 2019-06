Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 27 giugno.

Risolvete una questione di carattere patrimoniale in famiglia guadagnandovi la stima dei parenti. Un nuovo interesse sentimentale vi accompagna e accende progetti da fare insieme. Un viaggio in un paese lontano è per voi la meta più ambita e non è necessario organizzarla subito, in estate, potete anche attendere i mesi autunnali. Se avete una occupazione che prevede di dover dirigere altre persone, sarete in grado di massimizzare le risorse umane a disposizione.

La vostra capacità di conciliare le tendenze diverse di un gruppo si vede nei successi che riuscite ad ottenere. Prestate aiuto alla persona che avete accanto in un problema che vi sottopone e che riguarda la sua famiglia. Questo vi farà guadagnare ancora di più la sua fiducia. Sul lavoro dimostrate la vostra indispensabile competenza in una situazione complicata che altri colleghi non riuscivano a sbrogliare.

In famiglia, un confronto sereno e sincero, specie nella dinamica genitori figli, vi aiuta a far diradare le nubi che si erano create. In campo sentimentale potrebbe sorgere qualche piccolo problema di comunicazione con la vostra dolce metà. Gli astri, in ogni caso, vi aiutano a rafforzare ulteriormente il rapporto di coppia. Un buon affare vi è presentato da amici esperti nel campo degli investimenti. Avete una buona somma da impiegare e potrebbe trattarsi di una occasione che dà ottimi frutti, sia pure diluiti nel tempo.

In campo sentimentale state per attraversare una fase di grande intesa con la persona che avete accanto, sia sul piano fisico che su quello mentale. Cercate di godervi a pieno il momento. Serietà, determinazione, autocontrollo, sono le qualità necessarie e sufficienti che vi possono inserire in un progetto professionale ambizioso, in cui state per essere coinvolti.

Siete coinvolti emotivamente in una nuova storia d'amore che avete iniziato da poco. Gli astri guidano le vostre mosse e vi fanno essere teneri e un po' infantili nell'intimità con il vostro o la vostra partner. In campo lavorativo, un'importante committenza vi viene oggi assegnata, se avete scelto di abbracciare la libera professione. Si tratta di un'occasione d'oro, su cui vi giocate il tutto per tutto.

Ottimismo e gioia di vivere vi caratterizzano quest'oggi. L'amore è contraddistinto da una fase di armonia con la vostra dolce metà. È necessario non fare piani per il futuro se prima non vi siete assicurati il consenso definitivo della persona che è accanto a voi adesso. Soprattutto se la vostra è una storia giovane, serve un continuo confronto, onde evitare facili fraintendimenti. Un nuovo arrivato in ufficio vi invita a dimostrare tutta la vostra cordialità. Non preoccupatevi se non tutti i vostri colleghi avranno la vostra signorilità e sapranno distinguersi come voi.

Una nuova scintilla passionale in campo sentimentale vi sta facendo perdere il vostro solito self control. Il consiglio è quello di assecondare questo momento e proseguire nella nuova avventura che sta nascendo. Un lavoro in gruppo vi stimola e vi coinvolge. Sia che siate liberi professionisti o in un’attività dipendente, vi trovate a contatto con un’equipe con cui portare avanti un progetto abbastanza promettente.

Non abbiate timore di lasciarvi andare con una persona che avete conosciuto da poco. Dubbi e incertezze sono piuttosto accettabili nelle fasi iniziali di un rapporto e bisogna accoglierli. Siete impegnati in un importante progetto di lavoro che vi prende completamente. Se avete abbracciato un’attività autonoma e, soprattutto, se siete liberi professionisti "creativi", sarete in grado di esprimervi al meglio.

Trovate una via di dialogo aperta e di netta trasparenza con la vostra dolce metà. Se siete single, godetevi un incontro che si profila intenso. Badate, però, a non legarvi troppo e calcolate piuttosto le vostre mosse, concedendo al partner lo spazio necessario. Sul lavoro è arrivato il momento di osare. Naturalmente proporzionando le ambizioni ai vostri limiti e alle vostre possibilità. Sappiate proporvi con intelligenza e fermezza e affermare le vostre prerogative a chi di dovere.

Vi tuffate in un nuovo legame sentimentale con rinnovato slancio. Quasi non sembra che apparteniate ad un segno prudente e chiuso. Merito della persona che vi ha fatto innamorare. Siete immersi in un progetto di lavoro che vi sta dando molto da fare, ma questa situazione vi piace, anche perché questo progetto è interessante e stimola il vostro attivismo. Come al solito vi impegnate al cento per cento, senza risparmiarvi, mostrando la generosità che vi è connaturata.

Un sentimento corrisposto sta nascendo e ormai dubbi non ve ne sono. Lasciate da parte le diffidenze e i punti che non vi convincono, consapevoli che la perfezione non esiste. Sviluppate contatti tra colleghi che poi possono diventare vostri amici e aiutarvi nel caso di difficoltà e nel momento del bisogno. Un improvviso impegno privato vi obbliga oggi a ricorrere ad un amico fidato.

State attraversando un periodo straordinario in campo sentimentale, soprattutto se appartenete al sesso maschile. Se tutto va bene per la parte passionale, però, la stessa cosa non vale, almeno oggi, per la dimensione intima, sentimentale ed emotiva, che deve essere curata con molta attenzione da voi. Qualche pettegolezzo in ufficio vi infastidisce. Non ci date troppo peso e dedicatevi esclusivamente alla vostra attività.