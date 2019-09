La quarta giornata del Festival di Venezia si è conclusa con Irreversible, film perturbante di Gaspar Noé con Monica Bellucci e Vincent Cassel. La quinta vede due film in concorso, The Laundromat di Steven Soderbergh, con Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas e Sharon Stone e Wasp Network di Olivier Assayas, con Penelope Cruz, Gael Garcia Bernal ed Edgar Ramirez. Il primo tratta il tema scottante dei Panama Papers del 2016, occasione in cui i giornalisti fecero trapelare i documenti segreti criptati dei clienti di alto profilo di Mossack Fonseca. Il secondo invece, ci parla di Cuba, siamo nell’Avana del 1990. Basato su una storia vera, il film di Assayas, racconta di René González, pilota di linea che ruba un aereo e fugge dal Paese lasciando moglie e figlia. Raggiunto da altri dissidenti cubani, ha un obiettivo, destabilizzare il regime di Castro. Fuori concorso la proiezione più attesa è The New Pope di Paolo Sorrentino, seconda serie del regista napoletano ambientata in Vaticano. La produzione originale Sky, HBO e CANAL+, vede nel cast, Jude Law, John Malkovich, Silvio Orlando e Sharon Stone.

Venezia 2019: scopri lo SPECIALE