"Accettare di stare di nuovo male mi ha aiutata ad arrivare all'intervento con serenità. Sono entrata in sala operatoria col sorriso e ne sono uscita nello stesso modo. L'operazione non mi ha incattivito: non sono arrabbiata con la vita, al limite alla vita sono grata”. Emma Marrone si racconta a cuore aperto a Vanity Fair, che le ha dedicato la sua copertina. In primo piano il problema di salute che l'ha tenuta lontana dal palco e dai social per qualche settimana, facendo preoccupare i suoi fan.

L'esposizione social: "Ho rispetto dei soldi degli altri"

"Sono uscita allo scoperto sui social perché avevo preso un impegno lavorativo e promesso di esibirmi a Malta - ha spiegato - Siccome ho rispetto dei soldi degli altri, perchè mi ricordo cosa significhi metterli da parte per andare a un concerto, e lì c'era gente che li aveva già spesi, ho parlato. Altrimenti sarei stata in silenzio". "Mi hanno sempre descritta come una che non ha paura di niente - ha aggiunto la cantante - ma non è vero". "Ho avuto paura, molta. Però non è la paura a provocarmi l'infelicità. Non lo è mai stata".

Dopo la malattia: "Sono serena, quasi felicina"

Adesso dice di sentirsi "serena, azzarderei addirittura felicina". Dopo la scoperta del ritorno del male, invece, "ho pianto per due giorni perchè ho imparato che tirare fuori tutto subito è meglio di covare il dolore, ma ero nera. Sentivo che la vita mi stava togliendo una possibilità. Ai medici continuavo a dire: 'Fatemi cantare al concerto. Vasco Rossi ha scritto un pezzo per me. Non posso andare a Malta e operarmi dopo?". I medici invece le hanno risposto che non era il caso di rischiare. "Ho avuto un problema di salute, ma non l'ho combattuto nè respinto. L'ho fatto mio, l'ho digerito, me lo sono fatto scivolare addosso. Accettare di stare di nuovo male mi ha aiutata ad arrivare all'intervento con serenità.

Il nuovo album in uscita il 25 ottobre

L'intervista sul settimanale non poteva che passare anche attraverso 'Fortuna', l'album di inediti che Emma promuoverà da venerdì 25. La cantante ha spiegato di avere un'idea controcorrente su destino e felicità e anche sul luogo comune del combattente che si ribella alla malattia.