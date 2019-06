Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 24 giugno.

Una giornata all’insegna dell’entusiasmo per i nati sotto il segno dell’Ariete, che avranno voglia più che mai di avventura. Una propizia Venere vi rende infatti fiduciosi nel domani. In amore, l’intimità è il tratto dominante in questa giornata, specie se avete cominciato da poco una storia. Riprendete la comunicazione con la persona che avete scelto di avere accanto. Se siete ancora single, nella magica notte di San Giovanni non è esclusa la comparsa di entusiasmanti occasioni di incontro, anche piuttosto insolite, che un po' vi sorprenderanno. Sul lavoro, la vostra voglia di andare lontano, di rinnovarvi prende il sopravvento, a maggior ragione se siete impegnati in una professione autonoma.

Un lunedì speciale per i nati sotto il segno del Toro. All’orizzonte, grazie a passaggi planetari estremamente rilevanti, fanno capolino grinta e dinamismo da sfruttare al meglio in tutti i campi. In amore avete dalla vostra parte Plutone, che vi favorisce non poco. Eros e desiderio, passione ed empatia col partner in questo lunedì saranno ancora più semplici da raggiungere. Sul lavoro, invece, è Urano ad assistervi: per questo non vi lascerete impressionare da un nuovo progetto imprenditoriale, anzi coglierete l’occasione nel migliore dei modi.

In questa giornata di giugno leggerezza e armonia per i nati sotto il segno dei Gemelli. In amore, Venere stimola in voi il romanticismo e la voglia di intimità con la persona amata. È possibile un appassionante e quanto mai promettente tête-à-tête con la vostra dolce metà. Se invece una compagnia fissa non ce l’avete ancora, potete scommettere su una nuova conoscenza: sarà una persona che diventerà presto una presenza significativa nella vostra sfera sentimentale. Sul lavoro, infine, una fase celeste molto stimolante vi invita a salire su un treno in corsa, dove sviluppare progetti e idee condivise con persone del vostro entourage professionale.

Giornata particolarmente fortunata per i nati sotto il segno del Cancro. Buona parte dell’Olimpo planetario, infatti, è a vostro favore. Tra gli astri che vi remano contro c'è tuttavia Saturno, che vi guarda diffidente e vi può creare qualche grattacapo in ambito familiare, dove sarà richiesta la vostra presenza. In amore, sarete invece espansivi e gioiosi e godrete di una carica aggiuntiva di sex-appeal. Il Sole, infatti, vi predispone in un ottimo stato fisico per dare performance indimenticabili. Sul lavoro, sarete spinti ad agire seguendo le vostre intuizioni e, al di là di quel che vi raccomandano gli altri, non fallirete.

Quest’oggi, la configurazione astrale renderà necessario in particolare nella vita familiare un maggior impegno. Se appartenete alla prima decade leonina, dovrete lasciar da parte alcuni vostri progetti che riguardavano gli amici, per dedicarvi anima e cuore a figli, genitori e parenti stretti. In amore, una serata speciale in compagnia della vostra dolce metà vi attende. Non vi preoccupate se la persona che avete accanto fa qualche capriccio e sappiate perdonare i suoi alti e bassi. Vedrete che il vostro temperamento conciliante vi assicurerà la sua più completa dedizione. Sul lavoro, invece, oggi è il giorno giusto per cominciare a pensare a come farvi avanti con un vostro superiore allo scopo di esprimere le vostre intenzioni riguardo a un progetto di lavoro cui tenete da tempo. Giove vi aiuta nelle vostre mosse.

La buona posizione del Sole vi favorisce completamente, ragione per la quale vi aspetta un momento di particolare benessere in famiglia e con gli amici. In amore il vostro nume tutelare, Mercurio, vi apre il cuore a esperienze sentimentali che non dimenticherete. Con il dio al vostro fianco, il numero dei corpi celesti che fa il tifo per voi, sale addirittura a sei. Tenuto conto che i pianeti dello schema zodiacale sono in tutto dodici, fate un po’ di calcoli e arrivate alla conclusione che mezzo Olimpo parteggia per voi. Anche sul lavoro, proprio grazie a questa configurazione, è giunto il momento di osare, proponendo vostre iniziative anche in collaborazione con altri.

La Luna, in transito nel segno dei Pesci vi lascia un senso di dolcezza che vi è un po’ estraneo e che vi permette di approfondire conoscenze che finora erano rimaste superficiali. Dopo giornate e serate in cui siete stati in giro e vi siete sempre svagati, vi ritrovate a desiderare un po’ di intimità con la persona che avete scelto accanto. Sul lavoro, infine, la fase lunare odierna fa partire idealmente nuove iniziative che nascono sotto buoni auspici. Un progetto professionale importante vi viene presentato e vi entusiasma. Nei giorni successivi avrete modo di svilupparlo al meglio.

Tra i segni più fortunati in questa giornata, gli Scorpioni hanno di fronte a loro un orizzonte roseo. Non mancheranno infatti sensibilità, vitalità, coraggio e intelligenza da utilizzare in tutti i campi. Per quanto riguarda i sentimenti è un momento d’oro: sarete molto emotivi senza tralasciare troppo la sfera razionale. Cercate in tutti i modi di mettere a frutto questi doni, soprattutto se siete ancora cuori solitari. Sul lavoro, infine, oggi vi viene proposto di guidare un nuovo progetto: dopo qualche momento di riflessione, accetterete e non ve ne pentirete.

Giornata all’insegna della razionalità e della fermezza di propositi per i nati sotto il segno del Sagittario. In amore, la magica notte di San Giovanni vi regala una profonda alchimia d’intesa, specie se siete in una storia d’amore appena cominciata. In particolare, Giove vi suggerisce un maggiore romanticismo, una più decisa manifestazione di poesia, a maggior ragione se appartenete al cosiddetto sesso forte e se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 13 di dicembre. Sul lavoro, la buona posizione planetaria complessiva vi permette di cominciare sotto il favore di astri benevoli qualsiasi impresa.

Quest’oggi si apre una fase benefica soprattutto per quanto riguarda l’ambito familiare e affettivo. Questa magica giornata vi consente di superare voi stessi e darvi completamente alla persona che vi fa battere il cuore. Sul lavoro, non è escluso che possiate decidere, con Urano al vostro fianco, di dare un nuovo impulso alla vostra attività professionale, specie se svolgete la libera professione. Un audace Plutone nel vi stimolerà a non perdervi d’animo e a seguire le vostre intuizioni, anche se altri vi diranno di stare quieti e calmi.

Quest’oggi Urano vi obbliga a prendere alcune decisioni impegnative, che avranno ricadute positive nel prossimo futuro. In amore, la persona che avete accanto avverte il bisogno di una vostra maggiore partecipazione emotiva: non fatevi trovare impreparati. Venere sempre in angolo positivo per il vostro segno vi dona l’energia per fare la prima mossa. Al lavoro è nell’aria una collaborazione con un partner molto promettente, capace di mettervi nelle condizioni di fare un prodigioso salto in avanti nella vostra carriera, specie se siete liberi professionisti.

Un cielo completamente sereno per i nati sotto il segno dei Pesci. Quest’oggi, infatti, si inaugura un ciclo benevolo dove alcune vostre prerogative saranno espresse in maniera chiara, dove alcune situazioni oscure si chiariranno in modo lampante e, per alcuni di voi, la giustizia non sarà solo una parola vuota. In amore, momento positivo per le situazioni sentimentali: la vostra dea protettrice, la Luna, vi sorride dal cuore del vostro segno. Sia che abbiate un rapporto stabile o che stiate cercando una nuova relazione, il momento è d’intensa partecipazione emotiva e anche di decisa fortuna in amore. Se, infine, svolgete un lavoro autonomo, accettate un progetto professionale che si rivelerà vincente e vi darà ottime prospettive economiche.