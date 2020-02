Da Amici di Maria De Filippi al palco dell’Ariston: Riki, vero nome Riccardo Marcuzzo, classe 1992, si prepara ad affrontare la serata della finale del 70esimo Festival di Sanremo (LO SPECIALE DI SKY TG24), dove gareggia con il brano “Lo sappiamo entrambi”. Il cantante 28enne sa di dovere molto ai suoi fan: “Avere un seguito così non è scontato - ha detto in un’intervista a Sky TG24 -. Quando sono tornato in Italia dopo un anno di promozioni in Sud America mi sono trovato con 150 persone fuori dal ristorante che mi aspettavano urlando il mio nome. Non capita a tanti altri artisti. Sono molto felice di questo” (LEO GASSMANN VINCE TRA LE NUOVE PROPOSTE - IL CASO BUGO-MORGAN).

Riki, vero nome Riccardo Marcuzzo, sul palco del Festival di Sanremo (© Ansa)

Il rapporto con la bellezza

La bellezza, soprattutto femminile, è stata uno dei temi di questo Festival di Sanremo. Secondo Riki si tratta di "un'arma a doppio taglio". "L'immagine fa la sua parte, ma credo che possa suscitare anche un po' di invidia. A me finché va così va bene: penso di aver fatto delle belle esibizioni, la canzone sta andando molto bene", ha spiegato ai microfoni di Sky TG24. In vista della finale il cantante ha detto di "affidarsi al pubblico": "La cosa più bella è piacere alla gente, non per forza alla demoscopica ma a tutti quanti".

Dopo il Festival

Dopo l’Ariston, lo attende il nuovo disco. “Uscirà in primavera, tra marzo e aprile, cerchiamo di chiuderlo la prossima settimana - ha anticipato il cantante -. Poi seguirà un tour”. Le tappe sono ancora da definire, ma ci saranno due date-evento a Milano e Roma.