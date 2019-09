Sono 100mila le persone attese per il gran finale del Jova Beach Party. Il tour di concerti che ha sbaragliato il panorama del live entertainment italiano atterra all’aeroporto milanese di Linate, chiuso per lavori fino al 27 ottobre. Ogni tappa si trasforma in un festival, in una festa in spiaggia o in un bagno di gruppo, in ogni caso il tour è riuscito a portare il pubblico in luoghi insoliti: in spiaggia, in montagna, o appunto, lo scalo aeroportuale milanese.

Il più grande spettacolo

Per la data più partecipata e più attesa saranno tutti sul pratone di Linate a godersi lo spettacolo di un Lorenzo Cherubini a metà tra un capo indiano e uno hippy. Una gioia per i molti milanesi e lombardi che avranno così l'opportunità di godersi queste 8 ore di musica tra dj set tutti da ballare, ospiti e ovviamente il concerto di Jovanotti.

Un palco da record

Sarà grande il doppio delle precedenti date del tour. Il palco dell’ultima tappa permetterà a Jova di muoversi su 100 metri di larghezza con una sezione conica di prato di 330 metri di lunghezza per 250 metri di ampiezza finale. Le dimensioni sono quelle di un festival: oltre al Main stage, che si trova tra la torre di controllo e la pista di decollo ci sarà lo Sbam Stage e il Kontiki Stage. Il suono non sarà un problema: triplica il numero delle torri audio, saranno 12 anziché 4.

L’inizio della festa

Jovanotti apparirà la prima volta verso le 15, per poi ripresentarsi in consolle più volte fino alle 19.30, quando inizierà lo show vero e proprio. Non solo un concerto, ma anche un dj set, in un tripudio di folle danzanti fino alle 23.30. L’area del Jova Beach è una sorta di parco dei divertimenti ecologista dove si potrà bere e mangiare, ma anche ricaricare il cellulare pedalando. Si potranno conoscere le nuove frontiere della mobilità elettrica, ma anche scatenarsi in gare di ballo. Gustare la frutta bio o sorseggiare un drink, farsi un tatuaggio temporaneo, partecipare ad una caccia al tesoro o a una seduta di poweryoga.

Gli ospiti e la musica

Con Jovanotti ci saranno molti ospiti che si alterneranno durante la giornata: spiccano i nomi degli Ex-Otago, di Rkomi, Bombino, Fatoumata Diawara e di Takagi & Ketra. Sul palco saliranno anche Ackeejuice Rockers, Albert Marzinotto, Benny Benassi, Cacao Mental, Flavia Coelho e Paolo Baldini. Come nelle altre tappe balneari non c’è una scaletta: «Saliamo sul palco, attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle e partiamo» spiega Jovanotti. Ci sono però brani che non mancano mai come «Il più grande spettacolo dopo il big bang», «Tutto l’amore che ho», «Ragazzo fortunato», «Megamix» e ovviamente «L’ombelico del mondo».

Come ritirare i biglietti

Per quanto riguarda il ritiro dei biglietti già acquistati on line, i tagliandi possono essere ritirati il giorno del concerto in orario 9.00-21.30 presso il Botteghino Jova Beach Party allestito a pochi passi dall'Aeroporto di Linate, in viale Forlanini fronte via privata Taverna. Per il ritiro dei biglietti è necessario presentare un documento di identità valido e l'email di conferma (oppure l'id dell'ordine in caso di biglietti acquistati tramite call center); è in oltre necessaria una delega se i biglietti vengono ritirati da terzi.

Come arrivare al Party con i mezzi

Il consiglio è quello di usare i mezzi pubblici, l'Azienda Trasporti Milanesi ha predisposto un servizio ad hoc per l'evento (qui gli orari sul sito Atm) per non rischiare di rimanere imbottigliati nel traffico, che nella zona di Linate si prevede a bollino rosso, con tanto di deviazioni e strade chiuse. Dalle ore 07.00 di sabato 21 settembre alle ore 03.00 di domenica 22 sono infatti chiuse al traffico viale Forlanini, via Fantoli, via dell'Aviazione, via Ardigò, via privata Taverna e piazza Artigianato. (JOVA BEACH PARTY A LINATE: COME ARRIVARE)

Come arrivare al Party in auto

Chi preferisce comunque raggiungere il Jova Beach Party in auto tenga presente che, dal lato della città di Milano, la carreggiata di viale Forlanini, in direzione Linate/Segrate, è preclusa al traffico ordinario; interdetti al traffico, inoltre, gli svincoli di uscita della Tangenziale Est di Forlanini, sia in direzione Milano città che in direzione Linate/Segrate. Chi si sta chiedendo parcheggiare può servirsi dei molti posteggi a pagamento vicini all'Aeroporto di Linate. (JOVA BEACH PARTY A LINATE: COME ARRIVARE)

Cosa si può portare

Non è previsto il servizio di guardaroba, per cui è particolarmente importante sapere cosa si può introdurre e cosa no all'interno dell'area. Si possono introdurre una bottiglietta d’acqua da 0,5 litri a persona (ma senza tappo), e anche una crema solare di piccole dimensioni (100 ml o 100 gr): questi sono gli unici liquidi permessi. È assolutamente vietato entrare con caschi, valigie, trolley, borse, zaini di dimensioni maggiori a 15 litri di capienza, bombolette spray (esclusi antizanzare e creme solari di piccole dimensioni); bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, bottiglie di vetro, borracce di metallo, thermos, bastoni per selfie, treppiedi, ombrelli e aste, penne e puntatori laser, droni, macchine fotografiche professionali o semiprofessionali, videocamere, Go Pro, iPad, tablet. Vietato anche introdurre animali , biciclette, skateboard, pattini e overboard, tende e sacchi a pelo.

Il Jova Beach Party secondo Lorenzo

È lo stesso Jovanotti a spiegare l’idea di fondo dal suo profilo Facebook: «Mi piace molto l’idea di avere un aeroporto intero a disposizione, per quel piacere ribelle di cambiare l’uso delle cose, come quando si adopera una spazzola come microfono davanti allo specchio o si balla il moonwalk nel corridoio della scuola. Ci stiamo inventando un Jova Beach Party unico per Milano. Lo spazio è enorme e useremo il cielo al posto del mare e forse qualcuno volerà».