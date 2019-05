Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 8 maggio.

Questa giornata di maggio vi vede un po' più pigri e meno combattivi del solito. Se siete ancora single, cercate di allargare il vostro raggio di conoscenze, andando anche oltre il vostro solito giro di frequentazioni. Potreste, infatti, trovare in questo nuovo contesto la persona giusta. All’orizzonte si profilano nuovi guadagni in campo professionale. Non siate troppo in ansia, perché arriveranno presto e saranno anche cospicui.

In una giornata fondamentalmente serena, potrebbero verificarsi alcune tensioni nei rapporti familiari, specialmente in quelli tra genitori e figli. In campo sentimentale, invece, servirà un colloquio trasparente e sentito con la propria dolce metà per sciogliere alcuni dubbi nella coppia. All’orizzonte si delineano nuove prospettive in ambito professionale: la possibilità di dare alla vostra carriera una svolta di grande importanza non è tanto lontana.

In questa giornata vi si aprono tantissime opportunità in ambito sociale, che si traducono nella possibilità di fare nuove amicizie che vi daranno grandi soddisfazioni. Se siete ancora single, è il momento di ascoltare anche la vostra sfera emozionale e non solo quella razionale: scoprirete che trovare la persona giusta non è poi così difficile come credevate. Se svolgete una professione nella quale l’immagine che date di voi è molto importante, il vostro carisma vi aiuterà a guadagnare ampi spazi di consenso.

In questa giornata dovete cercare di combattere la pigrizia attraverso una mobilità sia fisica che mentale. La vostra vita sociale è molto attiva, tra feste con gli amici e gite fuori porta. In ambito sentimentale, se siete ancora single, potrete sfruttare una grande capacità di seduzione data dal vostro gusto per l'avventura romantica. Le vostre ambizioni professionali chiedono di essere soddisfatte e vi portano a lavorare duro per buona parte della giornata. Adottate una buona strategia per superare gli ostacoli che sapete di poter trovare sul vostro cammino.

Beneficiate di una maggiore leggerezza di spirito nell'affrontare le situazioni che oggi vi si parano davanti. Un viaggio in un Paese che tenete molto a visitare, organizzato con la vostra dolce metà, riaccende gli entusiasmi e la passione di coppia. In ambito professionale ambite al successo e vi proiettate con slancio ottimistico verso questo obiettivo. Capite oggi che conviene ad ogni modo lavorare su contenuti, sviluppandoli con rigore e mostrando anche ad altri vostri collaboratori la loro validità.

Oggi maturate una grande consapevolezza delle vostre potenzialità fisiche e intellettuali. Se siete single, beneficerete di una buona dose di spirito di iniziativa che vi aiuterà a conquistare la persona che vi sta a cuore. In ufficio potreste scoprirvi vicini ad una causa che accende il vostro animo combattivo portandovi a riversare su di essa una grande quantità di energie. Dosate bene i pro e i contro e, se pure vorrete intervenire nella situazione, usate tutto il vostro tatto e distacco.

Non vi abbandona mai la vostra capacità di sdrammatizzare ogni situazione, pur non facile, voi abbiate di fronte. La vostra verve ironica si esprimerà nella cerchia degli amici con cui condividerete momenti di divertimento e convivialità. La vostra capacità di analisi e un atteggiamento pacato vi porteranno a far luce su una persona conosciuta da poco, riuscendo a rinsaldare quello che pareva stesse per andare in crisi. Una nuova responsabilità in ufficio aumenta il carico dei vostri impegni. All’inizio farete un po' di fatica, ma poi riuscirete a gestire le nuove dinamiche.

Vi trovate al bivio di scelte familiari e sentimentali che condizioneranno il vostro percorso futuro e forse anche le decisioni professionali. Ma voi saprete prendere la strada giusta. Provate a dare ascolto alla voce della ragione senza trascurare quella delle emozioni. Sarete portati a saggiare costantemente la validità o l'effettiva importanza del vostro attuale rapporto di coppia. Sul lavoro le parole chiave sono rigore e serietà con cui mettete il vostro marchio distintivo sulla giornata, animati da un'ambizione concentrata proprio in direzione della carriera.

La configurazione planetaria accentua la vostra sensibilità affettiva e vi apre a nuove esperienze sentimentali. Sarete spinti a esporvi con la persona che state frequentando. Nei vostri comportamenti sarete in grado di avere tempismo, determinazione, ma anche duttilità. Se svolgete un'attività indipendente, riuscirete a realizzare progetti che avevate messo da parte in passato. Trovate le competenze, le abilità, le collaborazioni necessarie a lanciarvi in questa nuova impresa.

Entrate in nuovi circuiti sociali grazie alla vostra verve e avrete l'occasione di conoscere persone simpatiche che finiranno col far parte della vostra abituale rete di frequentazioni. In campo sentimentale avrete dalla vostra notevoli armi di seduzione con le quali conquistare la persona che vi interessa. Sul lavoro, passo dopo passo, vi avvicinerete alla vetta: nella prima parte della giornata pianificate, nella seconda agirete. Non è escluso un miglioramento nella carriera, con un ruolo di potere che si chiarirà definitivamente intorno alla fine del mese.

Il destino vi farà incontrare una persona che metterà un freno alle vostre attitudini da seduttore o seduttrice incalliti. Sappiate riconoscere la forza dei veri sentimenti e non vi spaventate se dovrete dire addio all'attuale vita da single. Potrete sfoderare il vostro consueto charme giocando una partita in campo professionale dove vi dovrete confrontare con agguerriti avversari. La forza della vostra competenza riuscirà a sbaragliare tutti, facendovi guadagnare anche la stima dei capi.

Una forte esigenza spirituale influenza positivamente la sfera dei rapporti umani, facendovi guardare i vostri simili con un sentimento di comprensione che sfiora una profonda religiosità. Riuscite a chiarire un equivoco imprevedibilmente sorto con la persona che avete accanto. Il vostro temperamento controcorrente è esaltato di fronte ad un'importante impresa in ambito professionale nella quale intendete mettervi alla prova.