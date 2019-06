Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 22 giugno.

Nel weekend avrete voglia di divertimento. Siete persone semplici, generose, capaci anche di spendervi per il prossimo come pochi sanno fare. Lo dimostrate oggi in famiglia. Non capite alcuni atteggiamenti e posizioni espresse dal vostro o dalla vostra partner. Cercate di colmare alcune distanze con la vostra capacità di intavolare un dialogo franco, aperto al confronto, disponibile e sincero. Beneficiate di quel tocco di inventiva che sul posto di lavoro vi fa ottenere, oltre alla stima, anche la simpatia dei colleghi e dei capi.

Non è il caso di saggiare ora la validità di una storia d'amore cominciata da poco. Mettere in discussione tutto potrebbe rivelarsi una mossa azzardata, se non addirittura un boomerang. Siate vigili, a queto proposito, se festeggiate il vostro compleanno dal 4 all'8 di maggio: potreste rischiare di compiere passi falsi. Non scontratevi con chi in questo momento è al di sopra di voi. Gli astri vi suggeriscono di essere diplomatici.

Avete voglia di programmare iniziative per ritrovare un clima di condivisione con gli amici di sempre e di intesa con persone conosciute da poco. Riconquistate l'armonia di coppia grazie al favore degli astri. La consonanza di intenti, il livello di comunicazione e di intimità non potrebbe essere migliore. Farete progetti per il futuro che coinvolgono scelte di vita significative. Non badate a chi vuole mettere in cattiva luce un collega che è entrato a far parte delle vostre amicizie in ufficio. Col tempo metterete a posto i pettegolezzi e proteggerete chi vi è caro.

Potreste avere qualche difficoltà di comunicazione con la persona che avete scelto di avere accanto. Non preoccupatevi se dovesse sorgere qualche piccola distanza emotiva tra voi e la vostra dolce metà. La situazione, infatti, dovrebbe tornare alla normalità nel giro di pochissimo tempo, riportando definitivamente il sereno. Cercate di evitare una responsabilità un po’ gravosa che vi viene affidata. Alcuni di voi ci riusciranno, altri dovranno comunque portare a termine questo impegno.

La vostra capacità di sopportare ciò che ritenete inutile sarà messa a dura prova da qualche provocazione in ambito familiare, ma anche nella cerchia degli amici. State approfondendo una conoscenza che avete avuto l'occasione di fare da poco. Il vostro idealismo e la vostra voglia di raggiungere una meta definitiva possono, però, agire da freno in questa fase. Se fate una professione che riguarda questioni economiche e finanziarie, mantenete sempre alto il livello della vostra attenzione.

Grinta, intelligenza e buon tono vitale vi caratterizzano in questa giornata. Siete in un clima di condivisione di intenti con la vostra dolce metà e, forse, anche alla vigilia di progetti di vita significativi: dall'acquisto di una casa, ad un matrimonio, passando per la possibilità di avere un figlio. Vi guadagnate la stima e il rispetto incondizionato dei capi in ambito professionale.

In questo fine settimana avete voglia di vedere gente, uscire e divertirvi. State corteggiando una persona che non sembra interessata a voi, ma non arrendetevi e continuate a provare. Chi, invece, è ancora single, riscuote grande successo in campo sentimentale. Se anche oggi state lavorando, non vi curate di alcune imperfezioni. Con la buona volontà, infatti, tutto si può risolvere e può ripartire in modo sereno.

A livello zodiacale, questo è uno dei periodi dell'anno migliori per voi. Gli astri vi aiutano a minimizzare alcune insoddisfazioni in ambito sentimentale, che potreste patire nella prima parte della giornata. Se siete single, datevi da fare per cambiare la vostra situazione. Incassate discreti successi in ufficio, grazie alla vostra intelligenza. Tra qualche tempo vedrete riconosciuti i vostri sforzi da un coronamento ufficiale di quanto avete svolto in precedenza.

State per organizzare un viaggio culturale, legato a una meta artistica. Chi di voi ha un rapporto fisso, lo vede vitalizzato da un'iniezione di energia che arriva dal partner o dalla partner. Sia che siate complici, amanti, compagni di vita, avrete al vostro fianco una persona capace di assecondare i vostri desideri. Un progetto che vi stimola molto vi viene presentato oggi in ufficio. Siete nella condizione giusta per affrontare questo compito.

Avete davanti una bella giornata di giugno che vi vede in piena forma psicofisica. Buon clima anche in ambito familiare. Cercate di assecondare le esigenze della vostra dolce metà per risolvere qualche lieve incomprensione. La situazione dovrebbe migliorare in serata. Gli astri vi stimolano ad essere più ambiziosi in ambito professionale. Avrete presto l'occasione di osare e rilanciarvi.

La vostra vitalità potrebbe in questa giornata subire un calo e farvi sentire svuotati. Niente di grave, per la verità, solo un momento passeggero che non incrina una situazione generale positiva. Avrete quest'oggi la capacità di lanciarvi in conquiste sentimentali. Chi è in una coppia stabile vede arrivare una bella intesa che coinvolge tutti gli aspetti della relazione. Se lavorate anche oggi che è sabato, c’è chi in ufficio ne sa più di voi. Rassegnatevi a questa realtà, per ora. In futuro sarete in grado di affermarvi ed emergere dando prova della vostra eccellenza.

Vi godete l'influsso positivo dato da questo inizio d'estate. È la vostra creatività a beneficiarne maggiormente. In amore, gli astri vi aiutano a valutare con lucidità una nuova relazione di coppia che si è venuta a creare. Allo stesso tempo, però, vi invitano anche ad osare un po' e a non essere troppo prudenti. Evitate incombenze noiose che vi avrebbero trattenuto in ufficio, se pure in questa giornata siete al lavoro.