Oroscopo del 4 aprile: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 4 aprile.

In amore ogni cosa è al suo posto, ok, ma c’è la parte emotiva tanto importante per un segno caloroso e passionale come il vostro, che chiede di essere ascoltata e soddisfatta: non dimenticatevene. Si profila una sfida importante in ambito professionale che vi provoca voglia di esserci, di agire, di non stare a guardare. Vi candidate con il vostro baldanzoso spirito battagliero. Ripartite: se è il caso anche da zero.

Configurazione positiva e stimolante. Famiglia e in generale vita affettiva occupano oggi il posto d'onore. La Luna è entrata nel segno e vuole chiarire le acque un po' tormentate che agitano adesso il vostro cuore. Plutone agita l'eros! Certo, non vi annoierete. Si delinea la voglia di affermare sempre di più la vostra personalità nella carriera e nel privato e diventa via via quasi un "imperativo categorico" del momento.

Un cielo privo di nubi vi invita a esprimervi in modo leggero, fresco, scanzonato, secondo quella che è la vostra natura più autentica. Le incertezze passate si sono dileguate. Siete pronti per accasarvi definitivamente? Venere vi manda in tilt per un nuovo amore che improvvisamente vi è capitato tra capo e collo. Se appartenete alla terza decade vi incamminate sul sentiero di questo mese sapendo che molte delle vostre speranze in ambito attivo e professionale saranno esaudite.

È un momento di rivoluzione in cui vi confrontate con pianeti ancora imbronciati verso di voi, ma siete sostenuti, in compenso, da altri che vi rinvigoriscono non facendoti demordere. Il vostro talento migliore è armonizzare i legami affettivi. Ne date prova in famiglia, nelle amicizie, nel rapporto d’amore. È un momento della vostra vita professionale in cui vi liberate del passato, una fase in cui cambiate un po' pelle come i serpenti, per ritrovarvi completamente rinati e trasformati.

Maturati alla luce dell'esperienza, siete Leoni più sornioni, pacati e vi muovete a passi felpati. Svolte nella carriera, trasferimenti, rotazione degli amori: starà a voi decidere se prendere in mano queste occasioni oppure rimanere dove siete ora, appagati. Un Urano imbronciato non vi aiuta nella comunicazione con la persona amata. Se questa settimana siete arrivati tra i primi nella corsa verso chi era più bravo, avete avuto sempre Marte a farvi da agile guida, sostenendo le vostre scelte, sempre coerenti, lucide, mirate dritte allo scopo. In modo più incisivo se siete nati nella prima decade.

Alti e bassi nel tono e nell'umore. In serata la situazione cambia completamente e potete sentirvi leggeri come una piuma, decisi a vivere in allegria e libertà il weekend che si sta per aprire. Vi avventurate nel giardino delle delizie e cogliete la mela del desiderio, scegliendo tra quelle più appetitose. Rassodate le vostre sicurezze materiali, vi rivolgete verso investimenti che vi promettono altrettanti guadagni, in special modo se appartenete alla terza decade.

La vita familiare vi offre le migliori soddisfazioni, sappiate apprezzarle e tenervele ben strette. I rapporti genitori - figli possono godere di un momento di particolare armonia. Sapete coltivare il sentimento d’amore in modo equilibrato, sereno, dando sempre quei diritti essenziali che spettano all’altro. Sul lavoro, provate le vostre abilità in una giornata in cui vi siete alleggeriti da alcuni carichi che vi portavate dietro, specie se appartenete alla terza decade. È la vostra intelligenza a sorreggervi, il vostro intuito a darvi la chiave per ogni porta che dovrete aprire.

Il vostro intuito vi dice che sarà un weekend abbastanza straordinario. Se farete le mosse giuste, vi verranno date le chiavi opportune per aprire molte porte, spianare le strade che vi porteranno a migliorare la vostra esistenza. L'amore vero vi fa sognare e amplia i vostri orizzonti spirituali. Sul lavoro è una giornata da non dimenticare. Perché molte tappe che desideravate raggiungere sono qui, alla luce del sole e non vi resterà che fare solo un passo per arrivarci. Sappiate osare.

La vostra forma fisica è abbastanza. La Luna benefica nel segno amico fidato dell’Ariete avrà il merito di suggellare alcuni rapporti che hanno mostrato fedeltà e concordia nel tempo. Giove in sontuosa congiunzione nel vostro segno sarà il benefattore della fortuna in coppia. Una bella combinazione astrologica vi fa buon gioco e permette di farvi emergere in ambito lavorativo. La concretezza dei risultati raggiunti vi fa capire quanto valete e vi predispone a volere, legittimamente, di più.

Giornata contraddistinta da sensibilità, intuito, capacità di essere empatici. L'eros avrà un perentorio diritto di cittadinanza in questa vostra primavera. Per la terza decade ci sarà da starsene più buoni del solito oggi e non esporsi in prima persona. Sul lavoro, giornata segnata dal transito di Saturno in positiva congiunzione sempre nel vostro segno a rimarcare la saggezza, la forza dell’esperienza in campo professionale, la costanza che saprete dimostrare a tutti i livelli.

Oggi gli astri vi danno libertà d'azione a tutto campo: ve la giocate come sapete fare voi, mettendo in atto l'ingegno e un pizzico di fantasia. Lasciatevi conquistare dai tanti progetti che la vostra dolce metà vi proporrà. Urano in posizione frenante proprio dal segno del denaro, il Toro, vi invita a non lasciarvi tentare da investimenti o acquisti di peso considerevole. Ascoltate, se potete, i consigli di chi ne sa più di voi e valutate con cura tutti i dettagli. Solo così sarete sicuri di poter agire con maggior disinvoltura.

Questo 2019 vi sta offrendo momenti di benessere e fiducia nel domani come non sperimentavate da tempo. Tutto è abbastanza fluido. Ma quale è il bello di questo momento? È che vi liberate da insicurezze e paure immotivate: per muovervi, consci di una nuova serenità. Venere vi dota di un'avvenenza che fa colpo, specie se appartenete al gentil sesso. Per l'uomo si innalza il livello del fascino da “bel tenebroso”. Se siete in cerca dell'anima gemella non dovete far altro che tendere la mano. Siete liberi professionisti, avete abbracciato un’attività artistica o siete in una professione che a che fare con la parola e la capacità di persuasione? Uno stupendo Mercurio è dalla vostra parte.