Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 26 giugno.

In famiglia mettete ordine nei rapporti che erano sembrati un po’ instabili nei giorni scorsi. In amore sta crescendo il legame con una persona che avete conosciuto da poco. Gli astri vi suggeriscono di impegnarvi pienamente in questo nuovo rapporto, ma anche di non esagerare troppo con il trasporto e la passionalità. In campo professionale si profila all’orizzonte una promozione.

In campo sentimentale, questa giornata è caratterizzata da una piena corrispondenza amorosa della vostra dolce metà. Il rapporto di coppia sarà caratterizzato da un’intensa passione e romanticismo. Sul lavoro mettete in campo grinta e capacità di difendere le vostre prerogative. Caratteristiche che vi consentono di mostrare quanto valete in ufficio. La vostra tipica timidezza sembra essere del tutto scomparsa.

In famiglia ritrovate decisamente l’armonia. Nelle amicizie, invece, dovete recuperare un rapporto che vi ha lasciato delle questioni da risolvere. Se siete alla ricerca dell’anima gemella, questa potrebbe essere la giornata giusta. Accettate la corte di una persona che non avevate notato in un primo momento. Sul lavoro siete efficienti e brillanti, ma anche molto equilibrati. Nonostante stiate attraversando un ottimo momento, riuscite a rimanere comunque con i piedi per terra.

Continua il momento positivo in campo sentimentale, sia che siate in un rapporto di lunga durata, sia che abbiate da poco iniziato una relazione. Si preannunciano novità importanti per voi: dal matrimonio, all’arrivo di un figlio, passando per l’acquisto di una casa. In ufficio non si può fare a meno delle vostre capacità diplomatiche. Questo vi fa essere un punto di riferimento e anche un modello per chi è arrivato da poco.

Si sciolgono molte tensioni dei giorni scorsi in ambito familiare, anche se non tutto è ancora come voi vorreste. Il consiglio degli astri oggi è quello di non indugiare su polemiche di tipo politico o ideologico: potreste avere qualche piccola divergenza di opinioni con la persona che avete accanto. Fate passare qualche giorno e per un po’ non toccate l’argomento. Siete sempre pronti in ufficio con il vostro animo volenteroso e entusiasta: non vi fate scalfire da qualche scaramuccia esterna che si verifica tra colleghi nervosi.

In famiglia vi tranquillizzate non poco, recuperando un ottimo rapporto genitori-figli. Continua una settimana positiva in amore, sia che siate in una coppia stabile, sia che viviate una relazione più libera e disimpegnata. Ci sono per voi momenti di intensa complicità che toccano oltre alla sfera fisica anche quella mentale. Non ve la prendete troppo se vi sembra di aver subito una scorrettezza e andate avanti per la vostra strada: il tempo vi ripagherà con gli interessi dovuti.

In amore fate attenzione a non innescare inutili gelosie nel vostro partner. Non cadete nella tentazione di mettere alla prova il vostro fascino con altre persone che non siano la vostra dolce metà. Chi, invece, è ancora single, sente in questa fase il bisogno di andare in cerca di emozioni. In ufficio dovete affrontare una situazione delicata. Alcuni vostri colleghi potrebbero aver esagerato nell’esprimere giudizi. Dovrete utilizzare tutte le vostre abilità diplomatiche per ricomporre i rapporti.

Dovrete risolvere una complicata questione patrimoniale o legata alla sfera dei beni immobili, ma vi dimostrerete in grado di chiudere la vicenda con successo. All’orizzonte si profilano grandi successi amorosi, soprattutto se siete ancora in cerca della vostra dolce metà. Un incontro su cui non avevate riposto alcuna speranza si rivela estremamente positivo. Ritemprati dall’ultimo weekend trascorso, riprendete la vostra attività in ufficio con concretezza e realismo.

Riuscite a venir fuori da una situazione che nei giorni scorsi aveva creato qualche difficoltà nel rapporto di coppia grazie al favore degli astri. Sappiate approfittare di questa fase positiva. In ufficio dovete interagire con un superiore un po’ troppo ostinato. Per fortuna il vostro buon carattere e la sicurezza in voi stessi vi permettono di non seguire troppo le intemperanze di questa persona.

C'è aria di novità in campo sentimentale. La vostra dolce metà può avere un riconoscimento sociale o professionale che attendeva da tempo. Ciò contribuirà a rafforzare il vostro rapporto di coppia. Siete soggetti oggi a qualche difficoltà nella gestione delle vostre risorse. Sappiate muovervi con oculatezza senza esporvi a rischi eccessivi, cercando di essere molto prudenti, soprattutto nel caso dobbiate affrontare manovre azzardate.

Si apre un nuovo ciclo che vi vede in ottimo stato fisico e mentale. Gli astri vi influenzano positivamente in campo sentimentale. Avrete modo di esprimere appieno le vostre emozioni nel rapporto di coppia, in particolar modo se la relazione è iniziata da poco. Seguite con scrupolo i vostri doveri e non vi curate di un pettegolezzo che si è diffuso oggi tra i vostri colleghi.

Dopo i successi sentimentali maturati nei giorni scorsi, è possibile che attraversiate una fase di calo. Sentite il bisogno di riprendervi i vostri spazi di autonomia. Cercate, però, di non isolarvi troppo e di mentenere il filo dell'intesa che si è creato con il partner. Gli astri vi supportano sul lavoro: vi farete rispettare con risposte molto esplicite, dotate dell'ironia che vi contraddistingue.