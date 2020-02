"Prima di salire sul palco Morgan mi ha insultato". Questa la versione in conferenza stampa di Bugo, l’artista lombardo che si era presentato al Festival di Sanremo insieme a Morgan e che proprio dalla kermesse è stato squalificato dopo aver lasciato il palco in polemica con l’ex giudice di X-Factor: durante l’esibizione di “Sincero” Morgan ne aveva infatti cambiato senza preavviso il testo, apparentemente criticando e attaccando il collega. Anche nei giorni precedenti c'erano state tensioni tra i due artisti. (LO SPECIALE - LA QUARTA SERATA). Lo stesso Morgan, affermando di essere stato anche lui vittima di insulti, replica: "L'entourage di Bugo gli ha detto di offuscarmi".

La versione di Bugo

"Prima di salire sulla rampa finale ci incontriamo e ho visto che ha cominciato a far battute su un ragazzo del nostro team, forse perché era teso", spiega Bugo. "Quando ho visto questo atteggiamento gli ho detto di lasciar perdere e di andare a divertirci, volevo smorzare i toni e far bene il pezzo. Il mio voleva davvero essere un tributo all’amicizia. In quel momento Morgan ha iniziato ad insultarmi con parole pesanti, attaccando anche mia moglie. Io stavo zitto, non ho mai replicato perché non è nel mio stile. Per questo ho tardato a scendere, ero turbato. Lui è sceso ma io non sapevo se scendere giù. Ovviamente non potevo sapere che lui aveva modificato il testo, mi ero reso conto che poteva succedere qualcosa, i fogli li ho visti dopo, quando glieli ho presi", ha detto Bugo. (LA SQUALIFICA - FOTO - I MEME - LE REAZIONI DI AMADEUS E FIORELLO).

Bugo: "Non ho pensato alle conseguenze"

Dopo aver parlato degli insulti ricevuti precedentemente all'esibizione poi interrotta, Bugo ha parlato degli istanti successivi all'uscita dal palco: "Sono uscito emotivamente turbato, la prima cosa che volevo fare era scusarmi con Amadeus, non sono il tipo da fare queste pagliacciate, ma non sono riuscito a chiedere scusa al conduttore per il problema che avevo creato io e di cui mi son preso la responsabilità. Non ho più visto Morgan da quel momento, non mi ha scritto e non l’ho fatto io". Poi aggiunge: "Quando ho abbandonato il palco non ho pensato alle conseguenze. In quel momento ero offeso perché Morgan ha cambiato il testo con delle offese nei miei confronti. Ma sapevo di aver creato un disturbo, però se mi avessero chiesto di cantare da solo l’avrei fatto. Andrò avanti comunque da domani per il lancio del mio disco".

La replica di Morgan

"Io tutti i giorni gli ho detto tutto. Avevo come obiettivo quello di fare un bello spettacolo e l’unico che non mi ha fatto mobbing è Amadeus e per questo lo ringrazio". Questa la replica di Morgan durante una conferenza immediatamente successiva a quella di Bugo. Sul cambiamento del testo, Morgan aggiunge: "Il cantautore ha tanti problemi e li canta nelle sue canzoni. I cantautori scrivono quello che vivono, per questo, con nonchalance ho scritto sulle scale del palco (poco prima di iniziare l'esibizione, ndr) solo la prima strofa". Sugli screzi con Bugo afferma: "Probabilmente gli avranno detto di fare il protagonista e di offuscare Morgan". Dopo la cover "si sono rivelati, ho capito cosa volevano fare. Allora ieri sera io ho giocato, mi sono divertito. Lui non sapeva che avevo cambiato il testo, non era stato in grado di reggere il palco, io mi sono divertito.

Morgan attacca Bugo

"Bugo ha violentato Sergio Endrigo nella serata delle cover, ero incazzato", ha proseguito Morgan aggiungendo, sulla canzone: "A me non piaceva, ma ho incassato. Avrei cambiato anche la musica. Bugo mi ha implorato di fare questa collaborazione perché altrimenti a Sanremo non l'avrebbero mai preso, avrebbe venduto sua madre per fare il Festival, la sua ultima chance. Fa brutta figura ogni volta che apre bocca - aggiunge - e hanno fatto di tutto per farlo emergere". Infine sul litigio con Bugo dice: "Valerio Soave è il responsabile della frattura tra me e Bugo. Un manager che gestisce un artista e gli rovina il sogno della sua vita è un bravo manager?", si chiede l'ex giudice di X-Factor rispondendo ai giornalisti. "Aveva l'intento di farmi andare via per fare emergere Bugo. Si è fatto giostrare da un'associazione a delinquere all'insaputa di Amadeus. Volevano farmi le scarpe - aggiunge - ed io mi sono divertito con le armi della parola. Gli ho fatto un favore perché non lo conosceva nessuno. Mi vergogno della mia firma sulla canzone 'Sincero'". Quello che è accaduto è stato, dice Morgan, una reazione: "Sono stato violentato per settimane".

Gli screzi dei giorni precedenti

Come ha spiegato lo stesso Bugo all'inizio del suo intervento, c'erano stati dei diverbi già nei giorni precedenti alla squalifica. In particolare, i due artisti avrebbero discusso per via della cover cantata giovedì 6 febbraio. "La cosa più assurda è che sono qua a giustificare la mia buona fede nei confronti di Morgan e la bontà e la serietà con cui volevo fare questa cosa con lui in nome dell’amicizia e della stima che c’è. La canzone era mia e Marco è intervenuto magnificamente con la sua voce, ho pensato da amico - e lo sottolineo - che nel momento in cui bisognava decidere la cover, ho pensato che potesse farlo lui e infatti ha scelto una canzone fantastica". Poi aggiunge: "Morgan mi ha anche chiesto di poter dirigere e gli ho detto che andava bene. Ma da lì la cosa è degenerata sulla questione dell’arrangiamento perché erano delle cose che non tornavano. Allora mi son trovato a far una canzone che era completamente diversa da quella delle prove. Non sapevo quale versione dovevo fare. Mi sono ritrovato in un palco fantastico con una canzone che non ho provato. Avete visto il risultato, secondo voi ero felice?", ha chiesto Bugo ai giornalisti presenti.

Data ultima modifica 08 febbraio 2020 ore 17:30