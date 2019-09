The New Pope, Sorrentino: “Scontro tra mondo antico e contemporaneità”

Grande attesa a Venezia per “The New Pope”. Due episodi della produzione originale Sky, Hbo e Canal+, vengono proiettati in anteprima fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. E il regista e creatore Paolo Sorrentino racconta le novità della serie: “Nella prima stagione abbiamo raccontato il mondo del Vaticano dal suo interno, per quello che ci era dato conoscere e immaginare. Nella seconda stagione questo procedimento poteva essere ripetuto ma non in maniera sistematica. Si doveva far scontrare un mondo antico con la contemporaneità” (IL TRAILER - LE FOTO).

“Due Papi diversi tra loro”

“The New Pope” è il seguito di “The Young Pope”, un proseguimento degli eventi, una seconda stagione ma con un titolo nuovo. Si riparte del coma in cui è caduto Pio XIII (Jude Law) alla fine di “The Young Pope". E si racconta l’ascesa di Sir John Brannox (John Malkovich), un aristocratico inglese moderato, affascinante e sofisticato, che prende il nome di Giovanni Paolo III. “I due Papi sono diversi, come spesso accade in Vaticano c’è alternanza: a un Papa conservatore ne segue uno progressista. Ma soprattutto a un Pontefice spericolato ne segue uno più attento”, ha spiegato Sorrentino. Le differenza tra i due Papi sono state raccontate anche da Silvio Orlando, uno degli attori protagonisti, che nella serie interpreta il cardinale Voiello.