Eugenio Campagna, Booda, Sofia Tornambene, Sierra e Davide Rossi giungono alla semifinale di X Factor 2019: stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). Solo quattro di loro proseguiranno la corsa verso la finalissima, attesa il 12 dicembre al Mediolanum Forum di Assago a Milano.

Ecco le cose da sapere per giungere preparati alla semifinale di stasera:

1. I semifinalisti di X Factor 2019

Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana, che ha visto l’esclusione di Nicola Cavallaro e di Giordana Petralia dalla gara di X Factor 13, i concorrenti rimangono in cinque. La squadra delle band di Samuel è la più numerosa, con i Booda e il duo rap La Sierra ancora in gioco, mentre gli altri giudici gareggiano con un solo talento ciascuno. Mara schiera il cantautore Eugenio, Malika punta sul cantante e pianista Davide, Sfera Ebbasta accompagna la giovane Sofia.

2. Sfida a due manche per la semifinale di X Factor 13

Alessandro Cattelan guiderà ancora una volta la gara, che stasera si svolgerà attraverso due manche. Nella prima fase i cantanti eseguiranno i brani assegnati dai giudici, nella seconda - intitolata “My song” - i concorrenti presenteranno un brano che li rappresenta. I due nomi meno votati dal pubblico a casa al termine di ciascun turno si sfideranno al ballottaggio, giocandosi il tutto e per tutto.

3. Semifinale di X Factor 2019: la prima manche

I giudici hanno scelto i brani da assegnare ai loro concorrenti in vista della semifinale di X Factor 2019. Eugenio si confronterà ancora una volta con il cantautorato italiano, cimentandosi nel brano “Una buona idea” di Niccolò Fabi; Davide presenterà un’inedita versione di “Toxic” di Britney Spears; Sofia se la vedrà con il Re del pop Michael Jackson e la sua “Human Nature”, mentre per le band, Samuel ha scelto “Dibby Dibby Sound” di Dj Fresh vs Jay Fay per i Booda e “Born Slippy, Nuxx” di Underworld per La Sierra.

4. Semifinale di X Factor 2019: la seconda manche

Per la manche “My song” i concorrenti sono chiamati a presentare il loro brano del cuore. Eugenio ha scelto “Nessuno vuol essere Robin” di Cesare Cremonini, Davide ha virato su “Uptown Funk” di Bruno Mars, mentre Sofia ha scelto di farsi rappresentare dalla melodia di “Love of my Life” dei Queen. I Booda hanno optato per un brano nelle loro corse, “Level Up” di Ciara, mentre La Sierra metterà mano alla hit “Ni Ben Ni Mal” di Bad Bunny.

5. X Factor 2019, Tiziano Ferro ospite della semifinale

Lo aveva già annunciato Alessandro Cattelan durante il sesto Live: Tiziano Ferro sarà ospite stasera alla semifinale di X Factor 2019 e presenterà il nuovo album “Accetto miracoli”, uscito il 22 novembre in tutto il mondo. A Tiziano Ferro è affidato l’opening dello show di stasera: l’artista si esibirà insieme ai concorrenti del talent show, interpretando un medley di tre delle sue hit più conosciute.

6. Aeham Ahmad per l’integrazione a X Factor 2019

Il secondo ospite della semifinale di X Factor 13 è il pianista siriano Aeham Ahmad. L’artista eseguirà il suo brano “I forgot my name” (con testo in arabo): classe ‘89, nato nel campo profughi di Yarmuk, alle porte di Damasco, è fuggito dalla guerra e con la sua musica porta in giro per il mondo un messaggio di coraggio, raccontando la storia della sua terra martoriata dalle bombe. Ahmad si esibirà, poi, insieme ai concorrenti di X Factor 13 sulle note di “Mad World” dei Tears for Fears.

Guarda X Factor su Sky Uno tutti i giovedì alle 21.15 e rivedi i momenti più belli del talent sul sito ufficiale