Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 20 giugno.

Qualche inquietudine interiore e un po' di nervosismo verso i vostri conviventi sono le note che caratterizzeranno la giornata. Ma niente di grave: avete solo bisogno di evadere dalla routine. Programmate un viaggio con amici di vecchia data, da sempre la vostra medicina prodigiosa, e tornerete quelli di prima. Venere protegge la vostra salute, anche se qualche acciacco vi tormenta. Un improvviso ritorno di fiamma vi mette in subbuglio il cuore, anche se è quello che volevate. Un problema in ufficio vi sottrarrà tempo da dedicare ai vostri hobby.

Attenti a qualche piccola discussione in famiglia, unico punto nero in un quadro astrale positivo. Avete bisogno però di una vacanza. Per il momento vi toccherà aspettare: il dovere vi chiama. In amore sarete inteneriti dagli astri. Se siete single, preparatevi ad ammaliare chi si trova nel vostro raggio d'azione. Sul lavoro sarete operosi come sempre e poi, tornati a casa, avrete l'energia per dedicarvi alle faccende domestiche e alla cura della casa.

Emanerete calore umano e allo stesso tempo cercherete la solitudine. Avrete voglia di vita sociale e famiglia, di dedicarvi a una sola persona e a passioni leggere. Come da tradizione, il vostro segno doppio vi darà per la giornata due diverse posizioni e visioni dell’esistenza. È possibile che vi troviate intimamente in contraddizione e dobbiate ricercare un ideale punto di incontro, dentro e fuori di voi. Nonostante non siate inclini a cedere alle tentazioni della tavola, fate attenzione ai dolci. Non trascurate la persona amata, che vi richiede maggiore empatia. In questa prima metà dell’anno avete mostrato quanto valete, avete avuto modo di mettervi alla prova e di far vedere le vostre abilità.

Saturno vi turba tono e umore. Niente di grave, per voi ci vuole ben altro. Al vostro fianco ci sono comunque solide presenze planetarie, tra cui Nettuno, che vi induce ad avvertire un nuovo senso di spiritualità e dona nuova linfa al vostro romanticismo. Se siete single, un colpo di fulmine scuoterà la vostra giornata. I risultati del vostro impegno in ufficio sono tutti in evidenza, i vostri capi non possono fare a meno di constatare gli ottimi frutti portati dal vostro rigore e dalla vostra competenza.

Allegri, vivaci, curiosi per tutto quel che accade attorno a voi: così vi vogliono la maggioranza dei pianeti in questa giornata d’estate. Ci sono però lievi nervosismi e qualche difficoltà di comunicazione in famiglia. La forma fisica è discreta, ma attenzione a non esagerare nelle vostre performance sportive. Sarete più sensibili ed empatici con il partner. Ogni discussione avvenuta nei giorni scorsi sarà appianata. Viaggio breve con la vostra dolce metà in vista! Non permettete ad altri, figli o parenti, di erodere le vostre finanze.

L'equilibrio è la caratteristica più importante del vostro segno, anche se in quest'ultimo anno alcuni elementi lo hanno sconvolto. Vi siete preparati ad affrontare, con pazienza e temperanza, i cambiamenti. Il Sole in Gemelli può mettervi oggi lo sgambetto in alcune conquiste passionali che avevate pensato di avere già in tasca. Programmate meglio le vostre mosse e metteteci un pizzico di dolcezza in più. Siete autorevoli e questo vi consente di conquistare posizioni di potere e prestigio in ufficio, cui giustamente non rinunciate. Fate attenzione a non trasformarlo in rigido autoritarismo.

Siete ben disposti e il vostro bilancio per questa prima parte dell'anno appare positivo. Vi lanciate, con entusiasmo, in ambienti nuovi, inconsueti, forse, stranieri: il raggio dei vostri interessi, oggi, si amplia. Espanderete le vostre esigenze motive. Una felice rotazione di incarichi e ruoli vivacizza la vostra routine lavorativa. Vi adattate al rinnovamento che è in atto e non vi dispiace affatto. Potrebbe essere l'opportunità giusta per tentare un salto di carriera: da considerare con calma e in un’ipotesi tutta proiettata verso il futuro.

I pianeti vi costringono a domandarvi a che punto siete, cosa avete realizzato quest’anno, cosa resta da fare e come programmare il futuro. Umore buono e tono vitale discreto vi consentono di sentirvi in ogni modo soddisfatti e di ricaricarvi positivamente anche per i mesi che verranno. La fortuna scoccherà le sue frecce per voi, sia nella professione che nella sfera privata, ma per il momento aspettate. L'estate, la vostra stagione preferita, porterà tutte le risposte. Ottimismo e allegria vi permetteranno di concedervi a chi da tempo vi fa battere il cuore. La vostra timidezza potrà essere accantonata. Un collega vi aiuterà a completare un progetto di lavoro che vi aveva dato qualche preoccupazione.

Evasioni piccole e grandi, non solo mentali, vi aspettano nella sfera privata. Programmerete un viaggio, per voi molto desiderato, non necessariamente in un Paese estero. Il vostro carattere solare, espansivo e accogliente vi tornerà utile in questa giornata, ma fate attenzione a moderare i vostri slanci. In previsione per voi un avanzamento di carriera. Aumenteranno responsabilità, prestigio e anche introiti.

Siete a un punto di svolta indubbiamente positivo, ma in cui avvertite una necessità di revisione nella vostra vita. È possibile ci sia una sorta di necessità di evoluzione, ma accetterete di buon grado i cambiamenti. Un lucido Saturno vi preserva da avventure emotive troppo azzardate. Forse c’è la possibilità di illudersi, ma la prudenza congenita del vostro segno dovrebbe aiutarvi a non commettere sciocchezze. Saturno protegge i vostri affari. Consolidate i vostri recenti punti di riferimento professionale e, con sagge operazioni economiche, sistemate per bene i vostri interessi patrimoniali.

Verve ironica e forza di decisione saranno le frecce al vostro arco in questa giornata, insieme a capacità di persuasione, eloquenza misurata e magnetismo verso il prossimo. Questi sono i doni celesti che state ricevendo dal Sole in transito negli amici Gemelli. Eserciterete la vostra lungimiranza e migliorerete il vostro look. Occhio alla bilancia: c'è il rischio di ingrassare. Controllate la salute di gambe e muscolatura, la resistenza alle malattie infettive, i problemi gastrointestinali e renali. Se siete single, passioni entusiasmanti vi travolgeranno. Cercate di rimanere lucidi. C’è la necessità di rinegoziare i patti in ambito lavorativo: gratificazione economica in arrivo!

Sta per arrivare un raccolto ideale ricco, frutto del buon lavoro fatto in questi primi sei mesi dell'anno. Avete dimostrato di saper organizzare in modo eccellente la vostra vita tra lavoro, affetti e svaghi. Tra familiari e amici c’è chi vi domanda aiuto o consiglio. Con la consueta generosità, non vi tirate certo indietro. Trovate il tempo poi per dedicarvi ai piaceri della vita che riaccendono i sensi. Passione e sentimento non contrastano oggi tra di loro, invitandovi a seguire le loro sollecitazioni con il vostro tipico carattere romantico. Una chiusura in ordine dei conti vi consente di aggiustare un rapporto con un vostro capo che si era ultimamente reso un po' difficile. Se siete nati nella seconda decade, con Saturno in Capricorno benefico per il vostro segno, vi fa gioco anche un piglio vincente che stupisce i vostri colleghi.