Dopo Lucia, nata 10 mesi fa, e i gemelli Matteo e Valentino, per il cantante e il marito, l'artista svedese Jwan Yosef, è arrivato un altro maschietto. Il suo nome è Renn. La notizia è stata diffusa sul profilo Instagram del cantante, corredata da una foto del piccolo tra le braccia dei genitori. Nessun dettaglio ulteriore sulla data di nascita del piccolo, la coppia, del resto, ama la privacy, pur tenendo sempre aggiornati i fan sulle novità in famiglia. L'annuncio del nuovo arrivo, infatti, era arrivata solo a fine settembre, con una breve storia su Instagram e durante il discorso tenuto dal cantante in occasione della Human Rights Campaign National Dinner a Washington quando aveva ritirato un premio per il suo impegno a favore dei diritti LGBTQ.

«Amo le famiglie numerose»

«Devo annunciare che siamo in dolce attesa», aveva detto Martin dal palco: «Adoro le famiglie numerose. Mi piacerebbe avere una grande famiglia, ma al momento c’è molto da fare, ho molto lavoro. Quindi, prima di tutto, metteremo le cose in ordine e poi ci prepareremo per avere molti più bambini». Renn arriva dopo Lucia, la prima figlia che Martin ha avuto insieme al marito e i gemelli Matteo e Valentino, 11 anni, che il cantante ebbe da solo quando era ancora single. Tutti sono nati da madre surrogata, per volontà dei due papà che fanno coppia fissa dal 2016 e che sono convolati a nozze nel 2018. Una famiglia che è diventata un simbolo della lotta per i diritti della comunità LGBTQI+