Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 13 aprile.

Ottimi i rapporti con fratelli e sorelle, buoni anche quelli genitori-figli. La salute gode di una fase di relativa tranquillità. Giove vi dona oggi la capacità di risolvere quei nodi pratici che intralciavano alcune possibilità di realizzazione e di progettare in coppia. Viaggi e piaceri artistici da condividere tutti con la vostra dolce metà sono adesso più vicini! Se fate un’attività che maneggia liquidi fate attenzione a come vi muovete oggi: una dissonanza di Plutone, se siete nati nella terza decade, vi può indurre a fare passi falsi.

Plutone vi consentirà di liberare le vostre energie e di lanciarvi verso la conquista di traguardi prestigiosi in ogni campo. Arrivati sul podio dei vincitori, non vi mancherà di certo il fair play con cui dimostrerete di essere i gentlemen di sempre. Vi dedicate al vostro partner con quella attitudine ad accogliere e seguire ogni sua piccola richiesta che si rivela in voi straordinaria. Se siete bravi cuochi (e il vostro segno ne ospita molti), prendete il partner per la gola. Ma siate cauti nel manovrare i soldi.

Respirate a pieni polmoni aria di primavera, la vostra stagione preferita. Brillate di tutto il vostro fascino così spontaneo, mettendo in luce il calore umano travolgente di cui disponete. Evitate di imporvi con la persona che avete scelto di avere accanto. Chi di voi è single aspetti e abbia una posizione attendista nei riguardi di una nuova conoscenza. Ci sarà bisogno di tempo per farvi sentire sicuri di aver trovato la persona che fa al caso vostro. Collaboratori e colleghi ricorrono a voi per risolvere problemi piccoli e grandi. E alcuni vi ricambiano con durevole amicizia.

Benessere e buonumore da spendere in questo vostro weekend appena iniziato. Venere raddoppia la vostra carica di umana espansività e la voglia di muovervi in nuovi spazi. Avrete oggi l’occasione di venire a contatto con persone e situazioni che incoraggeranno la passione per la musica, per il cinema, la moda. Non è opportuno lanciarvi in proposte di rinnovamento e manovre di svolta professionale.

Moti celesti che sono ancora mediamente discreti per voi leonesse e leoni. Non esagerate nell’uso di alcolici e, soprattutto, di dolci di cui siete molto golosi. La componente passionale dell’amore è in netta evidenza. Mostrate un ardore insospettabile col vostro partner di sempre e vi guadagnate un ritorno di fiamma che è davvero un dono del cielo. Posizioni celesti dissonanti vi consigliano oggi di non esagerare nelle spese.

Configurazione dei transiti planetari abbastanza positiva. È un giorno in cui il cielo vi chiede impegno se volete coniugare la parte passionale e sensuale dell’amore con quella sentimentale ed emozionale. In ambito professionale, avrete l’occasione di pilotare attivamente la vostra vita nel modo più coerente e conveniente per voi. Unico rischio è che vi sentiate caricati troppo dalle ambizioni e dai sogni di gloria. Fate attenzione a proporzionare le vostre mete alle possibilità reali ed effettive che la natura vi ha messo a disposizione.

Quadro un po’ variabile in questo cielo di metà aprile, come succede al clima primaverile. Ci sarà la necessità di adattarvi al fluire degli eventi e trovare il modo, in certi momenti, di accomodarvi come meglio potrete. È necessario oggi ritagliarvi un momento di totale intimità con la vostra dolce metà. Le famiglie o comunque l’ambiente esterno a voi, potrebbero lievemente arrecare disturbo. Gli astri vi consigliano di pazientare in ufficio, se coltivate ambizioni di ampio respiro; i tempi non sono ancora maturi per voi, per aprire le porte verso quelle che sono le vostre mete più brillanti.

Riuscite a coniugare la dimensione romantica con quella passionale dell’amore. Siete sensibili e ricettivi alle atmosfere e agli stati d’animo della vostra dolce metà. Sia che siate in una relazione stabile o in un rapporto occasionale vi godrete un fine settimana sentimentalmente e eroticamente molto appagante. Avviate un progetto molto importante in campo professionale e decidete di coinvolgere qualcuno a voi molto vicino. Consigliatevi con un amico o un parente prima di programmare definitivamente questa nuova ideale partenza.

La vostra forma fisica è buona, ma potreste avvertire una stanchezza mentale, forse per via delle occupazioni e degli impegni che avete dovuto sostenere negli ultimi giorni. In amore siete poco attenti alle reali esigenze della vostra dolce metà. Rimedierete per fortuna con uno slancio passionale. Date prova della vostra abilità di tenere insieme e aggiustare le relazioni umane riuscendo a comporre una delicata questione creatasi tra due colleghi di lavoro.

Giornata spumeggiante. La voglia di amare aumenta in voi in maniera considerevole, specie se avete una relazione da poco cominciata. Se siete cuori solitari, invece, sono possibili ritorni di fiamma insperati. Fate attenzione a come spendete i vostri soldi, oggi, il Sole vi è contrario e non vi dà quell’oculatezza che di solito accompagna tutte le vostre scelte e ogni vostro investimento economico.

Il vostro calore umano risalta in modo particolarmente efficace in questa giornata di metà aprile nel clan di amici o familiari con cui trascorrerete la giornata. Riempite, con la vostra ilarità e quella naturale immediatezza nel rapportarvi ai vostri simili ogni singolo istante di quest’oggi. Buoni i contatti con i fratelli e le sorelle, ma anche quelli con i genitori e i figli. Entrate in una speciale sintonia con il vostro partner e superate alcuni momenti di mancanza di comunicazione che si erano verificati nei giorni precedenti. Un bel Giove vi aiuta a riordinare velocemente concetti e idee, se dovete prepararvi in questa giornata a esami e concorsi.

È possibile che, pur con le doti di intuizione e di preveggenza che il pianeta della seduzione vi fornisce, si accentuino certi vostri difetti o le stravaganze della vostra estrosa personalità diventino più pronunciate. Fate attenzione a ricordare ogni programma, ogni impegno con familiari o amici, magari per cui avevate preso accordi da giorni e che oggi potrebbe sfuggirvi. Chi di voi vuole costruire una relazione durevole, deve saper rinunciare ad alcune situazioni che la condizione di single regala. Sul lavoro, con mano morbida, ma ferma, come solo voi Pesci sapete fare, arrivate a chiudere alcuni punti lasciati in sospeso.