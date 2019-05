Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 28 maggio.

Un ottimo quadro dei transiti accompagna quest’oggi i nati sotto il segno dell’Ariete. Il Sole continua a stare dalla vostra parte e vi procura occasioni fortunate. In amore all’orizzonte si affacciano nuove conoscenze che potranno rallegrarvi il cuore, specie se siete nati dal 24 al 30 di marzo. Se siete in una relazione stabile, sentirete la necessità di stabilire un confronto chiarificatore con la vostra dolce metà: alcune lievi divergenze dei giorni scorsi devono essere appianate. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, il vostro carattere espansivo vi porta a non essere troppo equilibrati nelle spese: usate maggiore oculatezza.

Oggi tutti i pianeti sono dalla vostra parte. Una bellissima Venere, ad esempio, continua a favorirvi donandovi amabilità e lucidità nel comprendere le situazioni più complesse, specie in famiglia. Il regista della vostra vita morosa è invece Nettuno che vi aiuterà a entrare in contatto con la persona per la quale batte il vostro cuore. Il vostro savoir-faire vi aiuterà ad ottenere il risultato sperato. Lo positività investe anche l’ambito economico: negli ultimi tempi avete guadagnato bene, quindi concedetevi qualche spesa in più, magari con una sessione di shopping.

Giornata all’insegna della vivacità per i nati sotto il segno dei Gemelli. La forma fisica è scattante e vigorosa: il Sole vi sostiene costantemente, permettendovi di approcciarvi allo sport in modo naturale. In amore, la luminosa Venere vi dona una marcia in più che vi permette di rianimare la fiamma della passione. Urano nel Toro, segno che corrisponde al maneggio del denaro, transita in posizione mediamente positiva, specie se appartenete alla prima decade. Per questa ragione in questo periodo riuscite a fronteggiare egregiamente vari impegni economici, tanto da riuscire a destinare anche qualcosa al risparmio.

Per i nati sotto il segno del Cancro si prospetta una giornata all’insegna dell’espansività grazie ad una Luna benevola. In amore c’è nell’aria un ritorno di fiamma. I corpi celesti, infatti, fanno in modo che un vostro antico amore si rifaccia vivo. Se avete ancora il cuore libero, preparatevi a capire cosa succede dentro di voi e quel che vi è rimasto ancora dalla precedente relazione. Se invece il vostro cuore si trova felicemente occupato, ponetevi nella giusta maniera, quella più profonda e delicata, per non urtare la sensibilità altrui. Venere, infine, vi riempie la borsa di guadagni, grazie a diversi successi sul lavoro. Gestiteli bene ma senza rinunciare a qualche sfizio.

In questa giornata di fine mese, cielo discreto per i nati sotto il segno del Leone. La vostra simpatia e la capacità di essere concilianti vi apre molte porte. In amore, condividete con la vostra dolce metà interessi e impegni culturali che amici intimi vi propongono. Un modo per ricordare a voi stessi quanta affinità ci sia tra di voi. Se invece siete single, rimanete all’erta, il Sole può diventare un Cupido che scaglia prodigiose frecce. Infine, Giove in angolo generoso dal Sagittario vi rende forse un po’ troppo prodighi verso i vostri familiari. Per fortuna in questo periodo le vostre tasche sono piene.

Il vostro senso pratico, quest’oggi, si rivela la vostra arma in più sia in famiglia che nell’ambito sociale. In amore, siete accoglienti, sensibili e recettivi con la vostra dolce metà per merito di un Marte a voi favorevole. Se il vostro cuore è ancora libero, tenete d’occhio alcuni nuovi contatti che parenti e amici vi propongono. È possibile che tra queste nuove conoscenze, in un ambito decisamente intimo e ristretto, possiate trovare la persona che fa per voi. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, se i vostri figli vi fanno spendere tanto trovate il modo migliore per fargli capire il valore del denaro conquistato con fatica, tenendo presente che i 'no' aiutano a crescere e a maturare.



Il Sole e Marte sono vostri sponsor celesti e vi garantiscono un nuovo giorno all’insegna del buonumore e di un’efficienza fisica invidiabile. In amore, una bella posizione di Giove nel segno amico del Sagittario vi apre a un contatto affettuoso con il mondo esterno, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 17 ottobre. Nel caso il vostro cuore sia libero, potete lanciarvi nel corteggiamento di chi vi ha affascinato nei giorni scorsi. Il Sole, armonico dai Gemelli, vi dona l’energia vitale che ci vuole per sentirvi sicuri di voi stessi e affrontare diverse imprese. Un Giove in aspetto positivo riempie infine le vostre tasche di liquidità, un guadagno che viene dai frutti di un lavoro instancabile. Fate attenzione a impiegare bene queste risorse e a non disperderle in tante piccole spese frivole.

Una bella giornata di fine maggio vi illumina il cammino. È la posizione della Luna che vi regala 24 ore particolarmente radiose, sotto tutti i punti di vista. I rapporti con la famiglia d’origine si colorano di un clima gioioso e di un sentimento particolarmente affettuoso. In amore, la vostra dolce metà vi chiede maggiori tenerezze che voi molto volentieri ricambiate. Se siete single, invece, accettate un corteggiamento che apparentemente non vi stimola più di tanto: sarete sorpresi dalle emozioni che poi saprà suscitarvi. Infine, qualcosa di bello quest’oggi cattura la vostra attenzione e, anche se molto costoso, cercherete di accaparrarvelo. Per fortuna Giove, pianeta del denaro, si trova nel buon vicino Sagittario e sarà pronto a rimpolpare il vostro conto.

Giove quest’oggi rallegra la vostra primavera con tanta spontaneità da sfruttare in tutti i campi. In amore, se siete presi da un nuovo legame sentimentale, Nettuno in angolo contrario vi invita a sottoporre ancora a un esame la nuova storia. Prendetevi il tempo che serve, per inondare di tutto il vostro impetuoso entusiasmo la persona amata c’è sempre tempo. Infine potreste essere tentati di non badare a spese per ragioni ludiche: il Sole, specie se festeggiate il compleanno in novembre, vi spinge infatti a non fare economie e a circondarvi di oggetti belli che allietano il vostro vivere quotidiano.

Quest’oggi la Luna vi sorride e innalza il livello del vostro umore. Godetevi questo momento non pensando alle incombenze quotidiane che i giorni a seguire vi proporranno. In amore, non andate dietro ad alcuni capricci del partner in questa giornata e sappiate soprassedere, specie se appartenete alla prima e seconda decade. Forze planetarie contrarie, solo per questa giornata, potrebbero irrigidirvi inutilmente creando, senza che nemmeno ve ne accorgiate, la classica tempesta in un bicchier d’acqua. Inoltre oggi potrete contare su consistenti introiti economici che spenderete con la vostra consueta lungimiranza.

Caratterizzata da una lieve stanchezza psicofisica, questa giornata di fine mese vi vede affaccendati in varie occupazioni. In amore c’è bisogno di una maggiore partecipazione emotiva da parte vostra. Il partner vi dona la gioia di un sentimento condiviso e totalizzante, ma richiede pure la vostra collaborazione attiva: sappiate dargliela. Giove vi chiede di essere generosi, anche economicamente, con chi amate. Se siete nati nella terza decade vi vedrete poi restituire con gli interessi, in termini morali e affettivi, quel che state donando adesso.

La Luna transita oggi proprio nel vostro segno portandosi dietro diversi aspetti positivi. In amore, sentirete bisogno di coccole, di tenerezze, di un’affettività un po’ infantile. Ma se il vostro partner vuole uscire, vedere gente e fare le ore piccole, cercate di trovare un compromesso tra le diverse esigenze e accondiscendete ad alcune sue richieste, ma non a tutte. Urano continua a sorridervi, dal segno che rappresenta gli investimenti in beni immobili, il Toro, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 22 al 27 di febbraio. Per questa ragione potete attuare alcune mosse in campo economico, anche se vi sembrano un po’ spregiudicate. Si raccomanda però prudenza nel campo delle spese correnti e ludiche, settore quest’ultimo dove, di solito, tendete ad eccedere con facilità.