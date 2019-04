Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 1 aprile.

Tanta energia vitale per i nati sotto il segno dell'Ariete grazie a Marte: la settimana lavorativa non potrebbe iniziare meglio. Venere in Pesci garantisce una fantastica armonia familiare, che vi ricaricherà le pile. In amore un incontro fortuito potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. I pianeti vi donano ottimismo e la forza d’animo necessari per osare e agire. In ufficio il clima è positivo: ottimi risultati sono in arrivo. Plutone in angolo contrastante, dal segno di Terra del Capricorno, potrebbe darvi qualche gatta da pelare, specie per i nati tra il giorno 8 e il13 del mese di aprile.

Venere offre ai nati sotto il segno del Toro un ottimo inizio di settimana. Un diffuso benessere vi accompagna per tutta la giornata permettendovi di far fronte a piccoli imprevisti nei rapporti sociali e familiari. La Luna rallegra l'ambito familiare. In amore sarete chiamati ad ascoltare attentamente il vostro partner. Inoltre, riuscirete a risolvere una questione familiare che vi ha dato da pensare: sarà proprio grazie ai consigli della persona per voi adesso più significativa nella vostra esistenza che riuscirete a gestire l'intera faccenda. Per chi lavora in ambito economico, Luna e Giove vi renderanno efficienti e preziosi.

Mentre riprende la routine quotidiana, risolverete una questione familiare legata alle vostre sorelle o ai vostri fratelli. La prontezza di spirito sarà il vostro motore e vi permetterà di organizzarvi, mettendovi a disposizione di parenti o conoscenti che hanno bisogno di voi. In amore ci saranno combattuti e stimolanti successi per chi è single. Per vivere nuove storie (anche solo occasionali), vi si richiede di fare un piccolo passo in avanti. Trionferete. Per chi lavora nella comunicazione, nel marketing o a contatto con il pubblico, sappiate che gli astri sono dalla vostra: sarete svelti, attivi, determinati.

Riprende la routine quotidiana con grande slancio e pochi pensieri: vi attendono facilitazioni un po' in tutti i campi, soprattutto in quello familiare e affettivo. La vostra forma fisica è smagliante, specie se siete nati tra il giorno 24 al 29 del mese di giugno. Con l'arrivo della stagione degli amori, non potete fare a meno di scoprirvi degli "inguaribili romantici". Tornano le emozioni in una nuova storia, un vero toccasana per mente e corpo. Ottimi rapporti sul luogo di lavoro.

Qualche ostacolo nella ripresa del quotidiano a causa di un umore altalenante. Fate attenzione a non mostrare scatti gratuiti particolarmente aggressivi e tipici del vostro segno in ambito familiare. Ascoltate di più la persona amata e quello che ha da dirvi. Grazie ai pianeti favorevoli, sarete in grado di entrare in sintonia molto facilmente con la vostra dolce metà. Se siete single non è escluso che dall’avventura di una notte possa nascere una storia molto intrigante. Se siete degli imprenditori, magari in campo artistico, sarete una fucina di idee geniali. Se siete in un team, avrete un buon grado di affiatamento, di collaborazione, di intesa negli obiettivi da raggiungere.

Nonostante alcune negatività, la settimana inizia in modo positivo per i nati sotto il segno della vergine. I pianeti vi forniranno intuizione, ricettività all’ambiente circostante e grinta attiva. Urano vi aiuterà a voltare e rinnovare i rapporti interpersonali. Razionalità e la strategia "attivo-aggressivo-difensiva" di Saturno vi sosterranno. In amore il vostro cuore si aprirà a nuove esperienze affettive verso cui siete diffidenti. Se siete in coppia sarete sensibili e attenti a ogni esigenza della persona amata, ricevendone dedizione e fedeltà. Ottime relazioni con i vostri colleghi di lavoro: il clima in ufficio è di serenità e fiducia.

La settimana inizia con saggezza e ottimismo, forza di persuasione e attenzione a quel che si svolge intorno a voi. La vita familiare ne trae infinito giovamento, rendendovi utili a chi è in cerca di aiuto o consigli. La persona amata vi chiede di mostrare chiarezza nei vostri sentimenti: non vi tirate indietro, anche se Plutone e Saturno, cui si aggiunge ora anche il Sole, vi metteranno un po' sotto pressione. Portate pazienza. La routine lavorativa riprende e voi siete penalizzati dalla mancanza di stimoli. Fate quello che dovete con diligenza: le novità arriveranno.

Splende il sole in maniera trionfale sul vostro cielo: siete positivi, euforici, avete moltissimi pianeti dalla vostra parte. Siete dunque creativi, vi adattate alle circostanze senza rinunciare alla razionalità. Mercurio vi stimola a una competizione intellettuale, da cui uscirete vincitori. In amore potete finalmente vivere un momento di fusione completa con la persona amata, che include sia la parte sentimentale che quella erotica. Sarete allegri e spensierati anche in ufficio. I vostri colleghi sanno che senza di voi la ripresa sarebbe stata più difficile: alleggerirete i compiti di tutti.

La settimana inizia in allegria. Siete euforici e pimpanti, soprattutto perché avete l'opportunità di un ruolo di primo piano nell’organizzazione di un prossimo viaggio da realizzare insieme agli amici di sempre. In amore sarete appassionati e delicati, i vostri sentimenti saranno pienamente corrisposti. Inoltre sarete positivamente predisposti all’ascolto e all’attenzione profonda di quel che succede a chi vi sta accanto. Se siete dei liberi professionisti, gli astri vi indicheranno le strade migliori, per arrivare al successo.

Inizia una settimana per voi molto produttiva. Tante promesse benefiche vi colmeranno di soddisfazioni materiali e morali. Nonostante siate sempre prudenti e seri, avrete anche una iniezione di empatia e affettività. In amore capirete come avvicinare una persona che da tempo ha colpito la vostra attenzione, usando le armi della seduzione: magnetismo, cultura e umorismo saranno le frecce al vostro arco. Non siate precipitosi e osservate quello che succede. Diligenti e attivisti, riprenderete la routine quotidiana in cui spronerete i colleghi più svogliati a riprendere il ritmo consueto.

Siete annoiati e stanchi, specie nei rapporti familiari o interpersonali in genere. Potreste avvertire una lieve apatia durante la giornata. Occhio alla linea, specie se siete nati nella terza decade. In amore potreste vivere un'intesa emotiva profonda, specie se la relazione è stabile e se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 13 al 15 del mese di febbraio. Se nati nella prima o nella seconda decade, le avventure e la ricerca di conferme del proprio fascino attraverso flirt e incontri fugaci sono il piatto fisso del vostro menù. Lasciate andare una questione di principio e provate piuttosto a defilarvi, senza esporvi più di tanto. Occhio a parlare troppo di questioni politiche, ideologiche o religiose.

Un altro inizio settimana positivo per il "segno vincitore" delle fortune zodiacali: ben otto dei dodici pianeti astrali sono dalla vostra parte. Stato d’animo sereno, benefico, ideale per vivere al meglio quello che gli astri si aspettano da voi. Vi guideranno in amore, facendovi sperimentare una volontà sentimentale del tutto inedita. La vostra carica di romanticismo è al massimo. Sarete amabili e concilianti anche in ufficio, riuscendo, con la vostra intelligenza, pacatezza ed equilibrio, a risolvere una piccola disputa tra colleghi. Rimanete un fattore indispensabile nel vostro team.