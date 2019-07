Tiziano Ferro si è sposato. Il 13 luglio, il cantante si è unito civilmente in Italia a Victor Allen (CHI E') dopo aver celebrato le nozze a Los Angeles lo scorso 25 giungo. A confermare la notizia è stato lo stesso artista, che sul suo account Instagram pubblica una foto che lo ritrae col compagno di vita: entrambi sorridenti, mostrano la fede al dito.

Tiziano ferro si è sposato

Tiziano Ferro, 39 anni, schivo e poco incline a parlare della sua vita privata, ammette di sentire ora “il bisogno di raccontare al mondo che questa persona c’è”. Victor, dice in una intervista a Vanity Fair, “entra a far parte della mia famiglia”. Sui social poi, aggiunge un messaggio che ha già ottenuto migliaia di like: "La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte. Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore".

Il tour

Un periodo felice per il cantante, che si è trasferito a Los Angeles e che ha annunciato per il prossimo anno un nuovo tour negli stadi dal titolo TZN 2020 (partenza da Lignano Sabbiadoro il 30 maggio, finale all'Olimpico di Roma il 15 luglio) TUTTE LE DATE. Il 22 novembre è inoltre in uscita il nuovo album "Accetto miracoli", il settimo in studio, che arriva a distanza di tre anni dall'ultimo "Il mestiere della vita".

Ora, sul web, c'è chi sostiene che il prossimo passo della coppia sarà avere un bambino. Un anno fa aveva fatto discutere una foto del cantante con un neonato in braccio, rilanciata sui suoi profili social con il commento: "La meraviglia assoluta". Poi si era capito che non era suo figlio, ma quello di una coppia di amici.