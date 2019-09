Coez in concerto all’Arena di Verona: info e scaletta

Si apre con una spettacolare anteprima all’Arena di Verona il nuovo tour di Coez. “E’ sempre bello Tour 2019” prende il via domenica 29 settembre dall’anfiteatro romano di piazza Bra, che si prepara quindi ad accogliere la musica di una delle icone pop del momento, alla prima apparizione sul prestigioso palco veronese. Ad esibirsi con lui ci sarà la sua storica band: il bassista Daniele “Orange” Dezi, alle sequenze c’è Giuseppe “Banana” Di Nola, il suo dj storico; alla batteria c’è Giuseppe “Passerotto” D’Ortona, alla chitarra Alessandro “Gaspare” Lorenzoni e alle tastiere e seconda chitarra la new entry Valerio Smordoni. Biglietti ancora disponibili sul circuito TicketOne, anche se è bene affrettarsi perché alcuni settori (Poltronissima Gold numerata, Poltroncina bassa 3 e Poltroncina alta 2) sono già andati sold out. I prezzi per i settori ancora disponibili vanno da 34,50 euro a 74,75 euro.

Le date dell’ "È sempre bello Tour 2019"

L’“È sempre bello Tour 2019” di Coez prenderà il via il 29 settembre dall’Arena di Verona, per terminare il 22 dicembre al Palaflorio di Bari. I biglietti per i nuovi show sono disponibili sul sito www.esemprebello.com e sul circuito TicketOne con prezzi che partono da 34,50 euro. Si consiglia di fare in fretta ad accaparrarsi il tagliando se interessati perché la vendita procede a ritmi sostenuti, con la prima delle due date al Mediolanum Forum di Assago già sold out da mesi. Disponibili anche i VIP Pack, che includono: un biglietto (parterre per tutte le date, ad eccezione di quelle di Roma dove è incluso un posto in primo anello A numerato), entrata anticipata nel luogo dell’evento, help-desk e info-line, personale dedicato, catering e drink di benvenuto e gadget memorabilia esclusivo. Questi i concerti dell’“È sempre bello Tour 2019”:

Domenica 29 settembre – Verona, Arena

Sabato 12 ottobre – Torino, Pala Alpitour

Domenica 20 ottobre – Ancona, PalaPrometeo Estra

Domenica 27 ottobre – Assago (MI), Mediolanum Forum SOLD OUT

Lunedì 4 novembre – Livorno, Modigliani Forum

Giovedì 7 novembre – Firenze, Nelson Mandela Forum

Sabato 16 novembre – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

Martedì 26 novembre – Assago (MI), Mediolanum Forum

Sabato 7 dicembre – Acireale (CT), Pal’Art Hotel

Giovedì 12 dicembre – Napoli, PalaPartenope

Domenica 22 dicembre – Bari, PalaFlorio

La possibile scaletta

Impossibile prevedere quale sarà la scaletta che eseguirà Coez sul palco dell’Arena di Verona, trattandosi della prima data del nuovo tour. È lecito comunque aspettarsi tutti i suoi grandi successi ed un occhio di riguardo per le tracce contenute nel suo ultimo album, “E’ sempre bello”. Per farsi un’idea, però, si può prendere spunto da una di quelle eseguite a fine primavera nei concerti di anteprima. Di seguito la scaletta che Coez ha seguito nel corso del concerto al Palazzo dello sport di Roma lo scorso 28 maggio: