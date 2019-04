Bond 25, svelato il cast del nuovo film: Rami Malek sarà il cattivo

James Bond, ancora interpretato da Daniel Craig, ha trovato il suo nuovo cattivo da combattere: nel prossimo film della serie di 007, che non ha ancora un titolo ufficiale, il malvagio di turno avrà il volto dell'attore statunitense Rami Malek, fresco premio Oscar per “Bohemian Rhapsody”, dove ha vestito i panni della rockstar Freddie Mercury. Oggi è stato annunciato ufficialmente il cast, qualche elemento della trama e la data di uscita nelle sale cinematografiche del film numero 25 del fortunato franchising di spionaggio, che arriverà nelle sale ad aprile 2020.

Gli altri membri del cast

Il cast è stato svelato con un evento trasmesso a livello mondiale su Internet con un live streaming organizzato dalla Mgm. Nella cornice di “Goldeneye”, il resort dello scrittore britannico Ian Fleming in Giamaica, il regista Cary Joji Fukunaga (subentrato dopo la rinuncia di Danny Boyle), affiancato dagli storici produttori di Bond, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, ha confermato che Daniel Craig - per l'ultima volta - sarà 007. Al suo fianco Léa Seydoux (la dottoressa Madeleine Swann, la Bond Girl del capitolo precedente, "007 Spectre"), Naomie Harris (Miss Moneypenny), Jeffrey Wright (Felix Leiter), Ben Whishaw (Q), Rory Kinnear (Tanner) e Ralph Fiennes (M); tutti pronti a riprendere il servizio per conto dell'MI6.

Le indiscrezioni sulla trama

Durante l'evento, il regista Fukunaga ha svelato alcuni dettagli della trama di James Bond 25: "Quando il film inizierà, Bond non sarà ancora in servizio attivo. È in Giamaica, dove si è ritirato e vuole godersi la vita in tranquillità. In questo luogo ha trovato una sorta di ritiro, quasi spirituale e non solo. Ed è da qui che partirà il suo nuovo viaggio. Abbiamo delle grandi sorprese in serbo per lui". Sempre dalle parole del regista, si è appreso che la tranquillità della vita giamaicana di Bond sarà però presto interrotta quando il suo vecchio amico della Cia, Felix Leiter, verrà a chiedergli di aiutarlo a salvare uno scienziato tenuto in ostaggio da un pazzo fanatico. La missione si rivelerà più pericolosa del previsto e condurrà 007 sulle tracce di un misterioso criminale, armato di una pericolosa nuova tecnologia.

Le location

Fukanaga ha rivelato inoltre che il film è stato girato tra Giamaica, Norvegia, Londra e l'Italia. La scelta della Giamaica, una delle location più iconiche della saga, segna un ritorno di 007 alle origini. L'isola dei Caraibi non fu solo scelta dallo stesso Ian Fleming come 'buen retiro' per scrivere i romanzi dedicati a James Bond, ma è apparsa anche in diversi libri e film, in particolare tra i primi: "Agente 007 - Licenza di uccidere", "Vivi e lascia morire" e "L'uomo dalla pistola d'oro". Ad inizio aprile Fukunaga ha fatto anche dei sopralluoghi a Matera dove, secondo "Variety", sarà girata la tradizionale scena pre-credits in onore della Capitale della Cultura europea 2019.