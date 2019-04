Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 2 aprile.

Questo martedì, per i nati sotto il segno dell’Ariete, si apre con la Luna e Venere in Pesci, una disposizione che vi consente di allargare gli orizzonti mentali, agendo per il meglio in ogni situazione. Ottime prospettive anche in famiglia e con gli amici. L’amor per voi oggi diventa invece un bersaglio mobile, che sarà necessario centrare al volo con audacia. Ma perché non diventi il classico mordi e fuggi, state attenti a non lasciarvi scappare alcune buone occasioni che, grazie a uno scoppiettante Giove presente nel segno amico del Sagittario, potrebbero farvi battere forte il cuore. Nella vostra professione, grazie all’efficienza e competenza dimostrate di recente, si profila la possibilità di arrivare ad occupare posizioni di rilievo o, addirittura, di comando.

La giornata, per i nati sotto il segno del Toro, si apre con un concerto di pianeti ben disposti, che fanno risuonare le note di una musica composta esclusivamente per voi. Dopo giornate complicate, anzi proprio difficili, arriva la stabilità di un cielo sereno, senza temporali improvvisi. Sì, perché voi siete estranei agli eccessi, non desiderate le luci della ribalta ma, piuttosto, chiedete alla sorte una costante assenza di ansie. A tal proposito, Plutone rende prorompente la vostra vitalità, benedice il vostro vigore fisico ed esalta lo slancio passionale, specie se siete single e se siete nati dal giorno 9 al 14 del mese di maggio. A livello professionale, invece, la vostra voglia di lavorare, di produrre e di creare ricchezza sarà benedetta da Urano: in qualsiasi attività concreta troverete ampie conferme e soddisfazioni per il vostro operato.

Alti e bassi nel tono e nell’umore per i nati sotto il segno dei Gemelli. Ma non disperate: Urano, dal segno buon vicino del Toro, è il vero regista della vostra fortuna e dirige le vostre battute e ogni movimento, evitandovi inciampi. Per quanto riguarda l’amore, in questa primavera 2019 è Marte nel vostro segno a far spirare un vento di passioni, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 22 al 29 del mese di maggio. Voi però non vi esponete, datevi i tempi giusti per l’innamoramento. Sul lavoro infine, durante la giornata offrirete eccellenti performance di abilità professionale, dando anche prova dei valori in cui credete.

Il quadro dei transiti dei nati sotto il segno del Cancro si presenta con qualche piccolo blocco qua e là, ma senza tuttavia ostacolarvi o penalizzarvi pesantemente. Un pianeta in Ariete e due in Capricorno contrari vi stimolano ad agire e a dare sempre di più. In amore, Nettuno coadiuvato da Luna e Venere potrebbe realizzare alcuni dei vostri sogni sentimentali nascosti nel cassetto. Sul lavoro del lavoro, invece, gli astri vi ricordano che non siete Superman: non tutto quel che avete in mente, se siete liberi professionisti, si potrà realizzare o, almeno, non subito.

Un espansivo Giove nel segno amico del Sagittario fa vibrare le sue note fortunate e, mai come quest’oggi, i fuochi d’artificio brillano solo per voi, nati sotto il segno del Leone. In amore, quasi senza accorgervene, ascoltate le note di desiderio che vi invia una suadente Luna. Sarà un effimero flirt o una passione duratura? Intanto voi vivete le emozioni che porta con sé, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 10 al 17 del mese di agosto. Sul lavoro infine, due autentici coach astrali sono al vostro fianco, si tratta di Marte e Sole, che innalzano il livello dell’intelligenza e spengono il vostro protagonismo. Elementi molto utili per fare passi avanti nell’affermazione professionale.

Malgrado Venere e la Luna contrarie, entrambe nel segno dei Pesci, la giornata accoglie sorridente i nati sotto il segno della Vergine. In amore, però, fate attenzione alle cosiddette attrazioni fatali che oggi la Luna potrebbe mettere sulla vostra strada. Piuttosto, muovetevi con passi felpati alla conquista di delicati cuori, equipaggiati dalla vostra tenace affidabilità. Sul lavoro, date libero sfogo alla vostra intensa voglia di produrre, realizzare e dimostrare chi siete nell’ambiente professionale, specie a chi qualche tempo fa aveva messo un po’ in dubbio le vostre capacità.

Questa giornata annuncia per i nati sotto il segno della Bilancia un cielo più sereno dei precedenti, pronto ad abbracciarvi benevolo e a vedervi muovere con passo misurato, elegante, da vero gentleman. In amore, vi incamminate sul sentiero di una nuova storia di coppia accompagnati dalla splendida dote che tutti vi riconoscono: l’intelligenza. Vi guiderà nell’imboccare la via giusta quando camminerete sul delicato terreno dei sentimenti e farà ascoltare consigli assennati da parte di amici fidati. In ufficio, invece, si muovono alcune questioni che vi coinvolgono abbastanza da vicino: fate prevalere la pazienza sull’impulso ad agire subito. Con una buona dose di equilibrio otterrete ottimi risultati.

Oggi, nati sotto il segno dello Scorpione, continuate ad avere il timone della situazione in mano, facendo conto su una vigorosa sicurezza nei vostri mezzi e su una bella carica di ottimismo. In amore un prorompente Plutone tiene accesa la fiamma di un ardore che si diffonde come il calore della primavera, invitandovi a raggiungere nuove mete erotiche. Sul lavoro, invece, il vostro intelligente dinamismo vi porta lontano, in special modo se avete abbracciato una professione autonoma. Plutone, vostro nume tutelare e attualmente potente alleato, vi presenta un bilancio di tutto rispetto che potete esibire presso i vostri capi, in particolar modo se siete nati nella terza decade.

Un trionfale Giove nel vostro segno vi regala una giornata radiosa, durante la quale spiccare il volo verso ambiziosi traguardi. In amore, il cielo vi tiene per mano portandovi in giardini di delizie dove si misura la vostra virtù. Avrete tante tentazioni, tanti punti di evasione e sarà difficile resistere alla voglia di sconfinare e di lasciarvi andare, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 28 del mese di novembre al 4 del mese di dicembre. Sul lavoro invece, dovrete fare in conti con un Marte che, però, non sarà in grado di fermarvi. Se avete abbracciato la libera professione, infatti, oggi volerete più in alto contando su ali agili e veloci. Se siete invece impegnati con un lavoro dipendente, vi adatterete, capendo in che direzione sta spirando il vento.

Nati sotto il segno del Capricorno, la vostra carica vitale riceve una consistente sferzata dalle forze planetarie. È Urano, in particolar modo, a colmarvi di una fiducia nel futuro che avevate smarrito, arricchendo il vostro domani di valori materiali e morali. In amore, un bel team di pianeti formati da Luna, Venere e Nettuno, dal romantico segno dei Pesci, dipinge in questa giornata una tela composta dai naturali cambiamenti nella vita affettiva, che saprete accogliere con pacatezza e razionalità, specie se appartenete alla terza decade. Inoltre, la vostra mente brillante e geniale si ingegna affinché ogni progetto di vita vada a buon fine e abbia lunga durata. Lasciate alle spalle il passato e, dissolte le insicurezze, riuscirete grazie agli astri ad imboccare nuovi sentieri professionali, con i quali sarà più semplice raggiungere il successo.

Un’aria nuova al sorgere della congiunzione Luna-Venere-Nettuno nel segno amico dei Pesci, presagio di una giornata molto positiva per i nati sotto il segno dell’Acquario. In amore, Saturno, in angolo moderatamente benefico, vi fornisce la logica per discernere e avviarvi, convinti, sulla strada di nuovi scenari affettivi. Il cuore, infatti, ritornerà a battere, esaltando le emozioni. Sul lavoro, invece, sarà Urano oggi a crearvi lievi contrasti nel contesto professionale, scuotendo un po’ la vostra pacifica compostezza. Ma non preoccupatevi: Nettuno vi fornisce le abilità per risolvere qualsiasi problema.

Per i nati sotto il segno dei Pesci, il quadro dei transiti odierni è lievemente disturbato da Marte e Giove che si trovano in Gemelli e in Sagittario. Motivo per il quale si potrebbe verificare qualche baruffa in famiglia, in special modo se avete pargoli, che si mostreranno capricciosi e indisciplinati. In amore, quest’oggi un ardore erotico degno di Casanova vi pervaderà. Concedete quindi alla vostra vita passionale lo spazio che merita, senza farvi frastornare dagli impegni lavorativi e le incombenze familiari. In ufficio, invece, riuscirete a raggiungere ottimi risultati mantenendo un invidiabile controllo in situazioni burrascose.