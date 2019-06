Vinicio Capossela: le date del tour 2019 "Ballate per uomini e bestie"

Dopo l’uscita del suo nuovo album, avvenuta il 17 maggio 2019 per l’etichetta Warner Music, Vinicio Capossela ha intrapreso un percorso musicale per portare il suo talento lungo tutta la Penisola. Vediamo insieme le date di “Ballate per Uomini e Bestie” 2019, il tour.

Vinicio Capossela in tour: le date dei concerti

Il tour 2019 di Vinicio Capossela porta in giro per l’Italia la musica della sua brillante carriera cantautorale e i successi del nuovo album, “Ballate per uomini e bestie”, il frutto più bello di un lavoro durato sette anni e «Un cantico per tutte le creature, per la molteplicità, per la frattura tra le specie e tra uomo e natura». Di seguito, le date del tour di Vinicio Capossela:

5 luglio, Milano @ Piccolo Teatro Strehler, La Milanesina (da 33 euro)

7 luglio, Spoleto @ Piazza Duomo

8 luglio, Pisa @ Piazza dei Cavalieri, Numeri Primi Pisa Festival (da 36 euro)

19 luglio, S. Antioco @ Arena Fenicia

21 luglio, Riola Sardo @ Parco dei Suoni

25 luglio, Bellinzona @ Corte Interna del Castelgrande (da 49 euro)

6 agosto, Massa d’Albe @ Anfiteatro romano di Alba Fucens (Festiv’Alba)

6 ottobre, Rimini @ Teatro Galli (da 34,50 euro)

7 ottobre, Milano @ Teatro degli Arcimboldi (da 28,75 euro)

25 ottobre, Bergamo @ Creberg Teatro (da 37 euro)

26 ottobre, Varese, @ Teatro Openjobmetis (da 37 euro)

17 novembre, Udine @ Teatro Nuovo Giovanni da Udine (da 28,75 euro)

19 novembre, Bologna @ Teatro Duse (da 40 euro)

20 novembre, Bologna @ Teatro Duse (da 40 euro)

22 novembre, Trento @ Teatro Auditorium Santa Chiara (da 40 euro)

29 novembre, Firenze @ Teatro Verdi (da 28 euro)

5 dicembre, Cosenza @ Teatro Rendano (da 25 euro)

7 dicembre, Pescara @ Teatro Massimo (da 26 euro)

8 dicembre, Roma @ Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia (da 30 euro)

I biglietti del tour di Vinicio Capossela sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne a fasce di prezzo variabili in base alla location.

Vinicio Capossela in tour: la scaletta

Di seguito la possibile scaletta del tour di Vinicio Capossela, tenendo presente che quella che segue è stata ricavata dalla sua esibizione dell’8 giugno presso il Teatro Romano di Verona. Va da sé che il cantautore potrebbe effettuare modifiche o sostituzioni all’elenco: