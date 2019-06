Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 23 giugno.

Partecipate in questa giornata a diverse iniziative culturali: da mostre, a vernissage, passando per inaugurazioni ed eventi artistici. Vivete un momento di totale sintonia con la vostra dolce metà. Approfittatene per rafforzare e valorizzare il vostro legame di coppia, specie se la vostra storia è cominciata da poco. Se invece siete ancora single, una felice intraprendenza si impossessa di voi e vi spinge a non aver paura di proporvi alla persona che vi interessa. Vi mostrate collaborativi più del solito e i vostri capi vi danno merito del vostro spirito conciliante e capace di lavorare in gruppo.

Avete un orizzonte sereno che inaugura un’estate molto promettente. Beneficiate di una buona dose di fascino, audacia e capacità strategica. Tutte caratteristiche, queste, perfette se volete conquistare qualcuno. Una significativa opportunità di investimento immobiliare vi viene prospettata da una persona esperta in materia finanziaria. Vi prendete il tempo necessario per riflettere prima di dare una risposta.

Avete voglia di stare a contatto con la gente e di coltivare la vostra dimensione sociale. Lo riuscite a fare pienamente in questo fine settimana. L'ingresso in un nuovo giro di frequentazioni vi consente di incontrare una persona speciale, dalla quale rimanete piacevolmente sorpresi. Sarete voi a fare la prima mossa e non ve ne pentirete. Se alcune consegne vi danno una certa ansia anche oggi che è domenica, non vi preoccupate perché il favore degli astri vi farà giungere spediti alla meta.

La giornata potrebbe essere caratterizzata da lievi contrasti nell’ambiente familiare. Sappiate pazientare un'altra giornata ancora e non vi preoccupate se, oggi, non tutto filerà come voi speravate e come vi eravate programmati. Cercate di assecondare la vostra sfera emotiva. Se siete ancora single, variate ambienti e frequentazioni. Presto riuscirete a incontrare la persona giusta per voi. Se siete costretti a lavorare anche oggi, siete un po' infastiditi. Non pensateci troppo e attenetevi allo stresso indispensabile, adempiendo al vostro dovere.

Il fine settimana è caratterizzato da una fase di alti e bassi. È possibile che quest'oggi in casa vi si richieda una presenza più assidua, così come nella cerchia degli amici. In amore non sapete resistere ad una passione che vi prende completamente. Gli astri vi aiutano a gestire slanci sentimentali troppo esuberanti. Se lavorate anche di domenica e avete a che fare con una professione legata al commerciale e alle transazioni economiche, siate vigili nel tenere tutto sotto controllo. Potreste lasciarvi sfuggire qualcosa per pura distrazione.

Vi godete il pieno weekend di inizio estate con la vostra consuete pacatezza e sobrietà. Il momento è positivo per la vita sentimentale, sia che abbiate una relazione stabile, sia che abbiate legami occasionali. La vostra capacità di minimizzare eventuali problemi è la vostra vostra arma vincente in campo sentimentale. Le vostre qualità organizzative ricevono il plauso dei colleghi e dei collaboratori. Dimostrate di essere i primi della classe nel gestire e programmare le questioni pratiche future.

In questa giornata diventate più empatici col vostro prossimo. La sintonia che riuscite a conquistarvi con la persona amata è tutto merito della vostra predisposizione. L'inventiva che avete messo nell'organizzare una romantica serata a due è un'ulteriore conferma del vostro rinnovasto stato emotivo. Le vostre virtù diplomatiche contribuiscono a far ritornare l’armonia nella vostra attività, se anche oggi lavorate. Avete dato fondo a tutte le vostre abilità comunicative per mettere d'accordo due colleghi che erano entrati in conflitto tra di loro.

Affermare la vostra personalità sembra essere diventato un imperativo categorico. All'orizzonte si profilano esperienze e novità sentimentali molto gradevoli per chi è ancora single. Non abbiate paura di dichiararvi con la persona che vi interessa. La notevole positività dei pianeti vi consente di fidarvi del vostro intuito e di non aver paura di compier anche mosse piuttosto temerarie. In ambito professionale, chiudete una questione lasciata ancora aperta e rimasta sul tavolo nei giorni scorsi.

Non esagerate nei piaceri gastronomici e sappiate tenere a freno il gusto per i dolci e i gelati. Il suggerimento degli astri, in campo sentimentale, è quello di condividere tutto con la vostra dolce metà. Non è escluso vi lanciate, in coppia, in iniziative umanitarie o socialmente utili per salvaguardare chi è più sfortunato. Nonostante sia domenica, lavorate anche quest'oggi e mostrate un grande stakanovismo.

In campo sentimentale i requisiti principali per voi sono pacatezza e volontà di venirsi incontro. Mettete in pratica questi due aspetti a pieno nella gestione del rapporto con la persona amata. Se anche oggi siete a lavoro, dimostrate di essere degli ottimi professionisti, sia che svolgiate una professione dipendente, sia che abbiate un'attività libera. L’efficienza e il rispetto dei tempi di scadenza che dimostrate sono, infatti, davvero esemplari.

La configurazione attuale dei pianeti vi stimola alla mondanità. Fate, però, attenzione in questa giornata a ciò che mangiate e soprattutto a quello che bevete. La condizione di single non vi pesa, anche perché avete il gusto di lanciarvi in storie occasionali ed estemporanee. Chi invece ha una relazione di lungo corso, può ricevere la notizia molto importante per il futuro. La capacità di gestire il denaro, di cui siete solitamente dotati, ritorna utile per delle somme che vi sono state affidate allo scopo di organizzare un viaggio con amici.

Non trascurate un interesse sentimentale che vi aveva coinvolto piuttosto intensamente qualche tempo fa. Avete una forte propensione alla timidezza e questo potrebbe rendervi poco decisi ad abbandonarvi completamente all’amore. Tuttavia non chiudete le porte a quel che sembrava potesse essere un incontro dagli sviluppi molto interessanti. Riuscite a difendere con successo un collaboratore vostro amico a fronte delle accuse di un collega un po' invadente che aveva avanzato dubbi su di lui.