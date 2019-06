Oroscopo di oggi: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 21 giugno

Razionalità accompagnata da ottimismo, lucido realismo che è affiancato dalla fiducia nel domani, non vi mancano. Non vi fate mai mancare la tenerezza, mai, quel sapervi abbandonare alle emozioni! Un appagante Venere, dai frizzanti Gemelli, vi appronta una magica serata tête-à-tête con vostra dolce metà, in special modo se appartenete alla seconda decade. Anche se non dovete scalare vette particolarmente ardite, giungete oggi, più speditamente degli altri, a risolvere questioni pratiche (piccole e grandi), con l’apporto di una logica ferrea. Nell’attività professionale vi scoprite corteggiatissimi da colleghi e capi, per l’impareggiabile forza deduttiva che dimostrate sul campo. È piuttosto probabile che la promozione, l’avanzamento di carriera, diventino ora realtà.

Date prova della vostra saggezza confrontandovi con un problema in famiglia, probabilmente con un figlio, una figlia o un nipotino. Dopo qualche piccolo colpo di testa amoroso dei giorni scorsi, insolito per il vostro abituale temperamento pacato, vi predisponete a vivere una fase di soddisfazione sentimentale mediamente buona. In serata “la musica che gira intorno” cambia, ma voi avete dalla vostra parte la logica e la razionalità, che vi consigliano mosse intelligenti nel gestire i rapporti con la vostra equilibrata delicatezza. Compaiono nuove alleanze lavorative che ribadiscono la nuova fase della vostra attività professionale. Mai come in questo momento comprendete la legge scientifica che “nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma”.

Vivete questo venerdì del solstizio d’estate in allegria. In famiglia e con gli amici il vostro carattere estroso e socievole terrà sempre banco. La vostra sete di libertà risplende in campo sentimentale! Forse un po’ troppo se siete accasati felicemente o intrattenete una relazione fissa! Venere in Gemelli e Luna in Aquario vi obbligano a uscire allo scoperto e mettono alla prova la vostra sincerità, il vostro gusto per lasciarvi aperte tante possibilità. In ogni caso, il cielo dovrebbe proteggervi e, per chi di voi ama fare le “ore piccole”, mai come in adesso “tenera sarà la notte”. La Luna vi guarda benevola dal segno degli equilibri, l’Aquario. Una situazione economica migliorata per voi, considerevolmente tra spese e entrate vi fa pianificare un investimento mirato o un acquisto di un bene durevole, come una casa di abitazione o un’auto.

Volteggiate come novelli Batman su questo nuovo solstizio d’estate che fa pulsare tutte le vostre energie fisiche e mentali, pronte a offrirvi il loro potenziale migliore. Se è vero che nel nome è contenuto il senso profondo (nomen omen), bisognerebbe tramutare il vostro nome, come segno pacifico e impassibile, in quello più confacente di “libertino”. I sussulti del cuore diventano una regola imprevista e difficile da controllare: anche perché la vostra natura resta fondamentalmente schiva e non molto sentimentale; ma, ricordatevi, non anti passionale! In ufficio dimostrate la vostra solita infaticabilità, il saper essere delle rocce incrollabili per quanto concerne l’affidabilità professionale; vi prendete così molto meritatamente l’apprezzamento di chi sta sopra di voi.

Evento della giornata è il crearsi del solstizio d’estate in mattinata e, come di consueto, nel segno, cardinale, femminile, d’Acqua del Cancro. La vostra dolce metà vi chiede maggiore sensibilità nel rapporto d’amore, specie se siete nati dal 23 al 29 di luglio. È vero che il vostro carattere burbero e sbrigativo cela un cuore d’oro e spesso una fragilità di sentimenti notevole, ma, a volte, nascondervi, per pura difesa, dietro una maschera di rigore (o di durezza), non vi conviene e rischia inoltre di falsare le apparenze. Sappiate sciogliere le tensioni in un gioioso abbraccio o anche nella volontà di comunicazione franca e diretta, come a voi più piace. Un appuntamento di lavoro oggi, può saltare, ma non ve ne preoccupate! È meglio, potrete pensare di più a come gestirlo nella prossima occasione.

Giornata del solstizio d’estate che vi vede in un contesto planetario molto propizio alle novità, anzi alle rivoluzioni! Se è vero che nel nome è contenuto il senso profondo (nomen omen), bisognerebbe tramutare il vostro nome, come segno pacifico e impassibile, in quello più confacente di “libertino”. I sussulti del cuore diventano una regola imprevista e difficile da controllare: anche perché la vostra natura resta fondamentalmente schiva e non molto sentimentale; ma, ricordatevi, non anti passionale! In ufficio dimostrate la vostra solita infaticabilità, il saper essere delle rocce incrollabili per quanto concerne l’affidabilità professionale; vi prendete così molto meritatamente l’apprezzamento di chi sta sopra di voi.

Iniziate la giornata sotto discreti influssi positivi che danno impulso a una voglia di rinascita, avvertita da voi come necessità vitale. Il solstizio d’estate arriva quest’anno, per voi proprio nel momento opportuno. Vi esalta una nuova storia d’amore che vi è capitata, quasi per caso, in occasione di una gita tra amici. Non siate diffidenti e date la possibilità a questo sentimento di farsi strada dentro di voi. Venere precede i vostri passi! Uno scenario nuovo si delinea oggi in ufficio e vi apre alla necessità di decisioni importanti da prendere. Se siete nati nell’ultima decade del vostro segno, prendete tempo e chiedete consiglio.

Festa del solstizio d’estate per voi molto congeniale e che minimizza alcune problematiche occorse di recente, specie se siete nati in ottobre. Comprendete subito che questa sarà una giornata da non dimenticare. Il vostro sex-appeal è oggi alle stelle. Sotto la luce del solstizio d’estate fate conquiste inaspettate e mietete successi che sono tutti merito del vostro charme. Arrivata una discreta somma di denaro, avete già capito come poterla impiegare nel migliore dei modi possibili. Se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 10 novembre, un geniale Nettuno vi apre la strada di un investimento fruttuoso da non perdere.

Giorno del solstizio d’estate che vi vede fare un bilancio di quel che avete realizzato a metà anno. La fortuna vi continua ancora ad accompagnare. Luna e Giove continuano a suggerirvi tattiche che vi convincono abbastanza per conquistare chi desiderate. Sappiate, tuttavia, per il momento attendere. Tra qualche giorno un lussureggiante Mercurio, transitante nel segno vostro amico del Leone, vi infonderà lo slancio ideale per agire, proporvi, dichiararvi: e senza esitare proprio più. Costruire con serena sicurezza una base di benessere, questo chiedete al destino. Nuovi introiti sono oggi da voi ben impiegati in un fruttuoso investimento.

Le luci del solstizio d’estate vi aprono a una giornata particolarmente felice e fortunata. La Luna, anima della voce del sentimento, transita in angolo stimolante col vostro segno dal buon vicino Aquario. Si direbbe che gli astri vogliano farvi “cogliere la prima mela” oggi, quella di un desiderio corrisposto o, inversamente, della volontà di impegnarvi definitivamente con chi ha conquistato il vostro cuore. Operosi e vitalmente costruttivi in ogni momento della vostra attività, vi distinguete anche per non trascurare i rapporti umani, per voi tanto essenziali, pure nella routine dell’ufficio. Un progetto extra, da realizzare con un vostro collega, attrae il vostro interesse in serata e vi carica di un certo entusiasmo.

Se vi capiterà di trovarvi in un convivio tra amici, risulterete oggi amabili intrattenitori e attenti ascoltatori. Urano che transita in posizione dissonante, se appartenete alla prima decade, vi invita tuttavia ad andarci cauti negli eccessi della buona tavola e anche del buon bere. Una Luna benevola vi fa vivere la serata con la vostra dolce metà in un tripudio di tenerezze e di sospiri. Specie se appartenete alla prima decade fate attenzione a non mostrarvi troppo direttivi e decisionisti. LUn bel Plutone nel segno buon vicino del Capricorno vi dona la grinta per farvi valere. È giunto il momento di mettere sul piatto della bilancia quel che avete realizzato. Urano vi dà battaglia, ma come spesso accade per voi vale il detto “chi la dura, la vince”.

Il cielo vi sorride, ancora provvido di doni in questo nuovo solstizio d’estate 2019. Vi assale “un’insostenibile leggerezza dell’essere”, proprio quel che vi ci vuole se siete col cuore ancora libero e disimpegnato; la vostra tendenza a volare di qua e di là è oggi molto stimolata. L’ingresso recente del vivacissimo Mercurio, sempre nel segno amico del Cancro, vi sprona a conoscere nuova gente, a entrare in contatto con persone diverse. L’agile “messaggero alato” ha in serbo per voi sorprese particolarmente soddisfacenti, specie da un punto di vista dell’eros. Siete lavoratori che si mettono alla prova in un contesto artistico o creativo? Il momento è molto propizio per dare modo a chi desiderate di venire a conoscenza di quel che realizzate. In special modo se appartenete alla seconda e alla terza decade.