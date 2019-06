Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 25 giugno.

Configurazione planetaria discreta per i nati sotto il segno dell'Ariete. Quest'oggi avrete voglia di mostrare al mondo tutta la vostra gioia di vivere, dedicandovi in particolare ai vostri affetti più cari. In amore, una relazione nata quasi per gioco si sta trasformando in una storia seria. Venere, Gemelli e Luna agiscono in vostro favore e consentono al rapporto, sia pure con lentezza, di diventare progressivamente sempre più sentito, impegnativo e profondo. Sul lavoro, oggi, avete dalla vostra la Luna che vi dona una grande lucidità nell’affrontare gli impegni.

Giornata molto positiva per i nati sotto il segno del Toro, grazie al supporto di una serie di pianeti. La Luna in Ariete, ad esempio, vi aiuta a trovare il giusto equilibrio in famiglia. In amore, invece, Saturno vi apre a un abbraccio dei sensi consapevole, sia che siate in coppia o se abbiate ancora un rapporto che si sta avviando, pian piano a diventare solido. La vostra energia fisica, il vostro slancio vitale, stupiscono il partner. Se, infine, vi trovate in procinto di dare esami per l’università o per i concorsi, puntate su tutte le materie tecniche e su quelle burocratico-giuridiche: non potrete fallire.

Per quest'oggi ancora qualche nube passeggera, ma non vi preoccupate: il cielo si sta avviando a diventare sempre più blu. In amore, la Luna entra nell’Ariete e somma la sua influenza positiva a quella di Venere che si trova in transito di congiunzione col vostro segno. Oggi curerete di più la parte sensibile e affettiva di voi stessi, magari senza accorgervene. Non vi lasciate andare e non vi fate distrarre dalle occupazioni contingenti: pensate, piuttosto chi vi vuol bene, in fondo, ci vuole molto poco per saziare il vostro cuore. Segno comunicativo per eccellenza, se siete nella condizione di dover affrontare esami o concorsi, vi distinguete come i primi della classe in materie come diritto ed economia.

Gli elementi positivi della giornata di ieri si trascinano anche in quella odierna. Sole, Giove, Mercurio e Nettuno sono tutti in angolo armonico e vi portano in dono una perfetta forma, specie da un punto di vista dell'equilibrio e della tranquillità psicologica. In amore, appassionati e mai scontati o ripetitivi nella maniera di sedurre, quest'oggi vi sentite un tutt'uno con la persona che avete scelto di avere accanto. Una bella posizione di Venere nel segno buon vicino dei Gemelli vi fa sperimentare l’ebbrezza di una fusione totale, che altre volte vi aveva un po' intimidito e adesso, invece, vi esalta. Se, infine, siete in fase di studio per prepararvi per esami e concorsi, contate sull’appoggio di Mercurio, corpo celeste principe delle prove matematiche e scientifiche.

Per i nati sotto il segno del Leone si prospetta un profilo planetario con vari e significativi passaggi celesti, alcuni di questi un po' complessi. Urano transita infatti in posizione contraria e vi obbliga ad alcuni compromessi che in questa fase non sempre saranno facili da realizzare, specie in famiglia. In amore, Urano in Toro, stimola in voi la voglia di portare avanti una relazione d'amore con energia e nella consapevolezza di porre solide basi. Venere, inoltre, crea i presupposti per realizzare i progetti di coppia che avevate in mente da un po'. Infine, se siete studenti universitari o per qualsiasi ragione dovete preparare un esame, contate pure su un'eccellente forza di concentrazione che la Luna vi dona.

Cielo che ripete, in parte, le indicazioni astrologiche della giornata precedente, con il Sole, Marte, Mercurio, Saturno, Urano e Plutone, tutti schierati in vostro favore. In amore, vi accoccolate nel comfort dell'intimità con la persona che avete scelto di avere accanto per la vita. Il mondo esterno, in questa giornata, non vi interessa, non conta più. Di fronte agli impegni sociali, all'affaccendarsi frenetico, voi ve ne state buoni buoni nella vostra tana e vi godete una speciale corrispondenza d'amorosi sensi. Se, infine, siete in fase di preparazione di esami per l’università o per concorsi pubblici, contate su Saturno che, in angolo benefico per il vostro segno, vi dona una notevole padronanza di linguaggio e una discreta capacità di sintesi.

Gioco dei transiti abbastanza esaltante per il vostro temperamento espansivo e socievole. Una bella Venere nel segno dei Gemelli propone un'azione benefica per i nati sotto il segno della Bilancia, spingendovi alla ricerca della vostra dolce metà. Se invece siete già occupati ci sono grandi progetti all'orizzonte: Giove si trova nel segno vostro amico del Sagittario e vi porta verso una fase di fortuna e di programmazione concreta. Ad esempio potreste finalmente prendere la decisione di acquistare una casa insieme o prendere in considerazione un trasferimento per far felice il vostro partner. Infine, una bella Venere vi sorregge se dovete affrontare esami e concorsi e, in particolare, se appartenete alla seconda decade.

Giornata gratificata da astri e segni per voi molto congeniali. Nettuno vi regala un senso di armonia, anche se sentite sempre più forte la voglia di cambiamenti. In amore siete pervasi da una carica di calore umano che non esitate a trasferire in modo diretto e incondizionato sulla persona che amate. Non vi manca anche quel tipico tocco di romanticismo che sapete immettere nella coppia e che vi fa essere irresistibili. In generale è una delle fasi migliori per quanto concerne il vostro cammino sentimentale, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 31 del mese di ottobre al 6 di novembre. Infine, se siete in procinto di dare esami e sostenere concorsi, Nettuno vi offre una eccellente preparazione nelle lingue straniere.

Il cielo di inizio estate esalta nei nati sotto il segno del Sagittario una intensa vostra voglia di realizzare e costruire. La Luna entra vi regala un'energia trascinante che si coniuga alla gioia di vivere che sapete sprigionare. In amore, Nettuno vi tiene ancora il broncio, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 4 all'8 del mese di dicembre, ma non vi fate prendere da insicurezze e diffidenze che non hanno alcun senso di esistere. Piuttosto tirate fuori il vostro carattere espansivo per fugare tutti i dubbi che attraversano oggi la vostra mente. Infine, per chi dovrà passare la giornata sui libri, la Luna vi permetterà di studiare con molta facilità, in particolare se dovrete trattare materie come matematica e scienze.

Combinazione astrale simile a quella di ieri, quindi, per i nati sotto il segno del Capricorno si prospetta molto promettente. C'è la possibilità di proseguire, in un certo senso, quel che si è cominciato da poco. In amore, il caldo abbraccio dei sensi continua ancora oggi con la vostra dolce metà e vi fa completare un cerchio di condivisione che trova anche tratti di romantico abbandono. Il tutto grazie al contributo di un benefico Nettuno, che interviene dal segno dei Pesci. Nel caso in cui dobbiate studiare, fate affidamento sulle vostre capacità e vedrete che riuscirete ad apprendere in maniera veloce ed efficace.

Il quadro planetario, quest'oggi, condizionerà un po' il vostro stato d'animo generale. Mercurio, in particolare, stimola il desiderio di socialità ma all’interno della vostra solita cerchia: condizione che, però, potrà risultare un po' troppo costrittiva e condizionante. In amore, l'atmosfera di delicatezza, sensibilità e romanticismo non vi dispiace, ma voi volete anche sorridere e divertirvi con la persona amata o con chi adesso state condividendo il vostro tempo in intimità. Un po' di spirito scanzonato non guasta e aiuta a dare smalto alla coppia. Se state preparando un esame o un concorso, prendete in considerazione che Urano, pianeta vostro nume tutelare, è in posizione dissonante. Non prendete quindi sotto gamba materie tecnico - scientifiche e matematiche dove gli astri, vi dicono, potreste incontrare più difficoltà.

Configurazione in linea di massima positiva per i nati sotto il segno dei Pesci. Sole, Mercurio e Marte, con l'aggiunta della Luna, corrono in vostro supporto. Rispetto a ieri, però, ci potrebbero essere più contrattempi di carattere pratico che possono intralciare un esito del tutto ottimale. In amore, la capacità di saper entrare in sintonia con la vostra dolce metà è quest'oggi stimolata al massimo. Avrete la magica dote di percepire anzi tempo quel che la persona che avete accanto sta pensando e sta sentendo. La vostra signora d'elezione, la Luna, pur in posizione moderatamente positiva, vi fa dono di queste eccezionali qualità. Se siete infine nella delicata fase di preparazione di un esame, siate ottimisti: materie come italiano, letteratura, lingue e filosofia per voi saranno una passeggiata.