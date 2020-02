Colpo di scena durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2020, durante l'esibizione di Morgan e Bugo, in gara con la canzone "Sincero". Bugo abbandona improvvisamente il palco ed è il caos, con Amadeus e Fiorello che provano a capire cosa sia successo (LA SQUALIFICA - FOTO - I MEME). Mentre il padrone di casa corre dietro le quinte a chiedere spiegazioni, lo showman siciliano sdrammatizza: "Meno uno" (LA VERSIONE DI BUGO: MORGAN MI HA INSULTATO).

La reazione di Amadeus: "Non è preparata"

Appena Bugo esce, Morgan interrompe l'esecuzione del brano. Amadeus corre al centro del palco, spiegando subito: "Vi giuro che non è preparata". Il conduttore del Festival segue quindi Morgan dietro le quinte per cercare di ritrovare Bugo. Nel frattempo, al centro palco arriva Fiorello che intrattiene il pubblico (LO SPECIALE - LA QUARTA SERATA).

Fiorello: "È colpa tua, li hai messi insieme tu"

"Mi hanno detto 'corri vai vai sta a succedere qualcosa', questo Festival è bellissimo…", così lo showman siciliano prende la scena al centro dell'Ariston rimasto vuoto. Poco dopo rientra sul palco Amadeus che annuncia: "Bugo se ne è andato e quindi ovviamente, mi dispiace, ma l’esibizione non si può fare, quindi viene considerata per la stampa una non esibizione, poi cercheremo di capire che cosa realmente è accaduto. Noi proseguiamo, facciamo una cosa, io vado a vedere dietro le quinte che cosa succede. Se eventualmente dovessero essere in grado di cantare, lo dico anche al maestro, li faccio tornare ed eseguono la canzone, vado a capire". A quel punto Fiorello, improvvisando, tenta di sdrammatizzare e incolpa il padrone di casa: "Questo Festival sta facendo i danni da ottobre, è colpa tua, sei tu che li ha messi assieme, chi li ha scelti? Tu. Questo Festival se lo ricorderanno tutto. Io sai cosa farei? Eleggerei il vincitore questa sera poi domani non veniamo, ma che ci importa, andiamo via, il giorno prima, non ce la facciamo più, che vuol dire aspettare domani, perchè? Capisco la pubblicità, ma Rai volete guadagnare ancora soldi? Non vi basta il canone?".

La squalifica di Morgan e Bugo

Grazie all'intervento di Fiorello, il Festival prosegue con gli altri cantanti in gara, poi arriva l'annuncio della squalifica definitiva della coppia Morgan-Bugo. "Bugo e Morgan non rientrano. Si tratta di defezione, quindi da regolamento sono squalificati dal festival di Sanremo - spiega Amadeus - Li considero due grandi artisti e la loro è una bellissima canzone, come le altre 23. Spiace che non siano qui a cantare". E lo show continua tra polemiche, meme e classifica finale.