Auguri Renato Zero, il "re dei sorcini" compie 69 anni. FOTO

Renato Zero è inoltre l'unico artista italiano ad aver raggiunto il vertice della classifica di vendite in ben cinque decenni diversi. Il 27 aprile 2018 l'artista ha annunciato "Zerovskij Solo per Amore Live" un doppio album ed un live, uscito il 18 maggio. Seguito dalla tournée in cui è stato accompagnato da un'orchestra di 61 elementi, 5 nella sezione ritmica, 30 coristi e 7 attori (nella foto Renato Zero in concerto con Andrea Bocelli)