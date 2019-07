Chi è Victor Allen, lo sposo di Tiziano Ferro

Losangelino, 54 anni, ex consulente della Warner Bros e attualmente proprietario di un’agenzia di marketing. È questo l'identikit di Victor Allen, che ha sposato Tiziano Ferro a Sabaudia in una cerimonia che ha visto la partecipazione di 40 invitati. I due si sono uniti civilmente in Italia dopo aver celebrato il matrimonio a Los Angeles il 25 giugno scorso. Come si legge sul suo profilo Linkedin, Allen ha lavorato per la Warner Bros per ben 13 anni prima di iniziare una nuova esperienza con la "Levine and Partners" nel 2017. Ferro e Allen fanno coppia da 3 anni. Il cantante italiano è sempre stato schivo sulla sua vita privata, e poco è trapelato sull'identità del suo compagno e della loro vita di coppia.

Il post di Ferro su Instagram

Una concessione di Tiziano Ferro al gossip è arrivata proprio per annunciare il matrimonio tra i due, con un post su Instagram: "La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte. Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore, ha scritto Ferro allegando una foto con Allen, con i due che indossano le fedi nuziali.