L'attore Daniel Craig è atterrato nella mattinata di lunedì 9 settembre all'aeroporto di Bari per raggiungere in auto Matera dove, nei prossimi giorni, sarà impegnato sul set del nuovo 007, ancora nei panni di James Bond. Nella capitale della cultura europea 2019 sono infatti in corso le riprese di “No time to die”, il 25esimo film sull'agente segreto più famoso al mondo. (SVELATO IL CAST - TUTTI I VOLTI DI JAMES BOND)

Craig atterrato a Bari

Craig è arrivato a Bari con un aereo privato dal Canada ed è stato accolto dal personale di Aeroporti di Puglia. Il suo arrivo era atteso da giorni nella cittadina lucana dove, nel rione dei Sassi, sono in corso le riprese di alcune scene del film, tra inseguimenti di auto e moto e qualche conflitto a fuoco. Nelle scorse settimane anche Gravina, in Puglia, è stata il set di “No time to die”.