Oroscopo di oggi: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 18 aprile.

Qualche piccola contrarietà, in special modo in ambito familiare e forse anche nella gestione delle incombenze domestiche. Vi rilassate poi nel pomeriggio e vi organizzate la serata scegliendo il cinema d'autore tra i vostri generi di film preferiti. La forma fisica è discreta, ma un lieve nervosismo può comunque incrinare il vostro complessivo stato di benessere. Moderate gli atteggiamenti impulsivi con la vostra dolce metà. Se siete ancora obbligati a lavorare, vi defilate da alcune situazioni complicate che hanno messo in subbuglio oggi l'ambiente in ufficio. Polemiche e critiche non vi scalfiscono più di tanto.

Prospetto dei transiti planetari abbastanza positivo in cui si rinforza la vitalità, la capacità di essere altruisti e generosi per voi. Ottimi gli effetti sul fitness che vede la tonicità nei muscoli e una bella prontezza di scatto. Gli sport da voi preferiti sono la corsa, il tennis, il calcio. Fase affettiva con la vostra dolce metà davvero molto promettente. Non vi fate tentare da spese pazze oggi e prestate la dovuta attenzione a che i vostri familiari e figlioli non esagerino in tal senso.

Un invito in famiglia che riveste la dimensione di vera festa è oggi in programma. E in questa occasione voi sarete gli animatori più entusiasti, i promotori di un clima allegro che tende a scacciare qualsiasi accenno di tristezza. Un bell'equilibrio mente - corpo vi accompagna. Non state nella pelle: il vostro partner si è deciso a organizzare le prossime vacanze estive. In questa giornata, per fortuna, con l'appoggio di un lucido raziocinio, saprete essere decisamente più avveduti.

Contrarietà in campo quotidiano, seccature domestiche potranno farvi innervosire non poco, ma voi riuscite a superare brillantemente ogni prova. La forma fisica si presenta buona. Non sempre si può ottenere quella completa consonanza di emozioni che desiderate. Sperimentate un incontro meno perfetto con la persona amata, ma ugualmente coinvolgente e appassionante. Non fate progetti troppo ambiziosi nella carriera. È più opportuno in questo momento stare alla finestra e vedere cosa succede.

Sotto i riflettori questa giornata di primavera c'è il vostro calore umano e la vostra capacità di prendere in mano le situazioni per risolverle brillantemente. Se avete una nuova relazione, sarà Mercurio a offrirvi la stabilità e le prospettive di programmazione che merita. Non vi fate frastornare da ciò che l’ambiente esterno vi suggerisce e valutate, insieme alla vostra metà, le possibilità reali che vi si aprono per un futuro assieme. Fate attenzione a come muovete i vostri soldi.

La primavera piena vi predispone a dedicarvi alle attività all'aria aperta che tanto vi ritemprano. Non vi dispiacerà pure la preparazione di ottime pietanze. Ci può essere oggi un problema di tempi e ritmi che non si combinano tra voi e il vostro partner. Sapete quanto costa col lavoro ottenere i soldi e difficilmente vi fate trascinare in progetti azzardati. Un transito restrittivo di Giove vi suggerisce saggiamente cautela nelle manovre economiche.

Se il tempo è bello vi attrezzate per uscire e godervi la natura che si sta risvegliando, senza trascurare la compagnia di figli o nipotini. Organizzate poi una gita fuori porta per l’indomani. Attorniati dagli affetti più sinceri vi preparate per trascorrere un fine settimana pasquale in allegria con la vostra dolce metà. Non vi lasciate trascinare in prese di posizione che vi allontanano da un contatto profondo con chi vi ama. Avete l'opportunità di giocarvi una buona occasione per spendere i vostri soldi come si deve facendo acquisti particolarmente mirati.

In famiglia vi conquistate un ruolo di consiglio e di influenza abbastanza centrale. Un bel film d'autore tra amici sarà lo svago della serata. Il vostro cuore affamato non è ancora sazio? Lasciate da parte ogni timidezza oggi e lanciatevi, con il vostro estro, a sedurre chi ha risvegliato il vostro interesse. Non vi mancano le risorse economiche per dedicarvi allo shopping. Attenzione se siete nati in novembre a non farvi trascinare in spese incaute.

Il riordino della casa vi occupa non poco, ma si tratta di una bella occasione per provare il vostro indubitabile talento estetico. La forma psicofisica è abbastanza buona e si avvale dello spirito vivace e indomito che dimostrerete. Momento sì per tutti i single che vogliano mettere fine alla loro solitudine e trovarsi con una persona sorridente al loro fianco. Sapete valutare bene chi vi propone un affare economico e discernere il conveniente da ciò che non lo è.

Gioco dei transiti di questo nuovo giorno d'aprile abbastanza variabile. È la famiglia a richiedere tutta la vostra attenzione quest'oggi, in special modo i rapporti con i figli. Momento di decisa sintonia sentimentale sia che siate in legami stabili o solo occasionali. Di solito siete capaci di rischiare e mettere i vostri soldi in situazioni che siete sicuri vi frutteranno guadagni. Ci riuscite guidati dal vostro proverbiale intuito, ma oggi sono vietate le manovre economiche azzardate.

Profilo astrale particolarmente frizzante e dinamico. Potete lanciarvi in attività sportive mediamente spericolate, come il trekking. Per una nuova vostra "fiamma" che tanto vi sta appassionando, è necessario avere molta pazienza, resistenza nervosa e sicurezza dei vostri stessi sentimenti. Giove transita in aspetto benefico per il vostro segno, specie se siete nati dal 10 al 16 febbraio: potete fronteggiare egregiamente spese impreviste in questo momento, senza preoccuparvi di rimanere a secco.

Affabilità, altruismo e sensibilità non vi mancano e vi avvicinano anche a vari ambienti dove avrete occasione di conoscere persone di un certo peso culturale. In serata vi potrebbe far piacere uscire e vedere gente in locali alla moda. Ricevete una potente iniezione di sensualità unita all'eros oggi. E sarà un'energia da spendere tutta con la vostra esuberanza in compagnia del partner occasionale o fisso che sia. Avrete a disposizione più risorse economiche che in altri tempi: fate comunque attenzione a non esagerare in sprechi.