Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 29 maggio.

La Luna vi donerà profondità intellettuale e capacità di soccorrere chi è debole. Godrete di una grande armonia familiare, che sarà per lo più merito vostro. I rapporti tra figli e genitori e tra i componenti del clan familiare, saranno quest'oggi particolarmente concordi, ma sarete voi in prima persona a dare una marcia in più. Siete affascinanti e in piena forma. In questa giornata di fine maggio vi concederete una serata all'insegna dell'eros. Questo vale sia per i single sia per chi è in coppia. Siete leader naturali e questa caratteristica vi servirà oggi: metterete al suo posto una persona arrogante.

Si alleggerisce un po' l’atmosfera pesante che si era creata in famiglia. L'equilibrio tra parte emotiva, sensibile, ricettiva e quella attiva, calda, decisionista, appare quest'oggi facilmente raggiungibile. Nettuno promuove un riavvicinamento con un vecchio amore. Date voce ad alcune vostre antiche emozioni e ricordi e non vi pentirete. Le situazioni in ufficio scorrono serene. Non date seguito a polemiche e divergenze tra colleghi o, peggio vostri superiori. Ascoltate, riflettete e fatevi un'opinione. Resistete alla tentazione di dire la vostra!

Tentennerete nelle decisioni e vivrete un clima di instabilità un po' in tutti i campi. In famiglia tenete il timone di alcune vicende che possono interessare i conviventi, che cercano una guida e forse proprio un aiuto concreto. Se avete genitori o parenti anziani da assistere, è opportuno essere vigili sulle loro condizioni generali. La vostra forma fisica appare buona, ma non esagerate col cibo. La persona che avete accanto ha bisogno di comprensione forse perché ha un problema con la sua famiglia d'origine, che la preoccupa. Andate incontro ai bisogni che la vostra dolce metà vi pone e provate a dare consigli razionali e preziosi. Un intoppo un po' spinoso in ufficio si risolverà nei prossimi giorni.

Inizierete la giornata alla ricerca del vostro benessere e di chi vi sta intorno. Venere in Toro vi illumina il cammino, promettendovi di compiere scelte originali e lungimiranti. Venere vi stimola a dare maggior valore al vostro stare in coppia. Un caro amico vi fornirà preziosi consigli su come esprimervi con la persona che avete accanto. Indirizzerete alcuni professionisti verso scelte di carriera appropriate e responsabili. Urano vi sostiene, rinvigorendo l'intuizione e l'altruismo.

La giornata inizia un po' in sordina per voi ma, pian pianino, si sviluppa in un crescendo di opportunità impensate. Se siete single, farete diversi incontri fortunati. Se frequentate associazioni, è qui che troverete la vostra anima gemella. La decisione di dare una sterzata alla vostra vita professionale spetta a voi. Mercurio in Gemelli vi fornirà gli strumenti morali e materiali che vi permetteranno di procedere senza paura verso la scelta migliore.

Siete gioviali, espansivi, dotati di voglia di socializzare non solo nell'ambiente delimitato della famiglia o delle conoscenze di antica data, ma anche altrove. Siete sempre più comunicativi, abilità che usate in tutti i campi. La primavera vi ravviva i sensi e vi spinge ad osare. Non tutto è semplice e agevole, ma riuscirete a conquistare chi ha colpito il vostro interesse. La vostra fondamentale bontà d'animo vi mette in condizioni di aiutare chi in ufficio si trova in condizioni di temporanea difficoltà.

La primavera vi fa risplendere di fascino e simpatia. Mercurio e il Sole in Gemelli vi faranno sentire il bisogno di farvi valere con determinazione, forza di volontà, desiderio di stupire il prossimo con la battuta brillante, a partire dai conviventi e dal gruppo di amici. Ma fate attenzione a non esagerare: Saturno può imporre uno stop al vostro esibizionismo estroso. Giove rende scoppiettanti le situazioni affettive. Il pianeta promette l'inizio di relazioni d'amore che cambiano la vita e se siete in coppia, determinano svolte positive nelle situazioni sentimentali. Possibili ritorni di fiamma e ripensamenti. Prendete in mano alcune questioni complicate in ufficio e risolvetele con intelligenza e un pizzico di fortuna.

Saturno vi dà ottimi influssi di intelligenza, spirito sagace, capacità di mescolarvi con disinvoltura nei momenti sociali e familiari dove esprimerete la vostra personalità. Marte vi manda i suoi buoni influssi e dona sensibilità e intuito, oltre alla capacità di guardare a soluzioni alternative. La forma fisica è mediamente buona, anche se Venere vi contrasta, dandovi qualche problema all'apparato gastrointestinale. Sia che abbiate una relazione fissa o un incontro occasionale, avvertite un intenso bisogno di coinvolgimento sentimentale, di nutrirvi di emozioni a tutto tondo. Attenzione, però a non alimentarvi solo di poesia e approfittatene per stabilizzare le relazioni d’amore. Saprete vedere la reale convenienza di un affare, merito che vi sarà riconosciuto.

Il vostro spirito indomito sarà leggermente appannato ma presente, così come la voglia di essere sempre i primi: sarà una fase dovuta al cambio di stagione o a problemi accumulatisi in precedenza, Siete sintonizzati su tutti i livelli con la persona che avete accanto. Se il sentimento d'amore che state costruendo è iniziato da poco, godete oggi di slanci passionali particolarmente vigorosi. Nettuno contrario può non rendervi tanto concentrati oggi in ufficio. Giove potrebbe spingervi a dire la vostra, manifestare le vostre impressioni con i colleghi e i pareri con i vostri superiori. Siate prudenti e mantenete un basso profilo.

Si inizia la giornata con una buona forma fisica. Plutone vi rende attraenti, dotati di un irresistibile carica di sex-appeal. Siete single? Guardatevi attorno: c'è chi aspetta solo un vostro cenno per fare il primo passo e stupirvi. Siete in coppia? Potete concedervi ugualmente il piacere di uscire a cena con la vostra amata metà. Saturno vi assiste in un confronto che avrete in ufficio con un collega. La calma è la virtù dei forti e quando vi ricordate di questo, sarete sul punto di vincere.

Sarete dinamici, espansivi e generosi col prossimo. In linea generale gli astri vi favoriscono nell’espressione della socievolezza, nella capacità di dare svolte e organizzare i tempi della vostra esistenza in maniera logica e coerente. Sarete anche in grande forma. Un bisogno di quiete con la vostra dolce metà vi fa rintanare in serata. La Luna nel segno dell’Ariete vi stimola ad approfondire e riempire di valore il legame sentimentale. Non vi lasciate frastornare da dubbi. Una rotazione di impegni e di committenze vi stimola a dare il meglio di quel che potete oggi in ufficio.

Avete a vostra disposizione un quadro astrale armonioso, anche se Giove potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote, obbligandovi a essere più presenti e collaborativi in famiglia. Un bel transito di Nettuno in congiunzione con il vostro segno, vi consente vere e proprie rivoluzioni in campo affettivo. Un semplice flirt con cui vi siete rigenerati nello spirito (e non solo), sta diventando qualcosa di più serio. Rotti gli indugi, mettete da parte antichi sentimentalismi e protendete, con la tipica vostra carica vitale, verso un amore contraccambiato. Il settore delle finanze non piange più e, con l'appoggio di una persona di fiducia competente nell’ambito bancario, potete pensare di compiere un investimento azzeccato nel campo dei beni immobili.