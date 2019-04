Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 17 aprile.

La forma fisica è buona e accompagna una condizione psicologica molto positiva. La configurazione astrale vi spinge a vedere la vostra relazione nel suo insieme e vi renderà lungimiranti anche con chi avete ora accanto. Chi è in coppia potrà dedicarsi all’organizzazione di un lungo viaggio per le vacanze estive con la propria dolce metà. Portate più lontano in termini di crescita la vostra attività se siete imprenditori o liberi professionisti.

Potreste fare fatica più del previsto con alcune questioni pratiche. Non trascurate, sia pur per distrazione scusabile, la vostra dolce metà. Cercate di non peccare di superficialità. Sul lavoro è necessario programmare con cura e razionalità le vostre mosse future. Non dovete scoraggiarvi di fronte alle recenti battute d’arresto, che fanno parte delle regole del gioco.

La Luna vi ammorbidisce nei rapporti umani e familiari. Prestate attenzione all’alimentazione e non esagerate con i cibi piccanti e con le fritture. La configurazione astrale favorisce il consolidamento di una relazione nata da poco. Sul lavoro vi date da fare con la consueta infaticabilità per lasciare tutto al posto giusto in ufficio. I rapporti con i vostri colleghi sono caratterizzati da una buona collaborazione, ma attenzione a qualche piccolo pettegolezzo che potrebbe irritarvi.

La fedeltà, il rispetto della persona che avete accanto e la capacità di anticipare ogni suo più piccolo desiderio rendono il vostro legame unico. La vostra dolce metà è particolarmente affettuosa e la serata si preannuncia indimenticabile. Sul lavoro potreste essere costretti a rispondere ad una provocazione di un collega o di una persona esterna, che rischia di farvi innervosire eccessivamente. Cercate di mantenere la calma e voltate pagina con la signorilità che vi contraddistingue.

L’umore è eccellente e vi rende simpatici e coinvolgenti, capaci di organizzare momenti di divertimento sia in famiglia che nella cerchia delle vostre amicizie più strette. Le coppie stabili si preparano a vivere un weekend di trasporto emotivo, in cui la passione toccherà i livelli tipici dell’inizio di una relazione. Fate attenzione allo shopping selvaggio e alla vostra attitudine alle spese pazze.

Riuscite a risolvere alcune questioni di carattere pratico con la vostra tipica risolutezza. Sarete spinti a partecipare a feste improvvisate insieme agli amici di sempre. Atmosfera serale propizia per un’uscita a due. Vi servirà per ritrovare l’intesa dopo un momento di lieve distanza. La vostra forza di volontà vi dà ragione in campo professionale. I risultati saranno superiori ad ogni vostra aspettativa, ma anche a quella dei vostri capi.

Ritrovate progressivamente una serenità di fondo. Fate attenzione e siate ponderati nelle decisioni. Vi avvicinate con dolcezza alla persona che avete accanto e in cambio ricevete dedizione e comprensione. Se svolgete una professione che ha a che fare con la comunicazione, la pubblicità e la vendita, è possibile che in questa giornata qualcosa non vada per il verso giusto. Con il vostro consueto spirito propositivo, però, vi rimboccate le maniche e cercate di capire come poter aggiustare il tiro e migliorare i risultati lavorativi.

La giornata è caratterizzata da alti e bassi dell’umore. La situazione da tenere più sotto controllo è la quella familiare, dove ci sarà forse la necessità di considerare diversi punti di vista. Una buona disposizione al dialogo pacato e intelligente è il passo in avanti fondamentale per arrivare a rapporti più distesi con la vostra dolce metà. Se siete a capo del personale o dovete rispondere del rendimento di qualcuno che vi è sottoposto, sappiate oggi tenere un atteggiamento di equilibrato distacco. Equivoci sia pure di poco conto possono sorgere all’orizzonte.

Potrete avvertire piccoli momenti di nervosismo e difficoltà di comunicazione con la vostra dolce metà. Non vi date pensiero e lasciate che i sentimenti consolidino il vostro legame. Se siete single e i vostri incontri avvengono oggi, saranno contraddistinti da una buona vena di passionalità. Gli astri consigliano di aggiungere una nota di poesia in modo che la capacità seduttiva possa esprimere tutto il suo potenziale. Concludete gli impegni lavorativi accumulati nei giorni scorsi in maniera brillante e veloce.

La vita familiare non vi riserva grosse sorprese. L’armonia di tutti i suoi componenti è garantita. Riuscite a bilanciare il lato passionale e quello sentimentale dell’amore. Dovete affrontare una sfida stimolante in campo professionale: la raccogliete, sapendo che, con la tattica del rischio calcolato, difficilmente fallirete.

Potrete dedicarvi con successo a tutte le attività sportive che vi fanno sentir bene. Se la giornata lo consente, potete godervi le corse in bici all’aria aperta e il jogging. Che sia una relazione stabile, un nuovo incontro o un ritorno di fiamma, in ogni rapporto d’amore avvertite l’urgenza di rinnovamento e, soprattutto, la necessità di esplorare, vivere fino in fondo la parte sentimentale di voi stessi. Sul lavoro siete un po' distratti e non esprimete a pieno le vostre potenzialità.

La giornata è caratterizzata da alti e bassi nei rapporti familiari. Se siete single potrete sfruttare una bella carica di energia conquistatrice. Chi, invece, si trova in un rapporto di coppia stabile vive la serenità che un rapporto fisso senza ansie concede. Non date peso a chiacchiere passeggere che circolano oggi in ufficio. Sarete precisi e organizzati su tutto, riuscendo ad avere lo sprint necessario per essere in anticipo sui tempi previsti.