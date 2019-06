Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 19 giugno.

L’inizio di questa stagione estiva 2019 vi lancia verso nuove conquiste sentimentali. Siete spinti dalla voglia di provare emozioni e dal piacere di rischiare. Lavoratori attivissimi, vi adoperate affinché tutto il vostro tempo sia il più produttivo possibile. Non mancano le inevitabili piccole e grandi seccature, ma un ambiente sereno e rilassato vi garantisce un’abile gestione di tutte le questioni pratiche di cui vi occupate.

Se siete ancora single e state cercando la vostra anima gemella, dovete prestare molta attenzione a persone un po’ troppo timide per farsi avanti. In uno scenario non proprio semplicissimo per l’occupazione e la possibilità di crescita professionale, voi costituite una felice eccezione. Che sia un’attività libera o dipendente, vi fate valere sempre di più, compiendo passi avanti verso una promettente carriera.

Se siete in cerca dell’anima gemella, non disdegnate di appoggiarvi anche al mondo dei social media. È possibile un incontro che si rivelerà essenziale per il vostro futuro sentimentale. Nel caso svolgiate un lavoro che ha a che fare con il contatto col pubblico o legato alla comunicazione e alla tutela delle istituzioni, l’arte della diplomazia vi faciliterà le operazioni e vi farà guadagnare la stima dei capi e dei colleghi.

Scoprite che la rassicurante dimensione degli amici di sempre, da frequentare in completa libertà, costituisce l’autentico lusso della vita. Soddisfazioni vi arrivano dal settore sentimentale, sia che siate in una coppia stabile o che stiate cercando ancora la vostra anima gemella. La stima per la validità del vostro lavoro, che ricevete oggi in ufficio, vi stimola a provare le vostre abilità in nuove e promettenti avventure professionali.

La famiglia vi impone in serata una salutare pausa di relax. Mettete da parte tutto il resto per il momento. Non vi piacciono le relazioni superficiali e lo dimostrate allontanando una persona che inizialmente vi aveva convinto, ma ora vi sembra vuota e priva di consistenza e fascino. Il vostro talento professionale non si discute e lo toccano con mano colleghi, collaboratori e chi è al di sopra di voi.

Un insolito spirito di rivoluzione si impadronisce di voi, al lavoro, con le persone con cui vivete e persino con gli amici. Gli astri vi spingono a dedicare molte energie alla cura del vostro rapporto sentimentale. La vostra dolce metà reclama infatti a gran voce che le sue esigenze vengano ascoltate. Siete favoriti nel raggiungimento dei vostri obiettivi professionali con una decisa accelerazione sulla strada che porta al successo.

Dovrete fronteggiare qualche malumore tra le mura domestiche. Niente di grave, in realtà. Quando volete, sapete essere anche voi rivolti alla parte emotiva dell’amore, più che a quella fisica. Avete di fronte una scadenza professionale impegnativa che stimola tutte le energie fisiche e mentali quest’oggi. Mettete in moto tutta la vostra buona volontà e vedrete che la meta non è così lontana come vi era inizialmente sembrata.

Si rinnovano i desideri e una certa irrequietezza anima la vostra indole da esploratori. Coltivate con particolare dedizione alcune passioni artistiche o intellettuali. Quel che a voi interessa saprà sedurre una persona in grado di farvi "sbandare". È un momento di svolta nel lavoro: tutto sta prendendo una nuova direzione. Ve ne rendete conto, ma non dovete essere preoccupati più di tanto, perché nei mutamenti che si creeranno voi riuscirete a riposizionarvi in ambiti ancora più di rilievo di quelli dove siete adesso.

In questo nuovo giorno siete messi di fronte alla prova dell’adattabilità a nuove circostanze. Per voi non è proprio facile, poiché i cambiamenti non vi piacciono sempre e rendete meglio nei percorsi regolari e sulle strade già battute. Se siete rimasti incantati da uno sguardo che vi ha colpito qualche tempo fa, muovetevi e dichiaratevi. L'attività lavorativa viene coinvolta dai venti di cambiamento che state affrontando in questo periodo: vi si richiedono inventiva, abilità tecnica e disponibilità alle nuove collaborazioni.

State attraversando mutamenti in ogni campo: dal familiare al lavorativo, dall’economico allo spirituale. Sono cambiamenti con una loro logica che si svelerà meglio in seguito. Tenete presente che in amore il saper ascoltare è lo strumento migliore per sedurre chi desiderate. Non vi date più di tanto pena se un vostro collega oggi vi ha risposto male, ma andate avanti per la vostra strada.

Un’insolita voglia di tenerezza vi invade. Se siete single la vostra ricerca dell’anima gemella si fa più seria e meditata e, a partire da questo momento, avrete buone probabilità di incontrarla. Se invece avete un rapporto stabile, si profila all’orizzonte un lieto evento. Si profilano anche opportunità lavorative e nuove prospettive di miglioramento professionale, se avete già un’attività.

I rapporti familiari, quelli con le persone più vicine a voi e con gli amici di sempre si alimentano di affettività e di condivisione di interessi comuni. È un momento decisamente sì per l’amore. Se non avete trovato la persona giusta, vi divertite tuffandovi in tanti piccoli flirt dove metterete alla prova le vostre capacità di seduzione. Risolvete in questa giornata una questione patrimoniale che vi ha messo un po’ in apprensione.