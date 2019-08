Gli appassionati dell’agente segreto più famoso del cinema dovranno attendere l’8 aprile 2020 per vedere di nuovo in azione James Bond. Il 25esimo capitolo della saga si intitolerà "No time to die" ("Non c’è tempo per morire") e vedrà nei panni dell’agente 007 Daniel Craig, che interpreterà il ruolo per la quinta volta dopo "Casino Royale", "Quantum of Solace", "Skyfall" e "Spectre".

Il logo animato del film

L’annuncio della nuova uscita è stato dato da Universal Pictures International Italy che ha diffuso il logo animato del film in cui compare proprio Daniel Craig. "No time to die" sarà diretto da Cary Joji Fukunaga e prodotto da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli. Nel cast ci saranno anche Léa Seydoux, Ralph Fiennes e il premio Oscar Rami Malek.

La trama

Secondo le prime anticipazioni, in questo capitolo della saga, Bond, dopo essersi ritirato dal servizio attivo, si gode una vita tranquilla in Giamaica. Un "pensionamento" che, però, dura poco: un vecchio amico ed agente della Cia, Felix Leiter, gli chiede infatti di aiutarlo a liberare uno scienziato che è stato sequestrato. E la missione si rivelerà più insidiosa del previsto.

Intanto il set sta facendo tappa a Matera

In questi giorni il set di Cary Joji Fukunaga sta facendo tappa a Matera e in particolare nei pressi della "Calata Ridola", l'area del Sasso Caveoso sottostante il belvedere di piazzetta Pascoli, uno dei punti panoramici più famosi della Capitale europea della Cultura 2019.