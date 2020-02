"Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori". È uno dei versi più conosciuti di Faber, tratto da "Via del campo", brano contenuto nel primo album in studio Volume 1. Qui De André canta di una prostituta e di un "illuso" che le fa una proposta di matrimonio che non verrà mai accettata. Il tutto ambientato in uno dei vicoli più malfamati nella Genova degli anni '60