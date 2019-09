Nel mese di ottobre 2019 iniziano i primi tour delle star italiane nei palazzetti, con anche qualche atteso ospite internazionale. Il britannico Pete Doherty tornerà in Italia con tre date, e non sarà l'unica star straniera a brillare sui palchi nazionali. Attesissimi anche la stella del pop a stelle e strisce Julia Michaels e la star del jazz Herbie Hancock. Al via anche il primo tour di Achille Lauro e la nuova serie di concerti di Vinicio Capossela . Un mese ricco, quindi: ecco tutte le esibizioni da non perdere a ottobre.

Big internazionali

La rivelazione del pop americano degli ultimi anni, Julia Michaels, arriva in Italia. Sarà al Fabrique di Milano il 2 ottobre per la sua unica data italiana. Il "bad boy" della musica Pete Doherty torna invece in concerto nel nostro Paese con tre date. L'11 ottobre sarà al New Age Club di Roncade (TV), per poi proseguire verso Roma (al Teatro Centrale, 12/10) e Milano (ai Magazzini Generali, 13/10). Un solo appuntamento italiano, invece, per i fan di James Morrison, che torna in Italia all'Alcatraz di Milano il 17 ottobre. Due performance per i Cake: il 21 ottobre la band sarà all'Alcatraz di Milano e il 22 all'Estragon di Bologna. Per la promozione dell'album “Together We Are Stronger”, i Counterfeit sbarcano invece in Italia con tre concerti: all'Orion di Ciampino (25/10), al Vidia Rock Club di Cesena (26/10) e al Santeria Toscana 31 di Milano (27/10). Cinque date per i Motorpsyco: il gruppo sarà al Capitol di Pordenone (9/10), all'Hiroshima Mon Amour di Torino (10/10), alla Latteria Molloy di Brescia (11/10), all'Urban Club di Perugia (12/10) e al Viper Theatre di Firenze (13/10). Infine, una sola data nella Penisola per Tom Walker, che sarà all'OGR di Torino il 15 ottobre.

Star italiane

Il 3 ottobre i Marlene Kuntz saranno al Viper Theatre di Firenze. Il 4 ottobre si esibiranno al Pala Phenomenon di Fontaneto d'Agogna (NO), per poi ripartire alla volta di Cesena (Vidia Rock Club, 5/10), Ciampino (Orion, 10/10), Perugia (Afterlife Club, 11/10), Parma (Campus Industry Music, 12/10), Trezzano sull'Adda (Live Club, 18/10), Padova (Hall, 19/10), Nonantola (Modena, Vox Club, 25/10) e Modugno (Demodé Club, 26/10). Ad ottobre termina anche l'attesa per il "Rolls Royce Tour": Achille Lauro sarà il 3 ottobre alla TuscanyHall di Firenze, il 4 all'Atlantico di Roma, il 7 al Fabrique di Milano, il 10 all'Estragon di Bologna e l'11 al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO). Inizia una stagione molto intensa anche per Vinicio Capossela, che prosegue il suo tour “ Ballate per uomini e bestie ”: il 6 ottobre sarà al Teatro Galli di Rimini, per poi esibirsi a Milano (Teatro degli Arcimboldi, 7/10), Montecatini (PT, Teatro Verdi, 18/10), Napoli (Teatro San Carlo, 21/10), Torino (Teatro Colosseo, 24/10), Bergamo (Creberg Teatro Bergamo, 25/10) e Varese (Teatro Openjobmetis, 26/10). Il tour proseguirà in tutta Italia fino a metà dicembre. Annunciata poi a grande richiesta una seconda data milanese al "È sempre bello in tour" di Coez . Dopo l'esordio all'Arena di Verona, partirà la serie di concerti che porterà l'artista in tutti i palazzetti italiani: l 12 ottobre sarà al PalAlpitour di Torino, il 20 al Palaprometeo di Ancona, il 27 al Mediolanum Forum di Assago (MI), dove tornerà anche il 26 novembre. Tre date ad ottobre infine per Daniele Silvestri: il 19 sarà al Pala Remo Maggetti di Roseto degli Abruzzi (TE), per poi esibirsi in un doppio concerto al Palazzo dello Sport di Roma (25 e 26/10).

Jazz

Tornano i grandi nomi del jazz all'Auditorium Parco della Musica: il 3 ottobre il Brad Mehldau Trio si esibirà infatti nella location romana. Il giorno dopo sarà la volta dell'Art Ensemble of Chicago. Unica data ad ottobre per Paolo Conte, che si esibirà al Teatro Galleria di Legnano (MI) il prossimo 11 ottobre. Il 14 ottobre ci sarà invece l'unica data autunnale di Gegè Telesforo: appuntamento nella Sala del Buonumore del Conservatorio Cherubini di Firenze. Grandi eventi anche alla Casa del Jazz di Roma. Il 12 ottobre si esibirà Joy Giffoni nello spettacolo "Pure Joy - Firedance" con Fabio Morgera, mentre la serata del 17 ottobre sarà dedicata a "Le gran tango, Astor Piazzolla per due pianoforti". Il 25 ottobre ritorna inoltre il Padova Jazz Festival. La kermesse veneta, che proseguirà fino al 23 novembre, porterà sul palco pianisti di fama internazionale come Raphael Gualazzi, Monty Alexander, Kenny Barron, Vijay Iyer, Benny Green e Aaron Diehl. Il 25 ottobre si inizia con la cantante Vanessa Tagliabue Yorke, che si esibirà presso il ristorante La Montecchia con lo spettacolo "We Like It Hot", omaggio all'hot jazz degli anni Venti. Herbie Hancock si esibirà invece nella notte di Halloween al Teatro Ariston di Sanremo (31/10).

Classica

Dal 30 settembre al 5 ottobre prosegue il Fortissimissimo Firenze Festival 2019. Il primo ottobre sarà il turno del Quartetto Felix Fi, seguito il 2 ottobre da Giorgio Trione Bartoli al pianoforte e il 4 ottobre da Osvaldo Nicola Ettore Fatone. La rassegna si chiuderà il 5 ottobre con il violino di Ferdinando Trematore. Dopo l'inaugurazione al Teatro alla Scala del 15 settembre, entra nel vivo anche la stagione 2019-2020 de laVerdi. Il 3 ottobre sarà la serata del poliedrico Luca Francesconi, che si esibirà all'Auditorium di Milano Fondazione Cariplo.