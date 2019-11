X Factor 2019. Cosa è successo ieri sera in 4 minuti. VIDEO

Doppia eliminazione e un tris di ospiti per il sesto Live di X Factor 2019: ieri sera due concorrenti, Giordana e Nicola, hanno dovuto abbandonare il talent show. La gara prosegue verso la semifinale con cinque cantanti.

L’opening con Marco D’Amore

L’attore casertano, interprete di Gomorra - La serie, è stato protagonista dell’apertura dello show insieme ad Alessandro Cattelan: i due, accompagnati dalle musiche del compositore Dardust, hanno eseguito un testo di Anis Mojgani tradotto da Simone Savogin e dal titolo “Shake the dust”. Un inno alla diversità, al coraggio, molto apprezzato dal pubblico di X Factor 2019.

X Factor 2019, sesto Live: eliminata Giordana Petralia

La puntata si è aperta con ballottaggio e relativa eliminazione: Giordana Petralia, la meno votata dal pubblico la scorsa settimana, ha sfidato Davide Rossi, il cui inedito è stato quello ad avere ottenuto meno successo di pubblico in questi giorni. L’ultima parola è spettata alla giuria: eliminata Giordana. La squadra delle Under Donne di Sfera Ebbasta ha perso un altro componente. Davide, l’unico cantante degli Under Uomini di Malika Ayane ancora in gara, si è salvato.

X Factor 2019, sesto Live: le esibizioni della prima manche

Durante la prima manche di gara i cantanti si sono esibiti accompagnati da un'orchestra di 40 elementi. La Sierra ha dato nuova vita al testo di “The Ecstasy Of Gold” di Ennio Morricone, Nicola Cavallaro ha portato in scena la hit di Simon & Garfunkel, “Sound of Silence”, Sofia Tornambene ha omaggiato Woodkid con “I Love You”. Davide Rossi si è discostato dal suo sound tradizionale con “Treat you better” di Shawn Mendes, come anche i Booda che si sono allontanati dalle hit chiassose a cui ci hanno abituati per provare il mondo di Beyoncé con il brano “Hold Up”. Eugenio Campagna degli Over ha chiuso la prima manche di gara proponendo un altro grande nome del cantautorato italiano di oggi, con “Cosa mi manchi a fare” di Calcutta.

X Factor 2019, sesto Live: seconda manche con inediti

La gara è proseguita a colpi di inediti. Il pubblico ha ascoltato un medley dei brani dei concorrenti: i Booda con la loro “Elefante”, un divertito Davide con “Glum”, “Cornflakes” di Eugenio in arte Comete, “Like I Could” di Nicola Cavallaro, La Sierra con “Enfasi” e Sofia con “A domani per sempre”.

X Factor 2019, sesto Live: eliminato Nicola Cavallaro

I tre nomi meno votati dal pubblico, dati dalla somma dei voti delle due manche di gara, si sono sfidati al ballottaggio. Al termine del sesto Live di X Factor 2019 Davide, Nicola e Booda hanno proposto i loro cavalli di battaglia, giocandosi l’ultima possibilità di mantenersi in gara. Il pubblico a casa, attraverso il televoto, ha salvato la band guidata da Samuel. Fra l’Over Nicola e l’Under Uomini Davide, la giuria ha eliminato Nicola Cavallaro. Sofia, La Sierra, Eugenio, Booda e Davide sono i cinque semifinalisti della 13esima edizione di X Factor 2019.

Gli ospiti di X Factor 13

Ospiti del sesto Live di X Factor 2019 due artisti nati proprio sul palco di X Factor Italia: Francesca Michielin ha cantato il singolo “Cheyenne”, annunciando l’arrivo del suo nuovo album, atteso nella primavera del 2020. Fra i progetti della star anche alcuni appuntamenti live: il 20 settembre 2020 la Michielin si esibirà per la prima volta sul palco del Carroponte, il tempio della musica urban alle porte di Milano. All’X Factor Dome anche Anastasio, vincitore della scorsa edizione di X Factor Italia, con il nuovo singolo “Il fattaccio del vicolo del Moro”. Il cantante è impegnato nella produzione del nuovo album, in arrivo nei prossimi mesi.

Guarda X Factor su Sky Uno tutti i giovedì alle 21.15 e rivedi i momenti più belli del talent sul sito ufficiale