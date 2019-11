X Factor 2019, sesto Live: chi è stato eliminato ieri sera?

Giordana Petralia e Nicola Cavallaro sono esclusi dalla gara di X Factor 13. Cinque i concorrenti che proseguono verso la semifinale della 13esima edizione del talent show di Sky. VIDEO

di Floriana Ferrando

Doppia eliminazione al sesto Live di X Factor 2019: Giordana e Nicola hanno dovuto abbandonare il talent show di Sky a un passo dalla semifinale. X Factor 2019, sesto Live: eliminata Giordana Giordana Petralia non ha superato il ballottaggio contro Davide Rossi: la giuria ha scelto di eliminare la cantante delle Under Donne, che aveva già rischiato diverse volte l’esclusione durante il suo percorso all’interno di X Factor 2019. Samuel, Malika Ayane e Mara Maionchi hanno scelto di salvare Davide, escludendo Giordana dalla gara.

Chi è Giordana Petralia

Ha 16 anni e viene da San Gregorio, in provincia di Catania: Giordana studia al liceo musicale, dove ha stretto amicizia con la sua arpa Daphne. Dalla voce intensa e ricca di sfumature, Giordana è una musicista poliedrica: suona anche pianoforte, chitarra, ukulele e basso. Fra le sue interpretazioni migliori a X Factor 2019 ricordiamo “Creep” dei Radiohead, “Strange World” di Ké“Middle Child” di J. Cole e “I Know Where I’ve Been” di Queen Latifah. Il suo inedito, scritto da Shia, si intitola “Chasing Paper”.

X Factor 2019, sesto Live: eliminato Nicola Cavallaro

I tre concorrenti meno votati durante le due manche di gara del sesto Live di X Factor 2019 si sono sfidati allo scontro finale, esibendosi con il loro cavallo di battaglia. Fra Davide, Nicola e Booda, il pubblico ha scelto di mantenere in gara la band guidata da Samuel. L’ultima parola alla giuria: eliminato Nicola. La squadra degli Over di Mara Maionchi ha perso un altro componente.

Sofia, La Sierra, Eugenio, Booda e Davide sono i cinque semifinalisti della 13esima edizione di X Factor 2019.

Chi è Nicola Cavallaro

Ex paracadutista della “Folgore” dell’Esercito Italiano, Nicola oggi è uno studente della facoltà di medicina, viene da Catania e ha 28 anni. La sua musica ha influenze rock’n’roll, soul e blues e prende ispirazione dai grandi cantautori italiani come Riccardo Cocciante, Lucio Dalla, Francesco De Gregori. A X Factor 13 ha cantato “Iron Sky” di Paolo Nutini, “Someone You Loved” di Lewis Capaldi, “Leave A Light On” di Tom Walker. Il suo inedito si intitola “Like I Could”.

