L’ultima canzone di Selena Gomez, 'Lose You To Love Me', ha scatenato un piccolo caso che coinvolge musica e gossip. Secondo numerosi rumors, infatti, il brano sembrerebbe dedicato a Justin Bieber, con il quale la popstar ha avuto una relazione, tra alti e bassi, di 8 anni. Il cantante canadese, però, si è da poco sposato con Hailey Baldwin, che pare non aver gradito la presunta dedica della Gomez.

Il testo della canzone

'Lose You To Love Me', letteralmente 'Ho dovuto perderti per amarmi', racconta una storia d’amore conclusa e il percorso che deve intraprendere una persona per dimenticare chi ha amato. Nello specifico, uno dei versi del brano recita "in two months you replaced us", "in due mesi ci hai sostituito". Una frase che sembrerebbe destinata proprio a Justin Bieber, che in un arco di tempo simile si è fidanzato e poi sposato con la modella statunitense Hailey Baldwin. La cerimonia si è tenuta due volte: la prima in tribunale nel 2018 e poi presso l'hotel Somerset Chapel of Montage Palmetto Bluff a Bluffton, nel Sud Carolina, lo scorso settembre. La relazione tra Gomez e Bieber è finita invece ufficialmente nel marzo del 2018. Su Instagram, l’autrice di 'Lose You To Love Me', lanciando il singolo ha voluto ringraziare tutti coloro 'che sono stati al mio fianco tra alti e bassi. Non avrei potuto fare quello che ho fatto senza tutti voi e non vedo l'ora di iniziare la nuova avventura in vostra compagnia'.

La risposta di Hailey Baldwin

A qualche ora dall’uscita del singolo di Selena Gomez, Hailey Baldwin ha pubblicato sulle storie di Instagram la canzone di Summer Walker "I’ll kill you!", che sembrerebbe essere una risposta decisamente sopra le righe al brano scritto dall’ex di suo marito. Nessuno dei protagonisti ha commentato l’accaduto, quindi la polemica per ora rimane teorica, ma tanto è bastato per scatenare i fan delle diverse fazioni.