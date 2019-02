Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 14 febbraio.

Oggi il vostro segno vivrà un momento particolarmente positivo perché il Sole, la Luna, Giove, Marte, Nettuno, Mercurio e Urano si trovano in posizione favorevole. Ad essere avvantaggiate saranno sia il corpo (ottima forma fisica) che la mente(capacità di scelta moto accentuata. San Valentino vi regalerà un attitudine per l'amore vissuto in modo bruciante e discontinuo. Non mancano lo slancio, la carica entusiastica, la voglia di donarsi. Bene anche il lavoro, soprattuto negli aspetti di relazione, che oggi sarano particolarmente sereni, con colleghi, superiori e clienti.

Cielo costellato da buone influenze planetarie che vi donano una forma psicofisica eccellente unita a un fascino irresistibile, soprattutto per i nati tra il 2 e il 7 di maggio. In amore, è il gusto il senso più sviluppato oggi che si può sublimare in un buon piatto da gustrare in coppia. Sul lavoro appare invece un po' di stanchezza, soprattutto in ufficio.

I Gemelli vedono la Luna tornata favorevole nel suo segno, insieme al Sole. Il vostro stato di salute ne giova infatti il corpo sarà più tonico e rilassato, potete gestire situazioni anche complicate con razionalità ed equilibrio. In amore i Gemelli sono sensibili all’emozione poetica e si possono appunto sedurre con un verso. Da parte loro vorrebbero far propria la mente intera della persona amata, non solo l’anima e il corpo. Per chi esercita la libera professione, anche da poco, un promettente Urano nel segno dell’Ariete, vi dona la capacità di non lasciarvi sfuggire oggi nessuna buona occasione, soprattutto per i nati nella terza decade.

Fascino e emozioni a volontà per i Cancro di oggi, specialmente se festeggiate il vostro compleanno in giugno. In amore, il vostro segno è permeabile all’ascolto della suggestione poetica, tanto da affiancare i versi al richiamo del sentimento amoroso, come vuole la Luna, cui tanti poeti del segno hanno dedicato invocazioni e vi si sono ispirati. Nel lavoro Nettuno è il pianeta guida di oggi. Con estro e spigliata disinvoltura riuscite a immettere sempre la vostra vincente creatività nel ritmo del vostro lavoro, soprattuto per i nati nella seconda decade.

Giornata in chiaroscuro per i Leone. Il Sole ancora in angolo dissonante può dare qualche batticuore in più, con un calo di sicurezze in voi stessi, ma che vi rende più amabili e attraenti. In amorevincono le passioni ardenti, l’amore si esprime imperiosamente. Di tali passioni vissute con incoscienza, a volte se ne intuisce, però, la potenziale pericolosità. Il Sole vi mette i bastoni tra le ruote sul lavoro. Oggi potreste subire qualche calo del rendimento in ufficio, soprarttutto per i nati tra l'8 e il 15 del mese di agosto.

Cielo sereno variabile per i Vergine oggi. Si muovono pianeti non sempre favorevoli, tra cui Giove e Nettuno, che tendono a farvi in certi momenti perdere il controllo. In amore, la Vergine è un segno autunnale dalle emozioni compresse e controllate, in cui l’amore è vissuto, perciò con diffidenza e timidezza. Preparatevi a un po' di confusione sul posto di lavoro. Occorre predisposrsi al meglio abituandovi gestire tensione e imprevisti.

Giornata positiva perché Sole e Luna si dispongono felicemente nei due segni vostri amici dell’Aquario e dei Gemelli, dandovi un ottimo equilibrio tra la parte attiva, diurna, maschile e quella ricettiva, notturna, femminile della personalità.In amore, il vostro è segno che più ama e sa stare in coppia, prediletto da Venere, simbolo di poesia, un segno in cui i versi acquistano una particolare musicalità e un senso di compiuta armonia, anche nel dolore. Sul piano lavorativo ricordatevi di comncentrarvi su un impegno importante che richiede molte energie quindi usate tutta la vostra caparbietà per arrivare al risultato con soddisfazione.

Magnetismo e capacità di seduzione saranno i vostri punti di forza per oggi. Il Sole in posizione disarmonica in Aquario funziona più come stimolo provocatorio ed elemento di pungolo che vi lancia verso conquiste insperate, soprattutto per i nati tra il 2 e il 15 del mese di novembre. In amore, Scorpione è figlio di Plutone, questo segno preferisce l’erotico al romantico, e, in quanto a sensibilità poetica, ama le atmosfere drammatiche o le creazioni meno convenzionali, dove poter identificare il suo vitalismo sensuale, l’estremismo, il dualismo amore - morte. Sempre il Sole in Aquario vi provoca a dare di più quest’oggi in ufficio. Accettate la sfida e vi preparate a ottenere una vittoria meritata.

Giove è nel vostro segno e vi rende competitivi, desiderosi di emergere in ogni campo. In amore, vi esprimete in modo coinvolgente, privo di freni mentali ed autocontrollo, spesso gestito con estro e fantasia. Sul alvoro, invece, un momento di caos non disturba la vostra efficienza professionale.

Dalla vostra ci sono pianeti del calibro del Sole e della Luna, di Mercurio e di Venere, di Marte e Urano. Animati dalle migliori intenzioni vi godete una giornata equilibrata e serena: la famiglia vi corrisponde con amabile gentilezza.In amore affidati alle ali del pirotecnico Urano. Versi e amori sono vissuti con lo stesso respiro di grande disponibilità ed adattabilità metamorfica, spesso con apertura mentale. In tanta versatilità trova posto pure una nota di romanticismo lieve. Sul lavoro cercate di far quadrare il cerchio: la vostra competenza non vuole oggi rivali.

Oggi vi guida Venere. La dea elargisce i suoi favori in particolar modo in chi è nato dal giorno 2 al 7 del mese di marzo. In amore i l segno Pesci vive i sentimenti in maniera totalitaria e con un afflato mistico, spesso con uno sguardo sul cosmo e sull’infinito cui tanto spesso ama rivolgersi. Sul lavoro non vi interessate più di tanto a chiacchiere senza importanza che circolano oggi in ufficio e cercate di rimanere focalizzati sui vostri obiettivi.