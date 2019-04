Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 5 aprile.

Vi trovate in una forma fisica eccellente e potete contare sulle vostre qualità migliori. L'unico rischio è un eccesso di esuberanza. Siete particolarmente passionali e del tutto genuini nella manifestazione dei vostri sentimenti. I single avranno la possibilità di incontrare nuove persone oggi. In ufficio non ve ne state a osservare colleghi che apparentemente riescono a fare più di voi. Farete vedere che siete più avanti nei giorni a venire.

Nel fine settimana riuscirete ad esprimere la vostra carica umana più autentica. Sarete capaci di far sentire le vostre ragioni ai parenti e risolverete una questione patrimoniale lasciata in sospeso. Siete molto accondiscendenti con il vostro partner, ma attenzione a non esagerare perché c'è chi potrebbe approfittarne, anche involontariamente. Anche i single sperimentano successi in campo sentimentale. La configurazione dei pianeti vi suggerisce di pazientare un po' prima di veder realizzato quello che desiderate.

Quest'oggi la vostra carica di simpatia è ai massimi livelli. Giornata molto positiva anche per le amicizie vere. Se siete in cerca di un'anima gemella, non dovete fare altro che guardarvi intorno, ma badate a non perdere di vista l'obiettivo facendovi distrarre dal gusto di piacere. Se siete in coppia, vivete un momento particolarmente stabile. Sul lavoro farete progressi inaspettati, in particolare se avete cominciato una nuova attività.

Dovete tenere un po' sotto controllo i piaceri enogastronomici, in special modo i dolci. Non vi manca la capacità di avvicinarvi ulteriormente a livello emotivo al vostro partner con particolare delicatezza. I cambiamenti professionali, che sono nell’aria o si sono già verificati, non vi devono dare pensieri. Da questa fase, trarrete senza dubbio i massimi vantaggi.

La strada per voi si presenta oggi totalmente in discesa. Avete l'energia giusta per tenere testa ad ogni difficoltà, piccola o grande che sia. In amore, se volete dare una sterzata, è giunto il momento di osare. Programmare il futuro della vostra storia non è una cattiva idea, soprattutto se siete in un fidanzamento che prosegue da molto tempo. Se sul lavoro i superiori pretendono troppo, è giusto esprimere la vostra posizione, avendo l’accortezza, però, di farlo con diplomazia.

Avete dinnanzi una giornata di particolare armonia con l'ambiente e di felice sintonia con le persone più importanti della vostra vita. Se siete ancora single, avrete la possibilità di gettarvi in conquiste temerarie. La competizione può essere uno stimolo per l'ambizione lavorativa. Oggi risveglierà le energie sopite dentro di voi. Avrete dinnanzi un collega ambizioso verso cui vi farete decisamente valere, esibendo i risultati raggiunti e mettendolo a tacere.

La configurazione planetaria vi porta buonumore e verve. Avete ottime doti di seduzione, sia se siete ancora single sia se vivete una relazione di coppia stabile. Amici a voi molto vicini vi aiutano a sciogliere un dubbio in merito a una delicata questione con la persona amata. Potrebbe saltar fuori in ufficio il vostro carattere forte e autoritario, che si nasconde dietro la natura conciliante e mite. Cercate di gestire il vostro senso di legalità e di giustizia che potrebbe esporvi a veri e propri urti frontali.

La vita familiare richiederà da parte vostra pazienza e senso di adattabilità. Se siete ancora single, il vostro carisma risplenderà in modo irresistibile, rendendo impossibile non cadere ai vostri piedi. Se invece avete una relazione stabile, organizzate con cura un viaggio da condividere con il vostro amore. Se svolgete un’attività indipendente avete di fronte nuove prospettive e diversi campi in cui lanciarvi.

Avete molte forze planetarie che vi allietano lo spirito, consentendovi di entrare alla grande nella bella stagione. Coinvolgenti come non siete mai stati, stupite il partner fisso o occasionale che sia con le vostre trovate estrose, gli interessi artistici e culturali o anche politici. Sul lavoro, anche per merito della vostra furbizia, riuscirete a gestire situazioni complicate molto meglio di altri vostri colleghi. Le preoccupazioni dei giorni passati saranno così definitivamente allontanate.

Configurazione planetaria favorevole, che vi offre prospettive positive per un'armonica vita passionale, sentimentale e familiare. Sintonizzati sulle esigenze del vostro partner, riuscirete a raggiungere vette di intesa mentale e passionale come non succedeva da diverso tempo. Efficienti e precisi, date prova del vostro rigore professionale in ufficio senza risparmiarvi nelle energie che ci mettete. Si stanno muovendo alcune situazioni in campo professionale che vi potrebbero avvantaggiare, dovete solo prestare attenzione a non farvi sfuggire nulla di quello che succede e candidarvi al momento opportuno.

Vi rallegrerete con nuovi incontri e uno scorrere della giornata piacevole e armonico. L’atmosfera che si respira tra voi e la vostra dolce metà è serena, ma il momento richiede un dialogo aperto per sgombrare definitivamente gli equivoci che si erano creati nei giorni scorsi. La novità è che questo giorno di chiusura settimanale c’è da lavorare di più in ufficio: una incombenza lavorativa che vi aveva occupato già dalla settimana scorsa vi tiene impegnati più tempo del previsto.

Il destino vi dà in mano le carte vincenti per rivoluzionare, se lo vorrete, la vostra vita. Se volete cercare l'anima gemella, gli astri vi consigliano oggi di variare le vostre frequentazioni abituali e di lanciarvi in nuovi incontri, anche eventualmente nel mondo social. Vi fate valere per la vostra consueta brillantezza e competenza nello svolgere le mansioni richieste sul lavoro.