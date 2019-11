Il 10 gennaio 2020 debutterà in esclusiva per l’Italia, su Sky Atlantic e NOW TV, The New Pope, la serie originale Sky-Hbo-Canal + scritta e diretta dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Nelle scorse settimane sono stati diffusi un primo e un secondo trailer, che hanno scatenato la curiosità dei fan (le foto).

La seconda stagione

The New Pope è la seconda serie di Sorrentino ambientata in Vaticano. Tutti i nove episodi sono diretti dal regista de La grande bellezza. The New Pope è il seguito di The Young Pope, un proseguimento degli eventi, una seconda stagione ma con un titolo nuovo. Si riparte del coma in cui è caduto Pio XIII (Jude Law) alla fine di The Young Pope. E si racconta l’ascesa di Sir John Brannox (John Malkovich), un aristocratico inglese moderato, affascinante e sofisticato, che prende il nome di Giovanni Paolo III.

La trama

Pio XIII è in coma. E dopo una parentesi imprevedibile quanto misteriosa, Voiello riesce a far salire al soglio pontificio Sir John Brannox, un aristocratico inglese moderato, affascinante e sofisticato che prende il nome di Giovanni Paolo III. Il nuovo Papa sembra perfetto, ma cela fragilità e segreti. Capisce subito, inoltre, che sarà difficile prendere il posto del suo carismatico e illustre predecessore, mentre in Vaticano Voiello fatica a gestire una Chiesa aggredita da scandali - che rischiano di travolgere in modo irreversibile le alte gerarchie - ma anche da minacce esterne. Sofia ed Esther si rivelano molto diverse da quello che appaiono e il Cardinal Guiterrez continua a combattere contro le sue contraddizioni. Alcuni fedeli, poi, cominciano a idolatrare Pio XIII che, dal suo letto di ospedale, inizia a lanciare strani messaggi.

Il cast

Il cast, oltre ai due volte nominati agli Oscar Jude Law e John Malkovich, include Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier e Maurizio Lombardi, già protagonisti in The Young Pope. New entry nella serie sono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir, Massimo Ghini e le guest star Sharon Stone e Marilyn Manson.